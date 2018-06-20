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Все про:наблюдательный совет (40) Укрзализныця (1364) Саенко Александр Сергеевич (37)

 Правительство одобрило назначение членов набсовета "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил министр КМУ Александр Саенко.

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По его словам, правительство разработало качественно новую процедуру отбора менеджмента в наблюдательные советы государственных предприятий. Кроме того, ранее был переформатирован номинационный комитет, в который вошли представители Минэкономики, Минфина и международные партнеры.

"К работе в номинационном комитете был привлечен профессиональный рекрутер. И сам процесс стал качественным и прозрачным. Сегодня имею честь сообщить о том, что правительство одобрило первое решение обновленного номинационного комитета. Правительство одобрило назначение членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", - сказал он.

Саенко сообщил, что в состав Наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве независимых членов вошли: Андерс Ослунд - старший член Атлантического совета США и член совета East Capital, с многолетним опытом работы председателем правления Bank of Finland Inst. of Transition, который также является профессором Школы дипломатической службы Эдмунда А. Волша; Шевки Анжунер - известный европейский финансист с многолетним опытом управления в различных сферах, который в течение последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине. Под его руководством было реализовано значительное количество инфраструктурных и энергетических проектов в Украине; Кристиан Кун, один из лучших европейских управленцев в сфере инфраструктуры и железнодорожного транспорта, который является членом Наблюдательного совета Литовских железных дорог, членом совета директоров Казахстанской железной дороги. Он имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в Deutsche Bahn AG – одной из крупнейших железнодорожных компаний ЕС, где достиг существенных экономических показателей.

Также в качестве независимого члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" утвержден Матье Андреас, известный в ЕС управленец с многолетним опытом работы на должностях вице-президента, финансового директора, старшего советника в одной из крупнейших нефтяных компаний Европы - OMV AG (Австрия).

Кроме того, в качестве членов Наблюдательного совета – представителей государства утверждены следующие кандидаты: Даниэль Билак, который является директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, имеет многолетний опыт управления инвестиционными проектами, в частности как партнер известной компании CMS Cameron McKenna (США), а также опыт проект-менеджмента Программы развития ООН.

Также в список кандидатов вошел Иван Юрик – специалист с многолетним опытом проектного менеджмента инвестиционных проектов, в частности на посту главы представительства Blackstone в Украине, а также опытом в правительственном секторе на должности руководителя.

Следующим является Константин Марьевич – действующий руководитель службы вице-премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Имеет опыт работы на руководящих должностях в Управлении делами аппарата Верховной Рады Украины, Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Кроме того, Номинационный комитет согласовал критерии отбора членов Наблюдательного совета еще одного стратегического предприятия – ПАО "Укрпочта" и вскоре начнет отбор кандидатур.

Источник: https://censor.net.ua/n3072562
 
 
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