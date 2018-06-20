 На "нормандской встрече" российская позиция была на 100% направлена на легитимизацию своей оккупации, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я проинформировал Эдгарса о результатах последней "нормандской встречи" и опять четко сказал, что российская позиция была на сто процентов направлена на легитимизацию своей оккупации - никакого желания говорить о реальном прогрессе, никакого желания говорить о реальных миротворцах, о реальной международной администрации, о реальном полицейском компоненте", - заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время общей с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом пресс-конференции.
По его словам, "реальный и последовательный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе на "нормандской встрече" не состоялся.
Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел.
20.06.2018 11:25:26
Минфин отчаялся искать покупателей на российский госдолг
Министерство финансов России продолжает сокращать займы на рынке после обвала цен на российский госдолг и резкого падения спроса на аукционах.
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/minfin-otchayalsya-iskat-pokupateley-na-rossiyskiy-gosdolg-1027241351
-донбасу хочет
-а санкций не хочет?
-давали, все равно плачет.