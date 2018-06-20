 Тимошенко идет на выборы: Возможно, я буду последним президентом, а потом вы сможете всенародно избирать канцлера. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation (игровая приставка. - Ред.), а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала она в ходе видеоконференции на своей странице в Facebook.

"Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором (предложу. - Ред.) принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны – сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны – сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", - пояснила Тимошенко.

Также, по убеждению лидера "Батькивщины", парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.

"Сейчас (работает. - Ред.) большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", - поделилась планами Тимошенко.

"Возможно, я буду последним президентом, которого вы избираете, но после того, как этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера", - сказала политик.

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Напомним, в 2019 году в Украине должны пройти очередные президентские и парламентские выборы.