 Тимошенко идет на выборы: Возможно, я буду последним президентом, а потом вы сможете всенародно избирать канцлера. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation (игровая приставка. - Ред.), а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала она в ходе видеоконференции на своей странице в Facebook.
"Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором (предложу. - Ред.) принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны – сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны – сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", - пояснила Тимошенко.
Также, по убеждению лидера "Батькивщины", парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.
"Сейчас (работает. - Ред.) большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", - поделилась планами Тимошенко.
"Возможно, я буду последним президентом, которого вы избираете, но после того, как этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера", - сказала политик.
Напомним, в 2019 году в Украине должны пройти очередные президентские и парламентские выборы.
Сильно ненавидите ?
Люля, твоё место с Пэтром Барыгой там, где ты последний раз лечила нэвидому форобу... о каком президенстве идёт речь?
Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video
Почему паразитируют Ахметовы, Киваловы, Фирташи, Бойко...? Это Юля их в очко целует?
Это Юля придумала Роттерлдам +, для лизания жопы уголовнику Ахметову, агенту КГБ и главарю мафиозной группировки?
Заради справедливості, оберемо Петра, країна буде, але життя у ній не буде, як й українців...
Якісь порожні балачки без ніякої конкретики. Відчувається бажання достукатися до молоді, студентства. А це - найбільша помилка Юлі. Найбільшою популярністю вона користується у сільських малоосвічених бабів. А молодь пам'ятає її на інвалідському кріслі, коли вона зі сцени обіцяла своїм визволителям «усіх урятувати».
Вобщем , рано Тимошенко примеряется к креслу президента .
Такое дерьмо , как Порошенко , может легко пойти по стопам Якуновича и сфальсифицировать выборы , потому что Пэтя и Шапкокрад две половинки одной тухлой ЖОПЫ !!!
На самом деле? Вна Украине были президенты, но может номенклатурные? А так? Выдающихся, прорывных, так и не было. Все уже были, но так и не стали 1-мы. Для созревания и переосмысления - стране нужны не они, а низы и средние - муравьи. Они и породят настоящих. Пробуйте Ю.В., только потом не говорите, что ошиблись.
Эх, Юля... Знать она сильна...
Жрешь гавно, рошеновскя падаль? И жри дальше!
За базаром до речі слідкуй, жулькабот паршивий.
иво тоже хочет
За последнюю тысячу лет истории там один раз хорошо было - когда наконец-то догнали что сами не годны и пригласили кого-то кто может.
Хоть у своих бабушек позабирайте паспорта за день до, а то они вам наголосуют светлый путь.
Если это убожество станет рулить, ей богу, вместо армии начну помогать молодежи оттуда валить.
Ну и кто может оспорить результат?