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 Политика Украины
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 Тимошенко идет на выборы: Возможно, я буду последним президентом, а потом вы сможете всенародно избирать канцлера. ВИДЕО

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в президентских выборах в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Читайте: Президентский рейтинг: лидеры - Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Вакарчук, - "Социс". ИНФОГРАФИКА

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation (игровая приставка. - Ред.), а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала она в ходе видеоконференции на своей странице в Facebook.

"Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором (предложу. - Ред.) принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны – сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны – сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", - пояснила Тимошенко.

Также, по убеждению лидера "Батькивщины", парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.

"Сейчас (работает. - Ред.) большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", - поделилась планами Тимошенко.

"Возможно, я буду последним президентом, которого вы избираете, но после того, как этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера", - сказала политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

Напомним, в 2019 году в Украине должны пройти очередные президентские и парламентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3072530
 
   
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ото ти і типовий контенгет жулі тобі насрати на війну на країну тобі головне вірити що колбаса стане по 2,20 вся суть такого як ти
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Тут надо б определиться -- кто шарит у нас по карманам: Пеця или депутаты?
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У кого состояние растет тот и шарит, как говорится все просто!!
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ПЕЦЯ у меня в кошельке шарит без моего на то согласия вот этим и не угодил!!
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О чуваш намалювався Нумо чуваш за роботу переконуй нас що офшорник який нам підвищив тарифи на газ і світло й іще буде підвищувати Кращий ніж Тимоха Це в тебе чуваш виходить напичуд ідиотично Особливо після вечірнього походу в аптеку за смачною боярою Давай чуваш впрягайся пора нас смішити а то якось невесело
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Ох Юля, как говорится: - дурак думкой богатеет...
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Короче, о ее программе в двух словах- сдача Украины расейке.
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Стрелочка ж на ее плакатике показывает -- наверх направо -- т.е. СЕВЕРОВОСТОК !
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То ви опонент Майдану ?
Сильно ненавидите ?
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Возможно, я буду последним президентом...
Люля, твоё место с Пэтром Барыгой там, где ты последний раз лечила нэвидому форобу... о каком президенстве идёт речь?
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Юля, а в новій Конституції України від Медведчука та Кремля Крим чий буде?
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Как-то не оптимистично она выглядит на своих плакатиках -- в черном гольфе... Черное обычно на похороны одевают.

Тимошенко іде на вибори: Можливо, я буду останнім президентом, а потім ви зможете всенародно обирати канцлера - Цензор.НЕТ 8573
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Я так понимаю все работники Интера и Ньюс Вана будут дружно голосовать за Юлю

Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video
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Давайте пойдем по правилам формальной логики: Если Юля - гавно и не у власти, то почему мы так куево живем? Почему Украина занимает первые места, в мире, в отношение коррупции?
Почему паразитируют Ахметовы, Киваловы, Фирташи, Бойко...? Это Юля их в очко целует?
Это Юля придумала Роттерлдам +, для лизания жопы уголовнику Ахметову, агенту КГБ и главарю мафиозной группировки?
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тому що у нас президенти і кандидати з судимостями з 90х
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Никогда она не была во власти. Разве можно назвать властью нерабочий парламент(шарики два года запускали). Ни один закон не проходил. Большинство в коалиции было +ОДИН человек. Ющ как мог так и тормозил любую инициативу кабмина. Вплоть до до смешного- забрал для себя премьерский самолет. Связка премьер- президент не работала( даже телефон между ними не работал). Сейчас хотят контрабанду трясти, а тогда одна программа"Контрабанда-СТОП" дала 1000% рост поступлений в бюджет. Это говорил Червоненко, а он отнюдь не из её команды. Он ющенковский. А самое главное- сейчас все языки в дупы позасовывали за ЕЁ газовый контракт на котором не одни зубы против неё стёрли. А ведь только благодаря этому контракту сейчас выигрываются Европейские Суды. В дальновидности ей не откажешь.Уверен,что все оппозиционные лидеры(в том числе и Михаил Саакашвили,которого я уважаю и поддерживаю) стоят на одной "платформе" с Тимошенко. Это лидеры развития Украины,но не грабители оккупированной и уже так сильно обварованной страны.
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Європейські суди виграються і справді дякуючи контракту Тимошенко. Суди визнають його злочинним.
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судя по тому как тебе подобные прославляют ПЕЦЮ то не хватит надо еще чтобы до печенок дошло!!
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Я, за Юлю, голосовать не буду, но... Ничем она не хуже Порошенко, уж поверьте.
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Уже не первый раз вижу такой тезис от жюлькоботов -- "она не хуже Порошенко". Слы друг, а зачем нам гавно не хуже?? Нам бы полутше...
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Очередной раз переписывать Конституцию в стране, в которой никто не выполнял и не выполняет законы, и ту же конституцию. Ню, ню... И небо станет голубее, а трава зеленее.
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Вона права. Оберемо її й усе, більше не буде ні президентів, ні країни...
Заради справедливості, оберемо Петра, країна буде, але життя у ній не буде, як й українців...
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Под этой мегановостью всего 6 лайков... Где все форумные зубожилі???
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, а потом вы сможете всенародно избирать меня первым канцлером, - подумала Юля.
Якісь порожні балачки без ніякої конкретики. Відчувається бажання достукатися до молоді, студентства. А це - найбільша помилка Юлі. Найбільшою популярністю вона користується у сільських малоосвічених бабів. А молодь пам'ятає її на інвалідському кріслі, коли вона зі сцени обіцяла своїм визволителям «усіх урятувати».
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Понятно теперь что за "Новый курс" - это большая распродажа Украины
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Во как шоколданая шваль на Юлю накинулась - все методички на свет вытащили. Лолита знает что в честной борьбе он ей проиграет с треском поэтому и платит ольгинцам за очернение основного конкурента. Шокоботов не смущает что Лолита так и не избавилась от своего бизнеса в стане врага и продолжает платить налоги на содержание армии врага. Он- предатель.
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а якщо я бачив у дупі і Лоліту і Жульку?
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Не мели дурниць заюлику , ця Почвара і Гідрант родом з одного кубла , в них одна мама - жадоба , а їхній Бог і мета гроші . Шлях досягнення мети брехня , брехня і ще раз брехня . Обоє брехуни і популісти як і решта владного конгломерату з бандитів , комсомольців і червоних директорів. Далеко ти від наших реалій в Торонто , або Монреалі , хоча Канада може виявитись і Дніпром.
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Должность канцлера подразумевает под собой федеративное государство....следовательно Йуляха хочет сделать то...о чем мечтает ее хозяин хуйло.....
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Она не понимает , что гнилые бойцы всех предыдущих президентов - воров лягут костьми , но не допустят её в президенты ! У них краденные миллиарды , а это рычаги влияния на избирательную компанию . Будут ушаты помоев , причём с "завидной" регулярностью и чем ближе выборы , чем больше дерьма в её адрес , оно уже льётся , как из канализационной трубы ! Надо учесть , что народ не грамотен и продажен , как Иуда , для которого пачка гречки может быть разменной монетой .
Вобщем , рано Тимошенко примеряется к креслу президента .
Такое дерьмо , как Порошенко , может легко пойти по стопам Якуновича и сфальсифицировать выборы , потому что Пэтя и Шапкокрад две половинки одной тухлой ЖОПЫ !!!
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"Возможно, я буду последним президентом..." А после меня еще будут возможно-последние...
На самом деле? Вна Украине были президенты, но может номенклатурные? А так? Выдающихся, прорывных, так и не было. Все уже были, но так и не стали 1-мы. Для созревания и переосмысления - стране нужны не они, а низы и средние - муравьи. Они и породят настоящих. Пробуйте Ю.В., только потом не говорите, что ошиблись.
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Шокоботы аж yсираются пытаясь очернить Юлю. Лолита мобилизовала всех, даже лахтинцев и ольгинцев ему ботокс подогнал. Только это ему не поможет.
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Кароче... Юля, сидячи в тюрьме, просрала всю Украину! Отдала нацистам Крым, Донбасс..., закуяила Роттердам +, взяла Ахметова, в подельники... и сотворила массу других плюшек...
Эх, Юля... Знать она сильна...
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не турбуйся. її заслуга у цьому теж є. Як і у будь кого хто був при владі.
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Та я не турбуюсь, шоколядна вафелька, мені фактура потрібна.
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Да куй я на цю Шокодупу поклав, як і на твою Жульку.
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Та клади, хочь на свою жінку... Ти давай про заслугу Юльки, в останні 4 роки.
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Навіщо так напрягатись? можеш навести за усе її життя заслуги, як що такі є звісно...
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Жодної програми, пусті гасла та обіціянки. Мега-популізм. Як? Як можно у 2018 на це вестись?
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А як можна хавати Роттердам + з бандюганом Ахметовим? А як можно жрати 200 млрд. грн., які, щорічно, обминають українську митницю? А Нафтогаз, а ДФС?

Жрешь гавно, рошеновскя падаль? И жри дальше!
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а хто хаває? я доволі конкретно пишу - Пеця - накуй! Що не так?
За базаром до речі слідкуй, жулькабот паршивий.
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Тема кандидатской диссертации: " Юля - как всеобщая беда современной Ураины".
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Юля - як діагноз, або що таке садомазо...
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о, падлюко-чакалатнае скопище повылазило. скоро, очень скоро по - другому запоёте, когда шкурку снимать будем. чувствует бандозграя конец, поэтому и неистово воет. юлька-вароффка вам фонарики на грушевского, банковой, крещатике и майдане подготовит и я с нетерпением жду лолиту и челять вонючую на этом пире. так-что соевые мажте шеи визилинам.
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"Возможно, я буду последним президентом, которого вы избираете, но после того, как этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера", - сказала политик. - было бы во много раз лучше, если бы можно было всенародно отозвать любого проворовавшегося и завравшегося с любой выборной должности. Тогда бы всякая тупая и наглая нечисть не лезла бы ни в депутаты, ни в президенты, ни ещё куда-нибудь. Нет смысла тратить деньги на фальсификацию выборов в один тур сегодня, если завтра с треском выгонят, наворованное конфискуют и посадят в тюрьму семейного типа.
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Оставьте уже эту Юлю в покое, рошеновские долпоепы. Победит Гриценко! Вам украинский народ подложит свинью, на выборах, не печальтесь.
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Президентом этой страны должен быть МВФ - это единственное существо которое и знает что нужно делать и делает и это кодло делать заставляет.

За последнюю тысячу лет истории там один раз хорошо было - когда наконец-то догнали что сами не годны и пригласили кого-то кто может.

Хоть у своих бабушек позабирайте паспорта за день до, а то они вам наголосуют светлый путь.

Если это убожество станет рулить, ей богу, вместо армии начну помогать молодежи оттуда валить.
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Я давно говорю, что в Украине нужно, на 3 года, ввести административное управление США, как в Японии, после 2 МВ.

Ну и кто может оспорить результат?
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Проголосую за любого кто её посадит в тюрягу.
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Не дай Боже щоб влада попала в ці чіпкі рученята , визволяти владу з рук Почвари прийдеться великою кров'ю . В своїй безпринципності , авантюризму , брехливості і рішучості іуля на порядок вище путенга . Воно нещасній Україні треба , заюлики ?
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юлька-жулька идёт в президенты,но сначала к психиатру
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко идет на выборы: Возможно, я буду последним президентом, а потом вы сможете всенародно избирать канцлера. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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