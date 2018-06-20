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 По факту событий 19 июня возле Верховной Рады начаты 2 уголовных производства, - Нацполиция

По факту вчерашний событий возле Верховной Рады Украины полиция начала два уголовных производства

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальоной полиции.

В результе стычки  минингующих у украинского парламента с сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин.

Столичные правоохранители задержали 26-летнего жителя Днепропетровской области, который вчера возле Верховной Рады применил газовый баллончик в отношении работников полиции. В результате правоохранители получили телесные повреждения в виде химического ожога глаз.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Также задержали 49-летнего уроженца Кировоградщины, который оказывал сопротивление полицейским, обеспечивающим правопорядок во время вчерашней массовой акции на улице Грушевского.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, вчера под стенами Рады проходил митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. В результате стычек под стенами парламента восемь правоохранителей обратились за медпомощью, а в отделение полиции доставили двоих митингующих.

Источник: https://censor.net.ua/n3072561
 
   
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В последнее время на цензоре пусто..... По факту событий 19 июня возле Верховной Рады начаты 2 уголовных производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4880
Все смотрят интер. По факту событий 19 июня возле Верховной Рады начаты 2 уголовных производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5224
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Даже, полезные для страны, праворадикалы. По факту событий 19 июня возле Верховной Рады начаты 2 уголовных производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6883
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если глисты живут справа, то это не говорит о их полезности.
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на левой фотке - воены-афганцы. На правой - шахтеры с сорокалетним стажем. Не перепутайте.
По факту событий 19 июня возле Верховной Рады начаты 2 уголовных производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9279
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Надо один раз оцепить всю эту шоблу и установить личность каждого. Окажется, что процентов 20-30 от общей массы и процентов 50 от самой бойкой - туристы из РФ, которые проникли через дырявую границу. Кстати, то же самое было в Симферополе, Донецке и Луганске. Остальная публика была бы внесена в базу, а через время - повторить мероприятие и окажется, что вчерашние шахтеры, теперь протестуют как частные предприниматели, а потом - труженики села или рыбоводы. То есть, действует вполне реальная каста провокаторов, которые живут исключительно за счет участия в таких акциях. (с)

И закон уже есть запрещающий участие в проплаченных мероприятиях. Отличная идея!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту событий 19 июня возле Верховной Рады начаты 2 уголовных производства, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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