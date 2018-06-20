 Профильный комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Кропивницкую, - Вятрович

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую. Декоммунизации не остановить", - рассказал Вятрович.
На заседании комитета рассматривались законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№8329) и относительно переименования Кировоградской области (№8380).
Предлагаю, раз уж всё так складывается, в качестве утишительного приза для жителей СЕЧАславской области, поступить так-же, как и в Канаде!!!!:
Канада легализовала производство, употребление и продажу марихуаны
Мапа України має позбавитись УСІХ рудиментів червоної гидоти.
Також слід було б замінити зкріпну назву Новомосковська, бо це зрадлива ганьба.
Хотя по логике это внутреннее дело Украины, и москалей это не должно волновать (от слова "совсем").