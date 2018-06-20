 "Следователь, прокурор, ОБСЕ", - Жебривский удивлен риторике о его профнепригодности на должность аудитора НАБУ

Об этом он заявил в комментарии интернет-изданию "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.
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На замечание о том, что его опыт работы не является достаточным и не соответствует требованиям к аудитору, указанным в статье 26 Закона о НАБУ, Жебривский ответил: "Не понял. Следователь, прокурор, ОБСЕ". После чего предложил корреспонденту "посоветоваться с юристами".
"Следователем работал, в прокуратуре работал, а в судах за рубежом и в международных организациях не работал. Забыл 2007-2012 год - член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ", - так Жебривский ответил на просьбу прокомментировать наличие у него опыта работы в правоохранительных органах или судах за рубежом или в международных организациях.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро.
В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.
Вопрос к знатокам: что за должности такие - "не понял" и "ОБСЕ"?
таким не хвастаются.
Симптоматично, знаете ли.
Значит, боится воровская чиновничья клика этого назначения.
Тухнет Цензор на глазах.
друган мальдивської лоліти...
до аудиту НАБУ готовий..
а які ще вимоги ?
для педри кваліфікації достатньо..
"Необходимым предварительным условием для существования честного правительства является то, что кандидатам на правительственные посты не требуются большие деньги, чтобы добиться избрания, иначе они приводят в действие порочный круг коррупции. Высокая стоимость выборов являлась и является проклятием многих азиатских стран. Затратив значительные средства на избирательную кампанию, победители должны не только вернуть потраченные деньги, но и накопить средства для следующих выборов. Эта система воспроизводит себя вновь и вновь."
На мій погляд, призначення аудитором НАБУ Жебрівського, соратника Порошенко, до недавнього чиновника і потенційного "клієнта НАБУ", підриває довіру до об'єктивності його дій на цієї посаді.
Порошенко не даёт покоя НАБУ. И вот , все время идёт методичная дискредитация НАБУ. Цель жибривскому думаю поставлена- дискредитировать Сытника и заменить его и Углаву на что- то шоу подобное юге и его интеллигентной ( выноси казла) жене.