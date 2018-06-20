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 Политика Украины, За рубежом
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 Посольство Украины повторно просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко, - Денисова

Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой о разрешении на встречу с незаконно осужденным в России украинским журналистом Романом Сущенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещают завтра, 21 июня в 9.00", - сообщила Денисова.

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Посольство Украины повторно просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко, - Денисова 01

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3072545
 
 
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Сущенко туда сам попёрся, а вот Сенцов - в чистом виде заложник оккупантов-террористов.
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