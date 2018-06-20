 "Операция Объединенных сил эффективнее АТО", - Порошенко

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сводки с фронта демонстрируют: операция Объединенных сил эффективнее АТО", - отметил президент, добавив, что российским Донбасс никогда не будет.
Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сводки с фронта демонстрируют: операция Объединенных сил эффективнее АТО", - отметил президент, добавив, что российским Донбасс никогда не будет.
- чем сил АТО!
так за 2 тижні і закінчив би АТО, як і обіцяв.
https://www.youtube.com/watch?v=E-OWlfqL0mo
Ну или цитируя шоколадного и Полторашку с Турчиновым Таврическим, "нам не победить, только политико-дипломатическим путем".
Все остальное - переименование,миротворцы, все болтология для украинцев. Наша парадигма пустой болтовни - на сайте СНБО, она же парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
ООС намного эффективнее.
Не верите?
А вы послушайте кремлёвских подпевал, которые ругают ООС, и поймёте наконец, что всё ругаемое кремлём для Украины хорошо.