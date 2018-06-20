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 Политика Украины
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Все про:выборы (20361) политика (3047) Турчинов (2971)

 Турчинов: Новые лица в политике нужны, но "с мозгами, знаниями, опытом, ответственностью и моралью"

В украинскую политику должны прийти новые личности, однако важно, чтобы у этих людей был хороший багаж профессиональных знаний, опыта, ответственности и моральных принципов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Политика – это тоже профессия, но, к большому сожалению, у нас смотрят на работу депутата, как на систему обогащения, или как на возможность самоутверждения, а не как на профессию, связанную с разработкой законов и требующую большого объема знаний и опыта", - отметил он.

Турчинов считает, что оценка кандидатов в народные депутаты с такой точки зрения в Украине находится не на первом месте.

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"В результате бесстыдный популизм и позерство приводят в парламент очень много дилетантов, людей, которые ни по моральным, ни по профессиональным качествам, ни даже по параметрам своего психического здоровья не годятся для этой работы. В результате массовая неврастения, часто царящая в сессионном зале, передается и обществу. Многие депутаты, не имея возможности реализовать себя как законодатели, реализовывают себя в качестве бизнес-лоббистов, клоунов, бойцов или провокаторов", - сказал секретарь СНБО, выразив мнение, что с каждыми новыми выборами эта печальная парадигма только усиливается.

При этом он отметил, что является сторонником того, чтобы в украинское политическое пространство пришли действительно новые лица, обладающие необходимыми персональными и профессиональными качествами.

"Я – за новые лица. Но кроме лица, у политика должны быть еще мозги, профессиональные знания, опыт, ответственность, мораль", - подчеркнул Турчинов.

Вместе с тем, секретарь СНБО обратил внимание на то, что зачастую "новое лицо" в сознании украинского обывателя это "хорошо забытое старое": "Лицо, которое пару лет не поработало министром или депутатом, для обывателей становится новым".

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Источник: https://censor.net.ua/n3072536
 
   
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Да хватит уже.
Сначала нужно попробовать соблюсти старый.
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Какаво её отношение к оккупантам ? Чётко, без жила- была !?!
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Юлькина харя уже 20 лет!!!! в политике.
В каком месте эта курва новая? Турчинов: Новые лица в политике нужны, но "с мозгами, знаниями, опытом, ответственностью и моралью" - Цензор.НЕТ 888
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Вонь хочет стать последней президенткой и первой канцлярской крысой.Ну Вона давно уже крыса.Кстати,она в чей год родилась?
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А хто з "старих" є мізками, знаннями, досвідом, відповідальністю та мораллю"? Назвіть , хоч одне прізвище?
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Турчинов. Турчинов: Новые лица в политике нужны, но "с мозгами, знаниями, опытом, ответственностью и моралью" - Цензор.НЕТ 2548 ЦК комсомола+пастор= политик на все времена.
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короче не те что есть сейчас у власти
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Основное зависит от народа. Если будет продолжать быть покорным быдлом как в Рашке, то никаких положительных изменений не стоит и ждать.
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Особливо це вчора під Радою було помітно, угумс...
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Что то много сегодня этого приспособленца.Сам пристраивался при любом строе,президенте и власти.Чье то место занимает.
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такие в политику не лезут ! такие бизнесом занимаются и не в Украине
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Ё-моё,ну кому-кому ,но не турчинову о морали говорить ...
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Немає в Україні політичної еліти.. Нажаль..
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Не говори за всіх.. Говори за себе, сашко..
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Ти диви... Таки ти чомусь навчився...)))
А політики, хоч елітні, хоч які, українцям таки не потрібні- бо в нас на два українця три Гетьмана.
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Кірьянов не українське прізвище.. Ти не українець.. Не примазуйся до українців..
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Бачу, що мало чому навчився, та час і не таких лікує.)))
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Я ж тебе не чіпав.. Пристаєш, а потім розмазуєш сопельки, що над тобою форум глумиться більше чотирьох років.. Прогуляйся , та подихай свіжим повітрям..
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Тут форум, де обмінюються думками на політичні теми та сперечаються теж на ці теми. А ти цього робити не здатен- от і переходиш не особистості.
Слабкий ти опонент, а скорше- взагалі ніякий.
Не давай мені "совЄтов"- і я не скажу, куди ти їх можеш собі запхати.)))
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Про перехід на особистості - дивись свій коментар тут о 20:51.. Обговорюй новину, кірьянов.. Досить засмічувати форум своїм флудом.. Будь чемним та вихованим користувачем..
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Та да- стільки рашистських немовлят на сніданок схарчив...)))
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с кандидатами в межгалактический совет представителей проблем у нас таки нема...
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А можно было бы Гопко вперед выдвинуть Грамотная молодежь. Даже если и будут ошибки но все равно Украина будет в выигыше... чем постоянные претенденты на президенство...

Юля как всегда все голоса собрала а остальные пойду в одну кучу против... главное чтобы эта куча опиз.ационников не оказалась ((( А то опять поможет собой этой шобле поднятся ((((
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Порошенко выстроил вертикаль власти где место только ворам, подхалимам и лицемерам. И Турчинов один из них.
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примерил так на секунду на наше новое рыжее лицо в политике:
с мозгами = не уверен,
знаниями = ноль,
опытом = ноль,
ответственностью = величина отрицательная,
моралью = то же, шо и с ответственностью.
мда.... короче - кадры решают все...
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Были старые лица, теперь, это говнецо-как Факт на Лицо...
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Главное чтобы у молодых не было бизнесов, связей, влиятельных родителей. Потому что у нас за 25 лет выстроилась система кумовства и в правительстве в основном чьи-то дети, родственники. Ну и их туда пропихивают не для того чтобы страна стала лучше. А чтобы сами свою жизнь устроили и представляли чьи-то интересы. Хороший пример молодых какие нужны это например такие как Найем. Он конечно не идеален, но значительно лучше старой гвардии. Он далеко не глупый, есть принципы, свои взгляды, правильное понимание как должна развиваться страна. Нет бизнеса, и связей. Вот если в правительстве будет таких большинство то и у страны всё ок будет. А в старых я в никого не верю. Они за 25 лет показали полную свою неспособность управлять страной.
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Аггга...шо в шаКАЛадниках відсутнє зовсім...)))
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Гапон, то что ты озвучил так это уж точно не про тебя!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Новые лица в политике нужны, но "с мозгами, знаниями, опытом, ответственностью и моралью"
 
 
 
 
 
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