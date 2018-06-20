 Назначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник

Об этом Українським Новинам сообщил директор бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

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"Он не отвечает критерием, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - сказал он.

По его словам, в частности, речь идет об отсутствии у Жебривского международного опыта.

Согласно статье 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов.

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По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.