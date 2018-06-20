 Проблему информационной безопасности надо срочно решить на законодательном уровне, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Служба безопасности Украины вынуждена была закрывать внесенные в санкционные списки российские информационные ресурсы несколько месяцев. Почему? У нас нет сегодня технологии оперативного отключения того или иного ресурса, даже когда он представляет реальную угрозу для безопасности страны. То есть после принятия решения СНБО Служба безопасности убеждала провайдеров выполнить это решение", - отметил он.
Он отметил, что даже после того, как провайдеры выполнили рекомендации СБУ, осталось много способов обойти санкции и зайти на информационные ресурсы, которые продолжают информационную агрессию против Украины.
"То есть, для оперативного реагирования на информационные угрозы сегодня нет правовых и, соответственно, технических возможностей. Эту проблему необходимо срочно решить на законодательном уровне. И это не связано с наступлением на свободу слова. Это связано с вопросами безопасности страны", - сказал секретарь СНБО.
смета - 1,4 млрд грн.
деньги, насколько говорилось, в бюджете заложены.
почему ты думаешь, что не начали?
или об этом надо орать на всех углах, с фото и т.п.?
Еще раз, прямо сравнивать США 2001 года и Украину 2014 - бесполезно, ибо де-факто, Штаты подверглись террористической атаке, а Украина - военной интервенции. Это - совершенно разные вещи. Здесь даже не очень подходит аналогия Штатов 1941 года и Украины 2014, поскольку США подверглись агрессии со стороны Японии, но территория не была захвачена даже частично. Но представим себе, что в Конгрессе США собралась группа конгрессменов, которые открыто продвигали бы интересы Японии. При этом, не важно, к какой партии они принадлежали бы. Абсурд? Хорошо, тогда представим, что более 50% газет и 80% радио вели бы откровенно антиамериканскую пропаганду и обвиняли бы власть в том, что та неспособна выгодно капитулировать и договориться с противником. Вот просто представим, что в один момент и в один день такое произошло бы в Штатах, какова была бы реакция самих американцев, органов законодательной и исполнительной власти? Что-то мне подсказывает, что министерство юстиции срочно заказало бы большую партию электрических стульев, и прочих приспособлений, для конкретного пояснения колоборантам того, что до них не дошло за всю их бестолковую жизнь.
В любом случае, наш вариант «Патриотического акта» должен был внести изменения в порядок пересечения границы Украины россиянами или теми, кто пытается пересечь границу со стороны РФ. В идеале - она должна бы закрыться. Второй момент - жесткий мониторинг всех СМИ, на предмет пророссийских материалов и приостановление их деятельности после второго предупреждения. Однозначно должно было действовать положении о закрытии СМИ, которое получает финансирование прямо из РФ или через посредников, а также тех, одним из владельцев которых является российское юридическое или физическое лицо, вернее - является конечным бенефициаром и ввести жесткую уголовную ответственность за сокрытие таких фактов.
Мы имеем жесточайшую в истории современности информационную войну, которую вела одна страна против другой. Никто и никогда не действовал так нагло и широко, как РФ действует против Украины. И теперь мы видим, что большинство украинских СМИ успешно захвачено колоборантами и они не стесняются использовать их в плане информационного давления на население Украины. Здесь уже речь не идет о свободе слова, а скорее - об информационной войне. Фокус этой ситуации в том, что соответствующие органы «имеют полномочия» осуществлять контроль за ситуацией, но как видим - не имеют желания. Вполне возможно, что они столуются на часть тех денег, которые РФ спускает на поддержку пророссийских СМИ. А все потому, что никто из них не имеет обязанности мгновенно реагировать на подобные вещи, а для эффективности реакции не снабжены нужным инструментом.
Самое смешное то, что согласно ныне действующим нормам права, даже спросить за этот провал информационной политики - не с кого. Минстець? Ничего подобного, на любое обвинение они выложат килотонны бумаги, где будет написано, что все они действуют в рамках законодательства и никто их не обязывает зачищать пророссийское вещание, а им - некогда, ибо они осваивают свой бюджетный миллиард и заниматься мелочами, типа медиаимперии Медведчука, который вообще не скрывает своей работы на кума. Еще раз, они на пятом году войны - не обязаны бороться с российской пропагандой. А раз нет обязательства, то нет и нарушений! Их просто нельзя привлечь к ответственности ибо они ничего не нарушили!
Никто не обязан отслеживать, откуда кормятся наши СМИ, наши депутаты и прочие личности и организации, которые подрывают Украину изнутри! Это на пятом году войны! Я уже не говорю об электрических стульях или чем-то подобном, но тот же Минстець мог бы обязать (в соответствии с нашим Патриотическим актом) тот же телеканал Интер и все остальные везде, где демонстрирует свое название или логотип, указывать внизу «финансируется Российской Федерацией». Или бабушка эльфийка, все эти Гойки и прочие, когда будут идти на выборы, каждая такая фамилия должна сопровождаться надписью «финансируется РФ».
Или тот же самый шабаш под Радой. Просто поразительно, что ни полиция, ни СБУ не решились хоть раз внести ясность, что это за протестанты тусуются и провоцируют беспорядки. Надо один раз оцепить всю эту шоблу и установить личность каждого. Окажется, что процентов 20-30 от общей массы и процентов 50 от самой бойкой - туристы из РФ, которые проникли через дырявую границу. Кстати, то же самое было в Симферополе, Донецке и Луганске. Остальная публика была бы внесена в базу, а через время - повторить мероприятие и окажется, что вчерашние шахтеры теперь протестуют как частные предприниматели, а потом - труженики села или рыбоводы. То есть, действует вполне реальная каста провокаторов, которые живут исключительно за счет участия в таких акциях. Такие мероприятия тоже никто не обязан проводить и не проводит!антиколорадос
в следующем году тебя ждет сюрпрайз
Июнь 20, 2018Без рубрикиКомментарии: 3
Власти
Украины «перешли черту» при назначении генерал-лейтенанта Петра Литвина
послом Украины в Армении, заявил сегодня в Верховной Раде нардеп от
«Народного фронта» Юрий Береза.
Назначение генерал-лейтенанта Петра
Литвина послом Украины в Армении - это подтверждение коррупции в зале
Верховной Рады, заявил 20 июня на заседании парламента нардеп от
«Народного фронта» Юрий Береза.
«Хочу напомнить, что есть
героическая семейка, представитель которой сидит тут в зале и
приветствовал Харьковские соглашения, а потом каждый раз, когда
выступает, клеймит Украинское государство и украинцев… А еще один
герой - новоназначенный посол Украины в Армении. Это - Петр Литвин. Петр
Литвин, который бросил своих солдат в секторе «Д» на востоке Украины.
Петр Литвин, из-за которого, возможно, я должен был потерять со своими
побратимами жизнь», - подчеркнул Береза.
Он добавил, что хотел бы обратиться по этому поводу к президенту Украины Петру Порошенко.
«Господин президент, посмотрите в
глаза матерям тех, кто не вернулся с этой войны… Назначение Литвина -
это подтверждение как раз того тезиса, что в этом зале есть коррупция… К
сожалению, очень много платится из государства-агрессора для того,
чтобы такие, как Литвин, продолжали влиять на государственную политику
Украины. Хочу еще раз обратиться к министру иностранных дел Климкину.
Друзья, вы перешли черту… Я знаю, что в другой стране таким послом такой
человек не имеет права быть. Позор», - резюмировал нардеп.