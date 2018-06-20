 Российского актера Каморзина и каскадера Михайлова не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В столичном аэропорту "Жуляны" (Киев) пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" обнаружили гражданина Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях. Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал АР Крым", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда выявили еще одного гражданин РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

Указанным гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

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Всего по состоянию на сегодня относительно 122 иностранцев - деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились на территориии временно оккупированной АР Крым, было принято решение о запрете въезда в Украину, 52 лицам при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы.