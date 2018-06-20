 На "нормандской встрече" российская позиция была на 100% направлена на легитимизацию своей оккупации, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я проинформировал Эдгарса о результатах последней "нормандской встречи" и опять четко сказал, что российская позиция была на сто процентов направлена на легитимизацию своей оккупации - никакого желания говорить о реальном прогрессе, никакого желания говорить о реальных миротворцах, о реальной международной администрации, о реальном полицейском компоненте", - заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время общей с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом пресс-конференции.

По его словам, "реальный и последовательный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе на "нормандской встрече" не состоялся.

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Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел.