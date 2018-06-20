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Все про:НАБУ (2316) аудит (234) Жебривский (632)

 "Следователь, прокурор, ОБСЕ", - Жебривский удивлен риторике о его профнепригодности на должность аудитора НАБУ

Экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский считает, что опыт его работы соответствует требованиям к должности аудитора НАБУ.

Об этом он заявил в комментарии интернет-изданию "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.

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На замечание о том, что его опыт работы не является достаточным и не соответствует требованиям к аудитору, указанным в статье 26 Закона о НАБУ, Жебривский ответил: "Не понял. Следователь, прокурор, ОБСЕ". После чего предложил корреспонденту "посоветоваться с юристами".

"Следователем работал, в прокуратуре работал, а в судах за рубежом и в международных организациях не работал. Забыл 2007-2012 год - член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ", - так Жебривский ответил на просьбу прокомментировать наличие у него опыта работы в правоохранительных органах или судах за рубежом или в международных организациях.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро.

В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.

Источник: https://censor.net.ua/n3072539
 
   
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"Не понял. Следователь, прокурор, ОБСЕ"

Вопрос к знатокам: что за должности такие - "не понял" и "ОБСЕ"?
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Можно и без опыта , Главное , это ЛИЧНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТУ !!!! !!!!!
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А я не удивлен. При лолите и ахметов цветет и пахнет.
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ахаха етот ворюга и шестерка олигархическо-бандитской клики еще смеет оправдываться?*ахахах сверх цинизма ето даже не Габон ето Украина "Следователь, прокурор, ОБСЕ", - Жебривский удивлен риторике о его профнепригодности на должность аудитора НАБУ - Цензор.НЕТ 3065
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Странно но в отношении таких МУДАКОВ как панок Жебривский у людей только одно мнение- "ПОШЕЛ ОН НА КУЙ"!!!
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Давай -ка ты иди на)(уй. Ты ж в Германии сидишь! Шо ты там знаешь?!
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Пидорслав- мене твое сраное мнение не интересно!
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резюме у этого ШАКАЛадного поверенного печальное: следователь, прокурор.
таким не хвастаются.
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"Следователь, прокурор, ОБСЕ"...вор.
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Член чего то, не может быть аудитором кого то......
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Называйте вещи своими именами- смотрящий, а не аудитор
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Справа в тому, що не можна робити подібних призначень в НАБУ, бо це вже спроба скомпрометувати і корупціонувати.
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Думаю он шлангом прикидывается, при чём тут удивление..в законе ясно написано - аудиторская деятельность , а не член делегации..
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Следователь, прокурор в нашей Системе по определению коррупционер. Точка.

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Шо-то Жебривский умалчивает о начале своей мусорской холуйской карьеры - милиционер патрульно-постовой службы.
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после генпрокурора... разве нас можно еще чем-то удивить?
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Только каленым железом - и так шоб аж сало на морде шкварчало... по-другому от корыта этих свиней не оттянуть
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Да,анкета настоящего ,прожжённого коррупционера с большим стажем преступной деятельности ,назначение его контролёром НАБУ,это как если-бы Чекатило после поимки назначили директором школы ...
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Если херпрокурора насрав на все законы поставили,то чего жебраку нельзя.Петя про законы вспоминает,только когда несогласных с ним надо выкинуть из страны или недовольных приструнить.
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Среди вытья против Жебривского ни одного предложения по другой кандидатуре.
Симптоматично, знаете ли.
Значит, боится воровская чиновничья клика этого назначения.
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а й какая дешёвочка под анонимной проксёй, кандидатов в аудиторы НАБУ предостаточно. Даже американец рекомендованый посольством США.

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почему же? Витальку можно было поставить. Тогда бы всей стране не скучно было бы. Но цирки бы обанкротились, им и так запретили использовать животных.
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Вот потому Жебривский и непригоден, что был ментом, прокурором и сразу на дыбки встаёт вместо исполнения закона. Его личность уже претерпела профессиональную деформацию
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Очень важная тема, раз жирным на Цензоре удостоена!
Тухнет Цензор на глазах.
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Лугандон с Даунецком на этой ветке крепко завис)))
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Ты это... отвисай давай со своими. Вам ещё свой Дамбас ремонтировать.
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"Следователь, прокурор, ОБСЕ", - Жебривский удивлен риторике о его профнепригодности на должность аудитора НАБУ" - конечно, школа у этого вареника што надо, не поспоришь, достойный член шоколадного Паханата, тока не в ту дверь вломился, тебе на нары пора с таким багажом профпригодности.
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Мечта любого левоохранителя к старости пристроиться в контролирующие оргАны.Причем в любые, но контролирующие.. И спишь спокойно и нос в табаке...
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Його профнепридатність полягає в тім, що він - маріонетка порошенко.
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має досвід робити пику цеглинкою,
друган мальдивської лоліти...
до аудиту НАБУ готовий..

а які ще вимоги ?
для педри кваліфікації достатньо..
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Ли Куан Ю. Сингапурская история:
"Необходимым предварительным условием для существования честного правительства является то, что кандидатам на правительственные посты не требуются большие деньги, чтобы добиться избрания, иначе они приводят в действие порочный круг коррупции. Высокая стоимость выборов являлась и является проклятием многих азиатских стран. Затратив значительные средства на избирательную кампанию, победители должны не только вернуть потраченные деньги, но и накопить средства для следующих выборов. Эта система воспроизводит себя вновь и вновь."
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Скоріше, маю думку, не з порушенням "букви закону", а зі зґвалтуванням його (Закону) ДУХУ призначено Жебрівського на посаду аудитора. ось що вказано в законі:"Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію."...

На мій погляд, призначення аудитором НАБУ Жебрівського, соратника Порошенко, до недавнього чиновника і потенційного "клієнта НАБУ", підриває довіру до об'єктивності його дій на цієї посаді.
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Там уже давным давно все так 'підірвано', что ещё один пидрыв уже погоды не делает. Невозможно испортить уже и так испорченную репутацию
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Кожна галузева українська мафія хоче мати свого представника у владі...Цей представник повинен бути членом родинного клану і відповідно прикривати мафію...Родина Жебрівського контролює в Україні більше половини ринку ліків і аптекарських препаратів,це власне їм ми повинні завдячувати,що копійчані порошки від тиску коштують сотні гривень...Сам Жебрівський побував вже у законодавчій владі (нардепом),пішов у виконавчу (губернатором),а тепер вирішив попробувати себе в судовій...Ніде себе не проявив,такий собі млявий,заторможений,лінивий пофігіст,що з усіх сил старається бути "справедливим" і робить ставку на чесне,інтелігентне обличчя...Ну що ж поробиш,воно в нього таке,не всі ж злодіі виглядають як Пашинський...
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Ха...у Петра закончилась "лавка запасных" - все уже давно седят на одной табуретке и тупо меняются местами!!!
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Можно говорить все, что угодно, но Порошенко тупо продолжает гнуть свою линию . Он решил облить грязью и депортировать Саакашвили - и он это сделал. Он сделал дыру в законе об антикоррупционном суде и это уже совершенно поменявшее всю суть задумки новообразование проголосовали. Он вывел своих людей из- под удара. Гонтарева так и ушла без отчета и не в тюрьму. Шокин утащил за собой Сакварелидзе и тишина. Судя по поведению местечковых царьков типа труханова произошла таки федерализация Украины , которую просто назвали децентрализацией . И сейчас об унитарности нет и речи. Все держится на соплях и единственной сдерживающей идее - ненависти всей Украины к путену и самому Порошенко.
Порошенко не даёт покоя НАБУ. И вот , все время идёт методичная дискредитация НАБУ. Цель жибривскому думаю поставлена- дискредитировать Сытника и заменить его и Углаву на что- то шоу подобное юге и его интеллигентной ( выноси казла) жене.
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був у нас вже один такий... десь на Ростове живе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Следователь, прокурор, ОБСЕ", - Жебривский удивлен риторике о его профнепригодности на должность аудитора НАБУ
 
 
 
 
 
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