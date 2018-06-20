 Подписан меморандум о дорожной карте в сфере реализации арестованного имущества

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, подписание состоялось на брифинге в здании Кабинета Министров Украины.

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Первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов

"Приятно, что мы двигаемся вперед в процессе реформы, связанной с продажей государственного имущества. Путем долгих переговоров всех сторон мы пришли к общему знаменателю… Наша главная цель – избавиться от огражденных загончиков, где каждый делает бизнес по своим правилам, даже не важно по хорошим правилам либо нет. Для рынка это неудобно. Представьте, если бы каждый банк принимал платежи только в пределах собственной сети. Это неэффективно, неудобно, это ограничивает конкуренцию. Страдаем все мы, плательщики налогов, потому что речь идет о государственных предприятиях".

Нефедов подчеркнул, что действующая с 2014 года электронная система торгов арестованным имуществом Open Market будет распространяться на новые площадки, в частности, на малые активы и имущества банков, которые находятся на этапе ликвидации.

"Это даст больший доступ инвесторам к этим активам. Это даст удобство для потенциального покупателя и лучшее клиентское обслуживание", - добавил Нефедов, напомнив, что старт малой приватизации должен начаться через несколько недель.

Сергей Петухов, заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции, сообщил, что система Open Market уже показала свой результат и принесла более 6 млрд грн за реализацию арестованного имущества. Сегодня работа "СЕТАМ", которая реализует Open Market, совершенствуется, исходя из опыта работы на протяжении трех лет.

"Торги прошли вовремя, кредиторы получили деньги, государство получило свою часть. Мы фиксируем, что внедрение такой системы позволяет получить больше средств за проданное имущество. Это касается рынка арестованного имущества. Но кроме того "СЕТАМ" присутствует на других рынках, на которых конкурирует с другими площадками. Эффективность его работы позволяет ему зарабатывать деньги и приводить к тому. Что государство не тратит дополнительных средств из бюджета", - отметил Петухов.

Гендиректор предприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев сообщил, что подписанный меморандум касается двух главных задач. Во-первых, доступ к рынку арестованного имущества будет предоставляться всем желающим площадкам. "СЕТАМ", в качестве такой площадке к реализации объектов малой приватизации, по его словам, сможет повысить эффективность таких продаж благодаря широкой клиентской базе.

"Мы надеемся, что после подписания сегодняшнего меморандума мы сможем еще больше помогать государству в том плане, что активно включимся в процесс малой приватизации", - отметил он.

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Олеся Архипская, менеджер проектов правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" отметили, что фактически в Украине проводится реформа системы торговли арестованным имуществом:

"Мы услышали рынок, мы услышали электронные площадки, требовавшие открыть рынок торговли арестованным имуществом и давать возможность присоединиться всем желающим. Поэтому мы фактически взялись за эту реформы. Фактически общими усилиями мы реформируем систему торговли арестованным имуществом".