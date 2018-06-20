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 Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным соображениям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Яглан считает, что осуждённый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов должен быть помилован по гуманитарным соображениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Т.Ягланд.

В свою очередь Т.Москалькова заявила, что О.Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании. "Это господин Ягланд высказал такую заинтересованность со стороны Совета Европы (о помиловании О.Сенцова. - Ред.)", - сказала Т.Москалькова журналистам в среду после встречи с Т.Ягландом.

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"Лично ко мне он не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, для того чтобы, может быть в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила российский омбудсмен.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3072556
 
 
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хоссподи, шоб отэто мы без тебя делали?!!
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десяток мордовских писунов посадить на общий режим и дело сдвинется , вести переговоры будет легче ...не нужно с ордой пытаться вести цивилизованные переговоры
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Других забот нет? Ты еще Орду не вернул в СЕ.
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В общем, ОПЕК доигралась…
Конгресс США достал из дальнего угла законопроект "Против картелей по производству и экспорту нефти", который пользуется всеобщей поддержкой как в Сенате так и Конгрессе, но ни разу не удостаивался подписи президента.
Согласно этому законопроекту, на ОПЕК распространяются все эффекты антимонопольного "Акта Шермана", а любые договоренности внутри организации, вредящие США, объявляются вне закона. Это позволит Вашингтону подавать в суд на членов картеля, а иностранные правительства лишаются иммунитета в органах правосудия США.

На сегодняшний день законопроект был рассмотрен юридическим комитетом палаты представителей и отправляется в путь по кабинетам Капитолия. Хотя, долго он там не задержится, ведь в отличие от Джорджа Буша и Барака Обамы, Дональд Трамп обеими руками за данный законопроект.
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Путин президент мира.
Не просю казнить просю миловать.
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А дать подсрачник кацапам (хороший пакет санкций+запрет северного потока-2), нет?
Выглядеть будет куда внушительнее, чем заискивание перед кремлем (по другому, такие заявления не назвать).
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Сенцов - герой і молодець. А як там щодо наших бійців, що зі зброєю в руках захищали теперішній наш спокій?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным соображениям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании
 
 
 
 
 
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