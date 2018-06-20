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 Политика Украины
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 "Операция Объединенных сил эффективнее АТО", - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что операция Объединенных сил на Донбассе является более успешной, чем Антитеррористическая операция.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские воины продвинулись на 2 км и заняли новые позиции в районе оккупированного Желобка на Луганщине, - ООС. ВИДЕО

"Сводки с фронта демонстрируют: операция Объединенных сил эффективнее АТО", - отметил президент, добавив, что российским Донбасс никогда не будет.

Операция Объединенных сил эффективнее АТО, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072531
 
   
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готовься, скоро за тобой придет с косой
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Если при этом количество зашкваренной ваты увеличилось и при этом, хоть и медленно, освобождаются территории, то тогда эффективнее. Но все равно мало!
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шо ж ти не допер одразу?
так за 2 тижні і закінчив би АТО, як і обіцяв. "Операція Об'єднаних сил є ефективнішою за АТО", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6991
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завжди було цікаво, а коли це він обіцяв закінчити ато за 2 тиждні?
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правильно, не два тижні, а години.
https://www.youtube.com/watch?v=E-OWlfqL0mo
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Да,через две недели Донбасс будет освобождён .... "Операція Об'єднаних сил є ефективнішою за АТО", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1479
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Через личэни годыны! (с)
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В чем эффективность операции, не освобождено ни метра территории Донбасса, в сводках каждый день гибнут люди. Такое впечатление, что этот баран верховный даже не представляет, что такое военная операция (наступательная или оборонительная).
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Он просто как и все папередники создал себе параллельную реальность и живет в ней.Ему и его банде хорошо и значит всей стране хорошо)))
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А кто с кем объединяется? Почему "объединенных сил"?
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А чем эфективнее, тем что буквы поменяли с АТО на ООС??? Люди как гибли так и гибнут, все как было на месте так и осталось. Конечно под эту марку Пете выгодно, можно будет и выборы отменить, а то они угрозой национальной безопасности будут. И все Петя дальше у руля.
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Четыре года назад, после Иловайского зеленого коридора, о котором Петя с Вовой договорились, Порошенко принял решение по приднестровскому сценарию.
Ну или цитируя шоколадного и Полторашку с Турчиновым Таврическим, "нам не победить, только политико-дипломатическим путем".
Все остальное - переименование,миротворцы, все болтология для украинцев. Наша парадигма пустой болтовни - на сайте СНБО, она же парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Прямо зла не хватает. Взял бы и ногой раздавил эту кучерявую инородную голову...В чем эффективность,тварь ? Где освобождения ? Где колонны пленных и капитуляция Донецка ?
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кацап, пойди лучше бутылку раздави за дидоф! "Операція Об'єднаних сил є ефективнішою за АТО", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7913
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Так и есть.
ООС намного эффективнее.
Не верите?
А вы послушайте кремлёвских подпевал, которые ругают ООС, и поймёте наконец, что всё ругаемое кремлём для Украины хорошо.
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Тут Порошенко оказался сам себе попередником поскольку, АТО тоже его детище.
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Знаю, что АТО объявили 14 апреля, а выборы состоялися только 25 мая но,... фактически он руководил большую часть времени.
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Порошенко - босс-Уроборос, сам себе папередник, сменивший себя же позадника, дракон, кусающий себя жопу, и гадящий сам себе же на голову.
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эфективнее не может делать тот же самый ,которыйдо этого делал не эфективную работу...
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Дело не в том, каким Донбасс будет, дело в том во что вы Украину превращаете давая свои обещания. Вместе с путей одно дело делаете, ворон ворону глаз не выклюет.
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Масштаб другой,можно развернуться по взрослому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Операция Объединенных сил эффективнее АТО", - Порошенко
 
 
 
 
 
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