 "Операция Объединенных сил эффективнее АТО", - Порошенко

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сводки с фронта демонстрируют: операция Объединенных сил эффективнее АТО", - отметил президент, добавив, что российским Донбасс никогда не будет.