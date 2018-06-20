 Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным соображениям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Т.Ягланд.
В свою очередь Т.Москалькова заявила, что О.Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании. "Это господин Ягланд высказал такую заинтересованность со стороны Совета Европы (о помиловании О.Сенцова. - Ред.)", - сказала Т.Москалькова журналистам в среду после встречи с Т.Ягландом.
"Лично ко мне он не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, для того чтобы, может быть в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила российский омбудсмен.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
Конгресс США достал из дальнего угла законопроект "Против картелей по производству и экспорту нефти", который пользуется всеобщей поддержкой как в Сенате так и Конгрессе, но ни разу не удостаивался подписи президента.
Согласно этому законопроекту, на ОПЕК распространяются все эффекты антимонопольного "Акта Шермана", а любые договоренности внутри организации, вредящие США, объявляются вне закона. Это позволит Вашингтону подавать в суд на членов картеля, а иностранные правительства лишаются иммунитета в органах правосудия США.
На сегодняшний день законопроект был рассмотрен юридическим комитетом палаты представителей и отправляется в путь по кабинетам Капитолия. Хотя, долго он там не задержится, ведь в отличие от Джорджа Буша и Барака Обамы, Дональд Трамп обеими руками за данный законопроект.
Не просю казнить просю миловать.
Выглядеть будет куда внушительнее, чем заискивание перед кремлем (по другому, такие заявления не назвать).