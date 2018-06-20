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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1927) Президент (4076) Турчинов (2971)

 Президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов

При любых изменениях Конституции Украины за президентом страны должны сохраниться должность Верховного главнокомандующего и полномочия в сфере международных отношений, поскольку в условиях военной агрессии и необходимости максимально оперативного решения задач институт коллегиального принятия решений неэффективен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Должность Верховного главнокомандующего должна оставаться за президентом, ее нельзя отдавать руководителю коллегиального органа. Это же, я убежден, касается и международных отношений… Любые реформы могут иметь место, но президент должен остаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику", - отметил он.

Турчинов напомнил, что не понаслышке знает специфику работы правительства, поскольку "имеет опыт работы в сложный для Украины период в Кабинете Министров, в котором для принятия какого-либо решения необходимо заручиться поддержкой большинства членов правительства".

"А в условиях, когда необходимо принимать решения быстро, без обсуждений, когда необходимо быть в эпицентре событий, брать единолично на себя ответственность, такая схема не работает", - отметил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо упразднять дуализм и неопределенность полномочий между институциями власти, - Гройсман выступает за изменения в Конституцию для завершения децентрализации

Говоря о возможности внесения изменений в Конституцию Украины, Турчинов отметил, что теоретически, при наличии в парламенте 300 голосов, народные депутаты могут это сделать.

"Но при этом я убежден, что любые реформы, когда страна находится в условиях военной агрессии, не должны предусматривать ликвидацию института президента. Мы не можем сделать должность президента бутафорской, оставить для нее только представительские функции", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Если Порошенко хочет выиграть выборы, ему необходимо обнародовать стратегию развития страны на 5 лет и возглавить процедуру прописания импичмента президенту

Источник: https://censor.net.ua/n3072529
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
А ВСЯ ваша банда должна очень долго сидеть по тюрьмам ...
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Этим вопросом,ты хочешь убедить меня в том,что ты идиот ?
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Ого, мало того,что ты идиот так ты ещё и шизофреник ибо только шизик может давать оценки результатам жизни незнакомых ему людей Президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6600Лечиться тебе надо ,срочно лечиться а не бредни здесь писать ... Президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8747
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при замечательных результатах жизни на форумах не ноют о зубожінні )))
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при "замечательных результатах"народонаселение уменьшается
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Дурак ты ,здесь никто не ноет а констатируют факты того,во что банда соевая превратила Украину и небезразличие к происходящему показывает ,что у людей по жизни небезразличным всё в порядке в отличая от тебя дурочка...
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Новый тролль на ЦН? Или старый с новым ником?
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вечеряю..трохи не того..обригався..
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Иш как пастор в уши втирает "ДОЛЖЕН" .....
Вся Украина убедилась в "эффективности " президента - ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ....
Нечего лапшу вешать ..............................................................................................................
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За Юлиной "парламентской республикой канцлерского типа" торчат уши федерализации. А за федерализацией Украины торчат уши Кремля.
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если бы "порох" не устроил клоаку во всем куда дотянулись ручонки, не расставлял бестолковых кумеовей на местах, то пипл бы не смотрел на вону.... хотя при воной будет тоже самое - склоки, дерибан, кумовья, пи..ж с экранов. Этот проклятый замкнутый круг разорвать невозможно
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Порошенко: "Поки я президент, не допущу ревізії децентралізації" ( федералізації ). Федералізація, децентралізація це синоніми.
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а теперь получает с каждой децентрализованной области как рекетер 90ых с торговых точек
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Это абсолютно разные понятия.

О децентрализации, федерализации и малограмотных сепаратистах.

https://zn.ua/LAW/o-decentralizacii-federalizacii-i-malogramotnyh-separatistah-_.html





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Перевожу слова пастора - мафия бессмертна.
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Не так, он сказал примерно следующее - за всё всегда отвечает президент, даже когда вместо него И.О.
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С него такой пастор,как с меня кондитер..
Сомневаюсь что он верующий...
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С него такой пастор,как с меня кондитер..
Сомневаюсь что он верующий...

Я тоже сомневаюсь в том, что священнослужители любых вероисповеданий верят в то, что они проповедуют...
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Краще було б, якби влада років на 10-15 взагалі закрила тему змін до Конституції.. Навчіться поважати цю Конституцію, та працювати ефективно - згідно діючої Конституції..
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А кто (опять с "потолка") будет писать текст, уж не Кондитер сам под себя (и сова "на коленках")?
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В перекладі на зрозумілу мову: ми будем "царювати" доки нас не знудить
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Главное чтобы командувач не летал на Мальдивы во время войны, а если и летал - то возвращался уже безработным. А для этого и Конституцию не надо трогать.
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во время войны ты бы за такой пост уже на нарах чалился бы
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Влажные мечты порохобота-сталиниста.
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да оно как-то во всех странах, даже там, где сралиным и не пахло, при военном положении паникёров щимят
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во время войны ты бы за такой пост уже на нарах чалился бы

У нас не Россия, где кормящую мать отрывают от детей и сажают в тюрьму.

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блин,та ты думай як мырный атом доставыты у кремль...
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Он не подходит на верховного да ещё главнокомандующего. Слаб и зависим вообще не патриот.
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Так ты сука, священно-помойная на Конституцию уже позарился???? Сашка, а за Крым ты все-таки ответишь!!
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А по Конституции президент не должен иметь бизнес,тем более в расее ,но Пеца куй забил ,гешефт и только гешефт
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Турчинов считает, что в Израиле провалы с армией, обороной и внешней политикой? Или в ФРГ? На каких идиотов рассчитывает Турчинов, неся явную дезинформацию?
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Шото много "Кровавого Ребе" сегодня, шановни вам не кажется ? Там никакого песаха, пурима или шаббата не намечается вскорости, кто знает ?
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Ну а який зараз з петі головнокомандувач? Ніякий.. Як з лайна підкаліберний снаряд.. А які є звитяги петі у зовнішній політиці? Петя - пусте місце, котре ми ще змушені будемо якось терпіти 9 місяців і 10 днів..
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А как же в странах где практически нет президента?
Бундесвер ФРГ состоит из вооружённых сил и гражданского управления.
Главой бундесвера является федеральный министр обороны, который является главнокомандующим в мирное время.
В случае военных действий, войны командование переходит канцлеру Германии (статья 115b конституции Германии).
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"Только после выполнения договоренностей по безопасности я обращусь в Раду с призывом проголосовать изменения в Конституцию по децентрализации (!!!), - Порошенко
Местные выборы на Донбассе и соответствующие изменения в Конституцию будут приняты после выполнения Россией и боевиками договоренностей в сфере безопасности.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю Дня Конституции, передает Цензор.НЕТ."
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це було 2 роки тому тепер Порошенко "співає" за децентралізацію а по факту федералізацію як того потребує його шеф x..йло
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у Джугашвили было 6 Полномочий на 22 июня 1941 года,тем не менее этот Гоффноед просрал войну брату МОЛОТОВА,Гитлеру...........
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Патриотический угар и его банкротство
Если госструктуры не справляются со своими обязанностями, то надо менять власть и ответственных, а не подключать общество и народ к дополнительным государственным повинностям
Начнем от Сунь Цзы, «Искусство войны»: «бомбезные» цитаты и комментарии. Я прочел пару цитат этого автора и сразу почувствовал «запах» инопланетного разума. Это явно представитель иной, античной цивилизации, а не наш земной писака...
1.Война - это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к выживанию или гибели.
**********

http://ua24ua.net/patrioticheskiy-ugar-i-ego-bankrotstvo/
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Ну почему они все думают под кого то , а не про страну и наперед? Завтра будет другая президент и запоет другую песню...
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Турчинов у 2014 був єдиний на РНБО за введення військового стану в Україні, а проти дофіга і Юля там була проти :"жоден український танк не може залишити казарму, жоден солдат не повинен підняти зброю ~ це буде наша перемога!" чиї слова? ЮВТ. Крим також здали зрадники місцеві військові.
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Пане Турчинов в деякій мірі правий, але поки не буде лідера, який скаже "є така партія, яка готова взяти на себе відповідальність за наведення порядку в країні" ( я думаю старше покоління знає хто в свій час таке сказав) , доти ніякий президент не утримає ситуацію. На сьогоднішній день у народу не має довіри до любої партії. Остання довіра народу була в 2014 у Порошенка, однак він її втратив.
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"є така партія
Которые здесь регионалы? Ваше слово товарищ Музер...
Давеча знакомому без всякого предупреждения плату за содержание дома повысили в два раза.
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" Порошенко: Поки я президент, не допущу ревізії децентралізації (!!!). / Понеділок, 18 червня 2018, Децентралізація стала однією з найефективніших реформ в Україні, відповідає інтересам українців, уберігає країну від федералізації (синонім?!!!) Росії і від корупції, тому змінювати цей курс не будуть."
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Децентралізація, розпочата Кабміном, безумовно вірний крок, однак народ не відчув покращання, народу багато не потрібно - хліб і видовищ говорили в стародавньому Римі. В першу чергу народу потрібно хоч якийсь соціальний захист, стабілізація цін!!!!!
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Федералізація = децентралізація України це ультиматум Pосії.
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Маршал Финляндии Маннергейм победил СССр не благодаря оружию и бомбам Президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8668Маршал Победил Сралинских МУДАКОВ кремля...УМОМ...
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Розум це добре, але Фінляндія в 1939 втратила частину території, наскільки я пам'ятаю - навряд чи це є перемогою.
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Зміниться?!!!! на кого? ВІд зміни карт шулера результат гри не міняється.
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А що від цього народу? - Дві буржуазні великі країни якщо і договоряться між собою, то це ще не значить, що громадяни України від такого договорняка викрають.
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Где это везде пишут, на заборах в Беларуси?
Давайте ссылки на свое везде.
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та якийсь фсбшник з Лубянки, йому путлер доповів про що домовились з Трампом)
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Фрейд перевернулся в гробу: Порошенко ругает Запад за предоставление убежища олигархам, сбежавшим из Украины - The Washington Post
https://goo.gl/sDAvyB

Енто БІМБА!!!
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КацаПсинскае БЫДЛО...где НовоРоссия Плешивого Педофила обещанная рюскаму БЫДЛУ весной 2014 года..от ХАРЬКОВА до Одессы...
Покажмите ёё на КАРТЕ... Президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4903
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Рюсскае БЫДЛО..
вас обосрал генерал Алексеев в 1917 году,генерал Грачев в 1994 году,следующего генерала РАБсси я не назову...СКОРО САМИ поймёте...БЫДЛО ТУПОЕ... Президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9160
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П І Д Т Р И М А Й Петицію до Конгресу США

про визнання Президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем

http:// Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
Created by E.B. on June 10, 2018
======
(translate.google)
Я звертаюся до Конгресу США з проханням визнати Президента Російської Федерації Путіна В.В. військовим злочинцем і судити його Міжнародним військовим трибуналом за злочини проти миру, розв'язання і проведення військової агресії проти України, Грузії і Сирії в порушення міжнародних договорів про недоторканність кордонів, за злочини проти людяності, знищення, поневолення і переслідування цивільного населення на окупованих територіях за політичними, расовими і релігійними мотивами.
Я прошу визнати Путіна військовим злочинцем за тортури українських громадян
з окупованих територій, які є заручниками, засудженими Російською Федерацією і які відбувають покарання в російських в'язницях.
==========
також можливо самостійно скористатися google-перекладачем

ця петиція також цвях в кришку труни
шакала-да=рыгаловского організованого злочинного угрупування

ця петиція також цвях в кришку труни
шакала-да=рыгаловского організованого злочинного угрупування

максимальний репост та поширення серед рідних, друзів, коллег, … будь ласка !
.
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ця петиція також цвях в кришку труни
шакала-да=рыгаловского організованого злочинного угрупування

максимальний репост та поширення серед рідних, друзів, коллег, … будь ласка !
.
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только хY%ляцкие и шакала-да=рыгаловские боты

будут уклоняться от признания хY%ла військовим злочинцем

выбирай лёнька сам хY%ляцкий ты или шакала-да=рыгаловский.

а сообразительным Гражданам Украины и просто сапиенсам
пох чей лёнька бот
.
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Это Параша-то эффективно принимает решения в военное время?
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Завтра Трамп отменит все Санкции Конгресса США...,РАБссиянцы обосранцы глушите БОЯРЫНЮ и Мильдоний...ТРАМП ВАШ...
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Мысли президента. г. Киев, ул. Банковая. 2018 год

У нас нет причин уважать этот безвольный и беззубый народ, мы будем его уничтожать с большим удовольствием

Мы им врали и врем, а они нам доверяли.

Мы обещали им то чего никогда мы не будем делать, а они ждали. Мы отжимали их предприятия, а они молчали.

Мы расстреливали их на майдане, а они за нас голосовали.

Мы отдали Крым за гарантии поддержки и сотрудничества, а они сказали что виноват путин.

Мы загоняли их в котлы, уничтожали тысячами, а они продолжали обвинять путина.

Мы заставляли их обеспечивать армию, выводя в оффшоры миллиарды, а они верили в защиту родины.

Мы ведём бизнес с россией ещё больше чем раньше, платим боевикам за обстрелы, а у них опять виноват путин.

Мы жрем водку с российскими генералами и министрами обсуждая выручку и планы, а у этих страна агрессор и слава Украине. Мы посадили их по мифическим причинам в 12 раз больше чем путин в плен взял, топтали их, ставили на колени, а они молчат и отдают медали.

Мы поднимаем тарифы, цены на все, забираем последнее, они дохнут без лекарств и средств существования, и говорят что война в стране, кризис, виноват путин.

Мы захватили власть во всех сферах, уничтожили конституцию, увеличили коррупцию в десятки раз, а у них виноват янукович.

Мы уничтожаем экологию, вырубываем леса, продаём всё что можно продать, а у них опять кризис, война и путин в голове.

Мы сократили население до 25ти млн и будем продолжать, а они продолжают врать себе и думать что их 42..

Мы уже открыто и нагло издеваемся и смеемся с их нищеты и жалких попытках выжить, усложняем всё что можно и нельзя, придумываем по пьяне в сауне на спор новые налоги, а они опять собираются голосовать за нас..

У нас нет причин уважать этот безвольный и беззубый народ, мы будем его уничтожать с большим удовольствием.

Евгений Середа

http://ua24ua.net/misli-prezidenta-g-kiev-ul-bankovaya-2018-god/
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это очень "грустно", но Евгений Середа высказал всё верно

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это прямо какие то сионских мудрецов протоколы винницких подлецов.
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Евгений Середа перепутал хвамилию Плешивого Педофила
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"Должность Верховного главнокомандующего должна оставаться за президентом, ее нельзя отдавать руководителю коллегиального органа. Источник: https://censor.net.ua/n3072529
Берегите власть - она наше все!...
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конвульсии вальцмана и слабые потуги сцыкливого пластера шланга не отодвинут их ни на сантиметр от гилляк, на которых они будут подвешены за шею.
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9 сентября 1999 года упал дом в Москве на улице ГУРЬЯНОВА...только так ПОСТУПАЕТ настоящий президент... Президент повинен залишатися Верховним головнокомандувачем і відповідати за зовнішню політику після будь-яких реформ Конституції, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9370
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Я не в восторге от всех действий киевской хунты, но учитывая, как козломордые твари и их собратья из свидетелей вяликай зрады стараются на ЦН, то приходишь к выводу, что другого выхода нет, как поддержать киевскую хунту на следующих выборах. Мне ваш вонючий урузге мир не нужен. Варитесь в нем за перебриком.
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Рюсскае БЫДЛО понимает ТОЛЬКО СИЛУ... Президент повинен залишатися Верховним головнокомандувачем і відповідати за зовнішню політику після будь-яких реформ Конституції, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4051в ВОЛГОДОНСКЕ,БуЙнакске,в Беслане,НОРД ОСТЕ... Президент повинен залишатися Верховним головнокомандувачем і відповідати за зовнішню політику після будь-яких реформ Конституції, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4051Сильный Президент это только ТРУПЫ детей..в Кемерово...Беслане...ОГНЕМЕТЫ СПЕЦНАЗА...
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на переднем плане сявка гадченка, а сзади таньюха дурочка, со справкой?
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если кагал смог уничтожить одну из сильнейших армий мира, то нас, учитывая ряд факторов.. Президент повинен залишатися Верховним головнокомандувачем і відповідати за зовнішню політику після будь-яких реформ Конституції, - Турчинов - Цензор.НЕТ 493
Армия ЮАР, пока расист и убийца мандела сидел на зоне и алмазные прииски принадлежали не евреям..
https://vimeo.com/6103565
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Танки Плешивого Педофила будут во ЛЬвове, Тернополе и ОДЕССЕ 8 июня 2019 года...,ЮЛЯ наш Президент...
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дідусь. де такі трави збираєте..? дякую..
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К чему єто он сказал, какие изменения в Конституции Украиньі, кто их уполномочил, что за намеки? Конституция Украиньі есть ОСНОВНОЙ ЗАКОН УКРАИНСКОГО НАРОДА и менять его без всеукраинского референдума НЕЛЬЗЯ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов
 
 
 
 
 
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