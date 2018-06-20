 Президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Должность Верховного главнокомандующего должна оставаться за президентом, ее нельзя отдавать руководителю коллегиального органа. Это же, я убежден, касается и международных отношений… Любые реформы могут иметь место, но президент должен остаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику", - отметил он.
Турчинов напомнил, что не понаслышке знает специфику работы правительства, поскольку "имеет опыт работы в сложный для Украины период в Кабинете Министров, в котором для принятия какого-либо решения необходимо заручиться поддержкой большинства членов правительства".
"А в условиях, когда необходимо принимать решения быстро, без обсуждений, когда необходимо быть в эпицентре событий, брать единолично на себя ответственность, такая схема не работает", - отметил секретарь СНБО.
Говоря о возможности внесения изменений в Конституцию Украины, Турчинов отметил, что теоретически, при наличии в парламенте 300 голосов, народные депутаты могут это сделать.
"Но при этом я убежден, что любые реформы, когда страна находится в условиях военной агрессии, не должны предусматривать ликвидацию института президента. Мы не можем сделать должность президента бутафорской, оставить для нее только представительские функции", - подчеркнул он.
Вся Украина убедилась в "эффективности " президента - ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ....
Нечего лапшу вешать ..............................................................................................................
О децентрализации, федерализации и малограмотных сепаратистах.
https://zn.ua/LAW/o-decentralizacii-federalizacii-i-malogramotnyh-separatistah-_.html
Сомневаюсь что он верующий...
Сомневаюсь что он верующий...
Я тоже сомневаюсь в том, что священнослужители любых вероисповеданий верят в то, что они проповедуют...
У нас не Россия, где кормящую мать отрывают от детей и сажают в тюрьму.
Бундесвер ФРГ состоит из вооружённых сил и гражданского управления.
Главой бундесвера является федеральный министр обороны, который является главнокомандующим в мирное время.
В случае военных действий, войны командование переходит канцлеру Германии (статья 115b конституции Германии).
Местные выборы на Донбассе и соответствующие изменения в Конституцию будут приняты после выполнения Россией и боевиками договоренностей в сфере безопасности.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю Дня Конституции, передает Цензор.НЕТ."
Если госструктуры не справляются со своими обязанностями, то надо менять власть и ответственных, а не подключать общество и народ к дополнительным государственным повинностям
Начнем от Сунь Цзы, «Искусство войны»: «бомбезные» цитаты и комментарии. Я прочел пару цитат этого автора и сразу почувствовал «запах» инопланетного разума. Это явно представитель иной, античной цивилизации, а не наш земной писака...
1.Война - это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к выживанию или гибели.
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http://ua24ua.net/patrioticheskiy-ugar-i-ego-bankrotstvo/
Которые здесь регионалы? Ваше слово товарищ Музер...
Давеча знакомому без всякого предупреждения плату за содержание дома повысили в два раза.
Давайте ссылки на свое везде.
https://goo.gl/sDAvyB
Енто БІМБА!!!
Покажмите ёё на КАРТЕ...
вас обосрал генерал Алексеев в 1917 году,генерал Грачев в 1994 году,следующего генерала РАБсси я не назову...СКОРО САМИ поймёте...БЫДЛО ТУПОЕ...
про визнання Президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем
http:// Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
Created by E.B. on June 10, 2018
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(translate.google)
Я звертаюся до Конгресу США з проханням визнати Президента Російської Федерації Путіна В.В. військовим злочинцем і судити його Міжнародним військовим трибуналом за злочини проти миру, розв'язання і проведення військової агресії проти України, Грузії і Сирії в порушення міжнародних договорів про недоторканність кордонів, за злочини проти людяності, знищення, поневолення і переслідування цивільного населення на окупованих територіях за політичними, расовими і релігійними мотивами.
Я прошу визнати Путіна військовим злочинцем за тортури українських громадян
з окупованих територій, які є заручниками, засудженими Російською Федерацією і які відбувають покарання в російських в'язницях.
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також можливо самостійно скористатися google-перекладачем
ця петиція також цвях в кришку труни
шакала-
да=рыгаловского організованого злочинного угрупування
ця петиція також цвях в кришку труни
шакала-
да=рыгаловского організованого злочинного угрупування
максимальний репост та поширення серед рідних, друзів, коллег, … будь ласка !
.
шакала-
да=рыгаловского організованого злочинного угрупування
максимальний репост та поширення серед рідних, друзів, коллег, … будь ласка !
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-да=рыгаловские боты
будут уклоняться от признания хY%ла військовим злочинцем
выбирай лёнька сам хY%ляцкий ты или шакала
-да=рыгаловский.
а сообразительным Гражданам Украины и просто сапиенсам
пох чей лёнька бот
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У нас нет причин уважать этот безвольный и беззубый народ, мы будем его уничтожать с большим удовольствием
Мы им врали и врем, а они нам доверяли.
Мы обещали им то чего никогда мы не будем делать, а они ждали. Мы отжимали их предприятия, а они молчали.
Мы расстреливали их на майдане, а они за нас голосовали.
Мы отдали Крым за гарантии поддержки и сотрудничества, а они сказали что виноват путин.
Мы загоняли их в котлы, уничтожали тысячами, а они продолжали обвинять путина.
Мы заставляли их обеспечивать армию, выводя в оффшоры миллиарды, а они верили в защиту родины.
Мы ведём бизнес с россией ещё больше чем раньше, платим боевикам за обстрелы, а у них опять виноват путин.
Мы жрем водку с российскими генералами и министрами обсуждая выручку и планы, а у этих страна агрессор и слава Украине. Мы посадили их по мифическим причинам в 12 раз больше чем путин в плен взял, топтали их, ставили на колени, а они молчат и отдают медали.
Мы поднимаем тарифы, цены на все, забираем последнее, они дохнут без лекарств и средств существования, и говорят что война в стране, кризис, виноват путин.
Мы захватили власть во всех сферах, уничтожили конституцию, увеличили коррупцию в десятки раз, а у них виноват янукович.
Мы уничтожаем экологию, вырубываем леса, продаём всё что можно продать, а у них опять кризис, война и путин в голове.
Мы сократили население до 25ти млн и будем продолжать, а они продолжают врать себе и думать что их 42..
Мы уже открыто и нагло издеваемся и смеемся с их нищеты и жалких попытках выжить, усложняем всё что можно и нельзя, придумываем по пьяне в сауне на спор новые налоги, а они опять собираются голосовать за нас..
У нас нет причин уважать этот безвольный и беззубый народ, мы будем его уничтожать с большим удовольствием.
Евгений Середа
http://ua24ua.net/misli-prezidenta-g-kiev-ul-bankovaya-2018-god/
сионских мудрецовпротоколы винницких подлецов.
А Haos.UA уже в Херсоне...)))
Берегите власть - она наше все!...
Армия ЮАР, пока расист и убийца мандела сидел на зоне и алмазные прииски принадлежали не евреям..
https://vimeo.com/6103565