 НАБУ расследует дело о возможном декларировании недостоверных данных нардепом Вилкулом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - ИФ) осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом Украины недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы. Предыдущая правовая квалификация - ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в информации.

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В НАБУ отметили, что расследование начато в январе 2018 года. Досудебное расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.

"Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - напомнили в НАБУ.

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