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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:националисты (356) ООН (2500) права человека (751) радикалы (44)

 Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН

В Украине совершено 25 нападений праворадикальными группами и они часто остаются безнаказанными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"С приближением предвыборных кампаний президентских и парламентских выборов 2019 года защита свободы мнений и их выражения, свободы средств массовой информации, мирных собраний и ассоциаций является обязательным условием для обеспечения открытого и конструктивного демократического и гражданского пространства", - сказано в докладе.

Отмечается, что с февраля по май текущего года зафиксирован 41 случай посягательства на свободу выражения взглядов, свободу средств массовой информации, свободу мирных собраний и объединений, а также случаи дискриминации, использования языка вражды и насилия в отношении меньшинств (в частности ЛГБТ и ромов).

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"Правительство Украины несет ответственность за 28 из этих нарушений: в двух случаях нападение, как утверждается, было совершено государственными субъектами, а в 26 случаях правительство не предотвратило нападение, не расследовало его и (или) не обеспечило судебное преследование известных исполнителей нападений. Вооруженные группы несут ответственность за три задокументированных нарушения прав человека. УВКПЧ глубоко обеспокоено тем, что на территории, контролируемой правительством, 25 нападений совершили крайне правые группы, часто безнаказанно", – говорится в тексте доклада.

В ООН требуют от украинской полиции и прокуратуры тщательно расследовать такие нападения.

"Глубокое беспокойство вызвали два отдельных нападения на ромские общины в Киеве и Рудном, в результате которых были полностью сожжены их поселения. Оба нападения расследуются, но уже известно, что одно из них нападение было совершено правой крайне радикальной группой "С14" в присутствии полиции", - сказано в докладе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072553
 
   
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Кацапы у тебя в голове, поэтому - везде.
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тобі,манкфурте, на бошку,й у вигрібну яму Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 1215
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Давай, трепло праворадикальное. Или снова - бла-бла-бла?
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Отмечается, что с февраля по май текущего года зафиксирован 41 случай посягательства на свободу выражения взглядов, свободу средств массовой информации, свободу мирных собраний и объединений, а также случаи дискриминации, использования языка вражды и насилия в отношении меньшинств (в частности ЛГБТ и ромов).

=======================================================================Вони там озвім охрініли? а те що в інших країнах радикали в натовпи на автівках завалюють та розстрілюють кого попало та ножами ріжуть ООН не турбує? Це ж треба-цигани з підарасами в Україні їх найбільш за все цікавлять! Напади з боку праворадикальних груп в Україні часто залишаються безкарними, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 91 Да наші праворадикали не одного підара не заї...ли та жодного цигана не вбили! Напади з боку праворадикальних груп в Україні часто залишаються безкарними, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 3886
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Праворадикалы очень матюкливые.
Используют русский мат и не краснеют. Напади з боку праворадикальних груп в Україні часто залишаються безкарними, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 1218
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К сожалению,ООн не понимает,что праворадикалы это единственная сила не подчиненная окончательно под себя лолитой. И именно праворадикалы на самом деле дают отпор рашистам и ватникам.
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Праворадикалы приносят Украине больше вреда, чем пользы.
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не тобі, кчемо варнякати про Україну, Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 8869 Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 8869
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свинопасе, нелізь поміж люди,бовдуре Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 2828
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Свинопас? Бедняга. Кто ж тебя так нарек?
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Проветри мазги и реально назови вред националистов за 25 лет.Потому как до 1992 уже все грехи им итак прописали, аж смешно впечатление что воевала зап.Украина а не рейх.
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Вреда много все не опишешь, а пользы - писать нечего.
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Раша вон сколько вреда приносит и ООН не чешется.
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будь у нас праворадикалы, то никаких ахметовых с бойками и прочими гепами здесь бы давно не было..
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и шож тут удивительного?в любой стране,подвергшейвся агрессии преобдладают правые настроения
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от бачиш...іноды наші думки співпадають Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 9585
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Это та самая миссия из которой самоустранились Штаты?

Та самая миссия, что регулярно наезжает на евреев за отстаивание своих национальных интересов?
Нам действительно важно мнение такой миссии?
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США вышли из состава Совета ООН по правам человека,кацапня выдвинула свою кандидатуру на выборы в состав Совета по правам человека на 2021-2023 годы,тогда еще не такое услышим
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Попиздели "оззабоченцы" - та и фуй на них, и их мнение. Украине прийдется себя вести подобно Израилю - пора ложить большой и толстый болт на мнение толерастического соебщества.
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Значит нападение соседней державы на нас вас не еб_т!
А праворадикалы сразу затрахали?
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ООН це фылія фсб заселена агентурою кацапні....Ізраїль послав те ООН на три букви,бо як би слухався ооністів вже б і не було такої держави.Не пам'ятаю щось толкового від цієї організації....Пуста трата коштів і сил......Їх фашисти в параші не турбують, а турбують патріоти в державі.....
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Дано пора вже цих неофашистів "поставити у стійло" А то геть "розперезались".......................
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После тог как Гуттеоеш поехал на Валдай , от ООН модно ожидать только деферамбов хремлю. Вот цука, и наплевал на гибель сирийских детей. Коррумпированный кацапами полностью
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От мля От мля та Ну на куй - это и есть ООН
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН
 
 
 
 
 
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