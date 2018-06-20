 Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри с помощью террора, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Одна из главных задач России – это внутренняя дестабилизация нашей страны. Они понимают, что у них нет сегодня возможности безнаказанно, без жесткого сопротивления, обеспечить свое военное наступление. Поэтому их главный приоритет - попытаться взорвать ситуацию в Украине изнутри. Посеять панику, хаос, сломить готовность украинцев к сопротивлению. Для этого используется широкий арсенал средств - от информационной войны до банального террора", - отметил он.
В качестве примеров такого террора он привел убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова, гражданской активистки и военнослужащей Амины Окуевой, а также сорванную в ходе спецоперации Службы безопасности Украины попытку убийства оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. "Все это – звенья одной цепи", - подчеркнул секретарь СНБО.
"Арсенал средств гибридной войны, проводимой в нашем тылу, весьма широк. Это и подпитка, скажем так, радикальных сил, декларирующих готовность к силовым сценариям смены власти. Это и попытка создания разветвленной агентурной сети для проведения террористических и боевых операций, обеспечение их российскими спецслужбами оружием и боеприпасами… Добавьте к этому потоки информационной грязи и дезинформации, мощные кибератаки, непрерывную энергетическую и экономическую войну и т.д. Вот далеко не полный сегмент внутренних гибридных угроз, которым постоянно должна противостоять наша страна", - рассказал Турчинов.
В этом же ключе он напомнил о "деле Савченко". "Вы знаете, эта тема отошла на задний план, но кто передавал оружие Рубану и Савченко? Кто? Это подконтрольные ФСБ подразделения на оккупированном Донбассе, которые были задействованы для вооружения так называемого украинского подполья. Это не бутафория, а реальное оружие, способное привести к огромным кровавым жертвам среди гражданских людей. Именно такое развитие событий необходимо кремлевским кураторам", - отметил секретарь СНБО.
При этом Турчинов подчеркнул, что Служба безопасности Украины противостоит попыткам РФ дестабилизировать обстановку в не затронутых войной регионах и проводит по стране локальные антитеррористические операции.
Те що відбувається нині на Україні - результат протистояння Росії та США. Але "майдан", це - творіння рук штатів. А потім все пішло як "карточний домік".
УИПЕНЬ КАЦАПСКИЙ, садись два!!!
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
турчинов и верные боты...
Там исчерпывающие критерии отличия принятые в цивилизованном мире.
Другие критерии отличия дурно пахнут.
Ты еще черепа мерять бы предложил.
Научись ими пользоваться и тогда у тебя не будет необходимости ныть про цивилизованные миры без всякого представления о том, что это такое.
Твои замечания тупы и бездарны. Государство создано народом и служит ему, а не государство создает граждан из народа для службы себе.
Ты еще поплюй против ветра, вообще красавцем будешь.
Просто любопытно.
Дарность ты наша.