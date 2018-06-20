 Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри с помощью террора, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Одна из главных задач России – это внутренняя дестабилизация нашей страны. Они понимают, что у них нет сегодня возможности безнаказанно, без жесткого сопротивления, обеспечить свое военное наступление. Поэтому их главный приоритет - попытаться взорвать ситуацию в Украине изнутри. Посеять панику, хаос, сломить готовность украинцев к сопротивлению. Для этого используется широкий арсенал средств - от информационной войны до банального террора", - отметил он.

В качестве примеров такого террора он привел убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова, гражданской активистки и военнослужащей Амины Окуевой, а также сорванную в ходе спецоперации Службы безопасности Украины попытку убийства оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. "Все это – звенья одной цепи", - подчеркнул секретарь СНБО.

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"Арсенал средств гибридной войны, проводимой в нашем тылу, весьма широк. Это и подпитка, скажем так, радикальных сил, декларирующих готовность к силовым сценариям смены власти. Это и попытка создания разветвленной агентурной сети для проведения террористических и боевых операций, обеспечение их российскими спецслужбами оружием и боеприпасами… Добавьте к этому потоки информационной грязи и дезинформации, мощные кибератаки, непрерывную энергетическую и экономическую войну и т.д. Вот далеко не полный сегмент внутренних гибридных угроз, которым постоянно должна противостоять наша страна", - рассказал Турчинов.

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В этом же ключе он напомнил о "деле Савченко". "Вы знаете, эта тема отошла на задний план, но кто передавал оружие Рубану и Савченко? Кто? Это подконтрольные ФСБ подразделения на оккупированном Донбассе, которые были задействованы для вооружения так называемого украинского подполья. Это не бутафория, а реальное оружие, способное привести к огромным кровавым жертвам среди гражданских людей. Именно такое развитие событий необходимо кремлевским кураторам", - отметил секретарь СНБО.

При этом Турчинов подчеркнул, что Служба безопасности Украины противостоит попыткам РФ дестабилизировать обстановку в не затронутых войной регионах и проводит по стране локальные антитеррористические операции.