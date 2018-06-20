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 Политика Украины
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 Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри с помощью террора, - Турчинов

Российская Федерация применяет широкий спектр гибридных методов и средств, включая террор и диверсии, пытаясь дестабилизировать Украину изнутри.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Одна из главных задач России – это внутренняя дестабилизация нашей страны. Они понимают, что у них нет сегодня возможности безнаказанно, без жесткого сопротивления, обеспечить свое военное наступление. Поэтому их главный приоритет - попытаться взорвать ситуацию в Украине изнутри. Посеять панику, хаос, сломить готовность украинцев к сопротивлению. Для этого используется широкий арсенал средств - от информационной войны до банального террора", - отметил он.

В качестве примеров такого террора он привел убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова, гражданской активистки и военнослужащей Амины Окуевой, а также сорванную в ходе спецоперации Службы безопасности Украины попытку убийства оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. "Все это – звенья одной цепи", - подчеркнул секретарь СНБО.

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"Арсенал средств гибридной войны, проводимой в нашем тылу, весьма широк. Это и подпитка, скажем так, радикальных сил, декларирующих готовность к силовым сценариям смены власти. Это и попытка создания разветвленной агентурной сети для проведения террористических и боевых операций, обеспечение их российскими спецслужбами оружием и боеприпасами… Добавьте к этому потоки информационной грязи и дезинформации, мощные кибератаки, непрерывную энергетическую и экономическую войну и т.д. Вот далеко не полный сегмент внутренних гибридных угроз, которым постоянно должна противостоять наша страна", - рассказал Турчинов.

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В этом же ключе он напомнил о "деле Савченко". "Вы знаете, эта тема отошла на задний план, но кто передавал оружие Рубану и Савченко? Кто? Это подконтрольные ФСБ подразделения на оккупированном Донбассе, которые были задействованы для вооружения так называемого украинского подполья. Это не бутафория, а реальное оружие, способное привести к огромным кровавым жертвам среди гражданских людей. Именно такое развитие событий необходимо кремлевским кураторам", - отметил секретарь СНБО.

При этом Турчинов подчеркнул, что Служба безопасности Украины противостоит попыткам РФ дестабилизировать обстановку в не затронутых войной регионах и проводит по стране локальные антитеррористические операции.

Источник: https://censor.net.ua/n3072522
 
   
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Ну звичайно ж - Росія у всьому "винна"........................
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Не она ли развязала войну в Украине и оккупировала ее территории?
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Скажи ще й що вона організувала "майдан"..................
Те що відбувається нині на Україні - результат протистояння Росії та США. Але "майдан", це - творіння рук штатів. А потім все пішло як "карточний домік".
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Все как и говорит кремлядьский рупор СЕКЕЛЬ-ТВ. Росія намагається підірвати ситуацію в Україні зсередини за допомогою терору, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6952 А во вторых, ПИДАРабсея пишется с меленькой буквы!
УИПЕНЬ КАЦАПСКИЙ, садись два!!!
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взірветься!!! Москалик, выучи мову сначала, а потом коментируй на украинском форуме
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Дааааааа,чем ближе выборы тем больше буде путина,шатунов,шпиёнов,террористов ,изменников-предателей и Т.Д......... Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри с помощью террора, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2626
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Тут главное уговаривать и упрашивать. Путин это просто обожает. Подключать наш интеллект и прочую парадигму Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Может даже диверсанты-парашютисты появятся и кацапские подводные лодки в Днепре ... Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри с помощью террора, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6347
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Не только рашка, еще херты ею купленные!
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метода куйла.который в свое времья дела терор внутри рабсеи,дабы снова забратся на трон
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Олег ты пример кремлевской пропаганды, хоть чуть но подос..у.
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в этой гибридности войны именно вы с вашей шоблой и виноваты. Вы были обязаны предоставить обоснованные и исчерпывающие критерии отличия народа Украины от всех остальных. Но вы настолько к этому неспособны, что даже те, кто вышел из народа Украины не в состоянии различить что они на самом деле собой представляют и почему. Политики обязаны давать названия событиями и явлениям без ошибок, вы же воообще ничему не можете дать обоснованных определений, в этом и причина гибридности и вы к ней имеете непосредственное отношение.
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В паспорт посмотри.
Там исчерпывающие критерии отличия принятые в цивилизованном мире.
Другие критерии отличия дурно пахнут.
Ты еще черепа мерять бы предложил.
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мозгов себе купи.
Научись ими пользоваться и тогда у тебя не будет необходимости ныть про цивилизованные миры без всякого представления о том, что это такое.
Твои замечания тупы и бездарны. Государство создано народом и служит ему, а не государство создает граждан из народа для службы себе.
Ты еще поплюй против ветра, вообще красавцем будешь.
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И чем же по твоему тогда народ Украины должен отличаться гт других народов?
Просто любопытно.
Дарность ты наша.
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И шо будем делать, пан Турчинов??? Будем сажать кацапских диверсантов, таких как мураевы, вилкулы, мертведчуки, шухерычи и прочую ГНИДУ или и дальше будем сопли пускать?
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Да, то, что РФия мспользует гибридные технологии в войне с Украиной, это реальный факт. Но то, что украинская власть гибридизирует страну это тоже реальность. В странге большая половина населения за чертой бедности. И выходит так, что страна гибридизирована. Ибо страна сегодня состоит из более половины нищих, а также высокооплачиваемых чиновников, олигархов и богатых высших представителей власти. Такой социально-экономический гибрид не представляет из себя монолитную, устойчивую к внешним воздействиям структуру. То, что вы строили, то мы нынче и имеем.
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"Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри с помощью террора, - Турчинов" - да не Россия, а кремль, или москва, в России есть и нормальные люди, не все же поддонки, а вы таким образом всех, проживающих в орде делаете нашими врагами, когда же вы научитесь правильно говорить, позор (да в конце концов учитесь у беса путлера разговаривать)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри с помощью террора, - Турчинов
 
 
 
 
 
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