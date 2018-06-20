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Все про:НАБУ (2316) Вилкул Александр (284)

 НАБУ расследует дело о возможном декларировании недостоверных данных нардепом Вилкулом

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляют досудебное расследование возможного декларирования недостоверной информации народным депутатом из фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - ИФ) осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом Украины недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы. Предыдущая правовая квалификация - ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в информации.

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В НАБУ отметили, что расследование начато в январе 2018 года. Досудебное расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.

"Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - напомнили в НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072560
 
 
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Пресс служба НАБУ, предоставила информацию по запросу журналистов.
Когда делаются заявления, то ссылка идет не просто на пресс-службу, а на пресс-секретаря.
Либо на руководителя НАБУ, если он лично делает заявление.
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Тот самый случай, когда даже я за суд Линча. Остальное - пустая трата времени.
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В штрафбат его вместе с Мураевым.. НАБУ расследует дело о возможном декларировании недостоверных данных нардепом Вилкулом - Цензор.НЕТ 2965
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имитация бурной деятельности, что аж через сми надо оповещать что они начали проверку возможных нарушений. оповещайте ещё что сытник вышел на работу каждый рабочий день.
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НАБУ, это не суд и не прокуратура.
Они не могут выдвинуть обвинения и вынести приговор.
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Ты написал про имитацию бурной деятельности.
По видимому, ты знаешь как должно работать НАБУ и какие аспекты своей деятельности освещать.
Информация в статье, это не официальное заявление, а данные представленные по запросу журналистов.
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Ватная мразь, посадить на бутылку и к хуйлу на паРашку отправить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ расследует дело о возможном декларировании недостоверных данных нардепом Вилкулом
 
 
 
 
 
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