 НАБУ расследует дело о возможном декларировании недостоверных данных нардепом Вилкулом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - ИФ) осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом Украины недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы. Предыдущая правовая квалификация - ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в информации.
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В НАБУ отметили, что расследование начато в январе 2018 года. Досудебное расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.
"Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - напомнили в НАБУ.
Когда делаются заявления, то ссылка идет не просто на пресс-службу, а на пресс-секретаря.
Либо на руководителя НАБУ, если он лично делает заявление.
Они не могут выдвинуть обвинения и вынести приговор.
По видимому, ты знаешь как должно работать НАБУ и какие аспекты своей деятельности освещать.
Информация в статье, это не официальное заявление, а данные представленные по запросу журналистов.