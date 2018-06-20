 Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"С приближением предвыборных кампаний президентских и парламентских выборов 2019 года защита свободы мнений и их выражения, свободы средств массовой информации, мирных собраний и ассоциаций является обязательным условием для обеспечения открытого и конструктивного демократического и гражданского пространства", - сказано в докладе.

Отмечается, что с февраля по май текущего года зафиксирован 41 случай посягательства на свободу выражения взглядов, свободу средств массовой информации, свободу мирных собраний и объединений, а также случаи дискриминации, использования языка вражды и насилия в отношении меньшинств (в частности ЛГБТ и ромов).

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"Правительство Украины несет ответственность за 28 из этих нарушений: в двух случаях нападение, как утверждается, было совершено государственными субъектами, а в 26 случаях правительство не предотвратило нападение, не расследовало его и (или) не обеспечило судебное преследование известных исполнителей нападений. Вооруженные группы несут ответственность за три задокументированных нарушения прав человека. УВКПЧ глубоко обеспокоено тем, что на территории, контролируемой правительством, 25 нападений совершили крайне правые группы, часто безнаказанно", – говорится в тексте доклада.

В ООН требуют от украинской полиции и прокуратуры тщательно расследовать такие нападения.

"Глубокое беспокойство вызвали два отдельных нападения на ромские общины в Киеве и Рудном, в результате которых были полностью сожжены их поселения. Оба нападения расследуются, но уже известно, что одно из них нападение было совершено правой крайне радикальной группой "С14" в присутствии полиции", - сказано в докладе.

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