 Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным соображениям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Т.Ягланд.

В свою очередь Т.Москалькова заявила, что О.Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании. "Это господин Ягланд высказал такую заинтересованность со стороны Совета Европы (о помиловании О.Сенцова. - Ред.)", - сказала Т.Москалькова журналистам в среду после встречи с Т.Ягландом.

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"Лично ко мне он не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, для того чтобы, может быть в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила российский омбудсмен.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".