 Проблему информационной безопасности надо срочно решить на законодательном уровне, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Служба безопасности Украины вынуждена была закрывать внесенные в санкционные списки российские информационные ресурсы несколько месяцев. Почему? У нас нет сегодня технологии оперативного отключения того или иного ресурса, даже когда он представляет реальную угрозу для безопасности страны. То есть после принятия решения СНБО Служба безопасности убеждала провайдеров выполнить это решение", - отметил он.

Он отметил, что даже после того, как провайдеры выполнили рекомендации СБУ, осталось много способов обойти санкции и зайти на информационные ресурсы, которые продолжают информационную агрессию против Украины.

"То есть, для оперативного реагирования на информационные угрозы сегодня нет правовых и, соответственно, технических возможностей. Эту проблему необходимо срочно решить на законодательном уровне. И это не связано с наступлением на свободу слова. Это связано с вопросами безопасности страны", - сказал секретарь СНБО.

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