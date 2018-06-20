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 За торговлю боеприпасами двое военнослужащих получили по три года тюрьмы, - ГПУ

По обвинению военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины к трем годам заключения приговорены двое военнослужащих-контрактников, которые продавали украденные боеприпасы и военное имущество.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

Он отметил: "Установлено, что 13.12.2016 года солдаты-контрактники - водитель-электрик и номер расчета артиллерийского взвода артдивизиона в условиях особого периода находились в составе суточного наряда по охране военной техники артиллерийского дивизиона. В нарушение Устава Вооруженных Сил Украины и изменяя военной присяге, они, по предварительной договоренности, похитили с целью сбыта военное имущество и более 2000 патронов к автоматическому оружию.

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Оба контрактника были задержаны на следующий день.

В ходе длительного досудебного и судебного следствия вину обоих обвиняемых подтверждено в полном объеме - показаниями свидетелей и результатами проведения санкционированного судом обыска в арендованных обвиняемыми квартире и гараже в г.. Конотоп.

Похищенное военное имущество и боеприпасы у злоумышленников изъято.

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23.05.2018 года Конотопский межрайонный суд Сумской области полностью признал бесспорность и обоснованность доказательств, предоставленных военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины.

Суд признал обоих военнослужащих виновными в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, и окончательно определил одном из них наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца, а второму - 3 года 6 месяцев".

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Источник: https://censor.net.ua/n3072547
 
   
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