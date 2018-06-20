 Правительство одобрило назначение членов набсовета "Укрзализныци"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил министр КМУ Александр Саенко.

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По его словам, правительство разработало качественно новую процедуру отбора менеджмента в наблюдательные советы государственных предприятий. Кроме того, ранее был переформатирован номинационный комитет, в который вошли представители Минэкономики, Минфина и международные партнеры.

"К работе в номинационном комитете был привлечен профессиональный рекрутер. И сам процесс стал качественным и прозрачным. Сегодня имею честь сообщить о том, что правительство одобрило первое решение обновленного номинационного комитета. Правительство одобрило назначение членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", - сказал он.

Саенко сообщил, что в состав Наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве независимых членов вошли: Андерс Ослунд - старший член Атлантического совета США и член совета East Capital, с многолетним опытом работы председателем правления Bank of Finland Inst. of Transition, который также является профессором Школы дипломатической службы Эдмунда А. Волша; Шевки Анжунер - известный европейский финансист с многолетним опытом управления в различных сферах, который в течение последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине. Под его руководством было реализовано значительное количество инфраструктурных и энергетических проектов в Украине; Кристиан Кун, один из лучших европейских управленцев в сфере инфраструктуры и железнодорожного транспорта, который является членом Наблюдательного совета Литовских железных дорог, членом совета директоров Казахстанской железной дороги. Он имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в Deutsche Bahn AG – одной из крупнейших железнодорожных компаний ЕС, где достиг существенных экономических показателей.

Также в качестве независимого члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" утвержден Матье Андреас, известный в ЕС управленец с многолетним опытом работы на должностях вице-президента, финансового директора, старшего советника в одной из крупнейших нефтяных компаний Европы - OMV AG (Австрия).

Кроме того, в качестве членов Наблюдательного совета – представителей государства утверждены следующие кандидаты: Даниэль Билак, который является директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, имеет многолетний опыт управления инвестиционными проектами, в частности как партнер известной компании CMS Cameron McKenna (США), а также опыт проект-менеджмента Программы развития ООН.

Также в список кандидатов вошел Иван Юрик – специалист с многолетним опытом проектного менеджмента инвестиционных проектов, в частности на посту главы представительства Blackstone в Украине, а также опытом в правительственном секторе на должности руководителя.

Следующим является Константин Марьевич – действующий руководитель службы вице-премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Имеет опыт работы на руководящих должностях в Управлении делами аппарата Верховной Рады Украины, Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Кроме того, Номинационный комитет согласовал критерии отбора членов Наблюдательного совета еще одного стратегического предприятия – ПАО "Укрпочта" и вскоре начнет отбор кандидатур.