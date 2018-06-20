 Латвия поддерживает активизацию отношений Украина-НАТО, - глава МИД Ринкевич

"Мы поддерживаем активизацию отношений Украина-НАТО, мы ожидаем участия президента Украины (в саммите НАТО в июле. - Ред.). Этот саммит должен стать еще одним этапом в нашем сотрудничестве по вопросам безопасности на континенте", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также отметил, что на саммите речь пойдет в частности о том, как бороться с гибридными угрозами, укреплении обороноспособности стран Балтии, помощи Украине.

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"Встреча стран-членов НАТО на уровне глав правительств и государств, включая президента Украины и лидера Грузии – это уже важное достижение", - добавил Э.Ринкевич.

Он также призвал не концентрировать внимание в данный момент на формате участия Украины, а сконцентрироваться на содержании.

В свою очередь, глава МИД Украины П.Климкин уточнил, что Украина рассматривает несколько вариантов участия в саммите НАТО.

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