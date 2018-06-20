 "Следователь, прокурор, ОБСЕ", - Жебривский удивлен риторике о его профнепригодности на должность аудитора НАБУ

Об этом он заявил в комментарии интернет-изданию "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.

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На замечание о том, что его опыт работы не является достаточным и не соответствует требованиям к аудитору, указанным в статье 26 Закона о НАБУ, Жебривский ответил: "Не понял. Следователь, прокурор, ОБСЕ". После чего предложил корреспонденту "посоветоваться с юристами".



"Следователем работал, в прокуратуре работал, а в судах за рубежом и в международных организациях не работал. Забыл 2007-2012 год - член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ", - так Жебривский ответил на просьбу прокомментировать наличие у него опыта работы в правоохранительных органах или судах за рубежом или в международных организациях.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро.

В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.