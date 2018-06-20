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 Политика Украины
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Все про:ВР (22082) Днепропетровщина (1187) Кировоградщина (250) переименования (437) декоммунизация (395)

 Профильный комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Кропивницкую, - Вятрович

Профильный комитет Верховной Рады на заседании в среду выступил с поддержкой инициативы переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую. Декоммунизации не остановить", - рассказал Вятрович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников, - Вятрович

Профильный комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Кропивницкую, - Вятрович 01

На заседании комитета рассматривались законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№8329) и относительно переименования Кировоградской области (№8380).

Источник: https://censor.net.ua/n3072535
 
   
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Вятрович с Пагубиём не в одной палате лежали? кто в курсе
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От теперь точно заживём не по новому а по человечески ....
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вятрович,ублюдок, сначала социальные проэкты, потом патриотические, народ за чертой убогости и нищеты, дальше подымают цены на все, а нам главное переименование
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не мешает, заменяет
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серьёзно? где про это можно почитать? Профільний комітет Ради підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей на Січеславську і Кропивницьку, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 916
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Вятрович что, занимается "социальными проектами" ? Так нет же. Он - руководитель Национального института памяти. Накормить вас тремя хлебами - не в его компетенции.
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Более нелепое название для области, чем "Кропивницкая", и не придумать! Там будут жить "кропивницкане"? Чистой воды прожектерство!
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Учите правила украинского языка, и будет вам счастье : "кропивничане". Как "Винница" и "винничане".
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назовите просто -СЕЧОЙ!!!
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В Киеве на переименованной ул. Кирилловской до сих пор почти везде висят таблички "вул. Фрунзе). Если нет денег на переименование одной улицы, то зачем тратиться на целую область?
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А для области табличек не нужно. На карте исправили и все...
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Табличек нет а вот бумаги итд на пару тонн больше
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У нас висять по дві: стара назва і нова. Дуже зручно. Люди звикнуть ,то знімуть старі.
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Я, уже больше 20 лет, просто РЖУ с кацапского: "Санкт-Петербург, Ленинградской области"!!!

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Кропивницкой губернии. Губернаторы - то есть.
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Там еще есть Екатеринбург, Свердловской области.И если Твери вернули древнее имя, то убрать имя паршивого старикашки Калинина с другого города стесняются. Сразу бросается в глаза, что территория краденная, как и 90% всей территории Рашки.
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Не спіши, ще члєніна не винесли з мавзолєя. Кацики кайфують.
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Удел украинцев - при парашенке - тешится переменами названий. Остальное - накося выкуси ))
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Да уж... С Днепром как-то не по феншую поступили!
Предлагаю, раз уж всё так складывается, в качестве утишительного приза для жителей СЕЧАславской области, поступить так-же, как и в Канаде!!!!:
Канада легализовала производство, употребление и продажу марихуаны
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А почему вокруг Днепра не Днепровская область?
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Потому что большинство локаций Запорожской Сечи внезапно находились на территории нашей области.
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А потому, что в Днепропетровской области кроме реки Днепр, есть Еще Самара, Волчья,Кочерга, Гнёздка, Сура,или Сухая Сура и ряд других.
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При чём тут река? При чём тут локации? Вроде как есть областной центр и соответствующая ему область!
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А местные принимают в этом участие.Или только Вятрович придумывает с перепою.
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Уверен, что только Литрович!
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Чего закукарекали, петухи навозные? Не ваше свинособачье дело, как наши области будут называться.
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Вподобайка! Нахрін того Пєтровського у вічний облівіон.
Мапа України має позбавитись УСІХ рудиментів червоної гидоти.


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Особисто для мене, більш прийнятнішою та логічнішою назвою області була б просто - Дніпровська..
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Теж непогано.
Також слід було б замінити зкріпну назву Новомосковська, бо це зрадлива ганьба.
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Молодец Вятрович - он для кацапноты действительно как ладан для чертей Профільний комітет Ради підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей на Січеславську і Кропивницьку, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 7319
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И обратите внимание, как от этой новости во все стороны полетели клочья кацапских пердачелл.
Хотя по логике это внутреннее дело Украины, и москалей это не должно волновать (от слова "совсем").
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А 300 штыков в Раде найдётся? для переименования.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрофильный комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Кропивницкую, - Вятрович
 
 
 
 
 
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