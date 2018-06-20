 По факту событий 19 июня возле Верховной Рады начаты 2 уголовных производства, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальоной полиции.

В результе стычки минингующих у украинского парламента с сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин.

Столичные правоохранители задержали 26-летнего жителя Днепропетровской области, который вчера возле Верховной Рады применил газовый баллончик в отношении работников полиции. В результате правоохранители получили телесные повреждения в виде химического ожога глаз.

Смотрите: Участники акции протеста возле ВР бьют правоохранителей. ВИДЕО

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Также задержали 49-летнего уроженца Кировоградщины, который оказывал сопротивление полицейским, обеспечивающим правопорядок во время вчерашней массовой акции на улице Грушевского.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Также читайте: Митингующие под Радой вчера требовали не соцзащиты, а немедленной отставки Кабмина, - Рева (обновлено)

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, вчера под стенами Рады проходил митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. В результате стычек под стенами парламента восемь правоохранителей обратились за медпомощью, а в отделение полиции доставили двоих митингующих.