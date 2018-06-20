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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2316) аудит (229) Жебривский (632) Сытник (552)

 Назначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро считает, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро.

Об этом Українським Новинам сообщил директор бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: В Transparency International назвали "недальновидным" и "подрывающим доверие" решение Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ

"Он не отвечает критерием, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - сказал он.

По его словам, в частности, речь идет об отсутствии у Жебривского международного опыта.

Согласно статье 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасибо президенту за доверие, - Жебривский о своем назначении аудитором НАБУ

По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072519
 
   
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Зато отвечает критериям близости к шоколадному телу, а там хоть аудитор без опыта, хоть прокурор без образования - все подойдут.
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Зато свой- будет выполнять все установки бизнес офшор-шефа, а за выполнение кусочки миллионов со стола капнут, жизнь на заработках= деньги не пахнут, тем более большие. Жебривский готов и проверен. Гос- офшор -бизнес. Новости.
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Отож.
Що за кумовство..
Дурна звичка скрізь своїх людей понапихати.
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Звичайно, але це взагалі у всіх структурах.
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Как же так ,четыре года боролись,боролись,боролись, боролись и вот опять .... Назначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 9875может это не петя а путин виноват ,понапихивал везде гад,каких-то козлов ,которых должен Олег Недава выкинуть по просьбе народа Украины и лично Иришки Луценко ... Назначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 9875
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Прохання Луценчихи і народу України ідентичне? Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 89 Юрасик перелогинься!
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Молодец Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 6646это хорошо,что ты понимаешь ,что банда соевая к Украине не имеет ,ну разве что в том смысле,что грабит народ Украины безбожно ...
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Звичайно, що грабує. Але мені цікаво де ти, що не грабують?
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Шо, все одинаковые ? Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 4725Украина страна воров?
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все что угодно придумають, лишь бы время потянуть и своего кандидата подготовить. Но как бы не старались, перед законом все ровны, ранно или поздно но все равно все тайное станет явным и уж ни Лещенко ни Сытник не смогут избежать ответственности
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Все по знайомству. Професійні якості взагалі нікого не хвилюють.
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Не может такого быть ...и кто-же это понапихивал ? Назначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 8820
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Ваші куратори про це домовилися, бо нема абсолютної влади і всі вони співають разом з вашими керівниками.
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Та ты шо Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 3083раз абсолютной влады нема то и отвечать за всё нема кому и тогда петя уже не преступник ,вор,коррупционер ,лжец,подонок,подлец и мерзавец а просто тот у которого нема абсолютной влады а посему невиноватое оно .... Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 3083
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На Западе привыкли набирать про профессиональному признаку, а у нас все знают, что реальных профессионалов у нас практически нет, вот и назначают "тех кому можно доверять", а доверять можно только "своему" с которым прошел огонь воду и бандитские разборки
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Это типа, ответ Порошенко, со стороны НАБУ.... в стиле - пошёл бы ты Петя нахрен со своим Жебривским отсюда.
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Это не ответ НАБУ, это посыл западным кредиторам сильно пнуть Петю, что бы не страдал гуйней и играл по установленым правилам
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когда же уже договорятся, то Сытник свою кандидатуру лоббирует то активисты бьются за свои варианты - какой-то прям замкутый круг, причем не первый год как уже
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Судя по морде Сытныка он весьма сытно выглядит и доволен. На ключевый постах все свои. Соевая банда спокойна. Украина продолжает лететь в пропасть.
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У него даже рожа неприятная. Холодницкий вон,тоже заглох. А ведь и зарплаты дали хорошие и доверием обеспечили.Все напрасно.
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Ты не на морду смотри, а на ДЕЛА. У твоих хозяев морды такие, что вот-вот луснут- от воровства и коррупции.
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а на какие дела смотреть? На все те громкие дела, на которых пиарилось НАБУ? А толку то, если по всем делам слабая доказательная база, ведь у детективов Бюро хронические проблемы со сбором доказательной базы)
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Все ,что ни делает лолита - во вред Украине. Проверено украинцами..
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А смысл тебе оглашать ? Ты же порохобот в пятом поколении ))
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Обоснуй, а інакше будеш брехуном і п'ятому поколінні
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Офшоры,мальдивы,прызначення недостойных на посады...Достаточно ? Список длинный.
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Ооооочень длинный ,томов на 300 уголовного дела потянет...
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Тобто ти попав у список брехунів. Вітаю з цим.
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А нова поліція? бИзвіз? джавеліни? Тільки завдяки Лідеру нації Вальц-ману, Черчілю нашої епохи, пут-Ин не напав, МВФ дає кредити казнокрадам, а сонце щоранку сходить над Україною.
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А це що було? Може твоя трансляція із психіатричної лікарні?
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То будет долгий список ,просто всё что петя делает это ЗЛО ,это аксиома,тут ничего доказывать не надо ... Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 7380
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Ну так, обворовывать народ и при этом думать, что это во благо народу... может только Петя )
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написал бы прямо: проверено донецкими.
Ты ж имеешь право...
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Ты меня донецкими не кори. Донецких выехало полтора миллиона из оккупации. И сам я много раз показывал свое отношение к коммунистам и рашистам. К тому же рисковал на проукраинских митингах. Когда ты еще даже обо всем этом не догадывался.
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Що б ти не показував, але залишився донецьким. Між вами різниця на три копійки.
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эти вечные мелочи уже годами тянуться, аудит давно пора провести, так хоть реальную картину узнать можно
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Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 9819а я и не корю, я констатирую факт: позиция "все, что делает Порох-плохо" полностью совпадает с позицией х#йла.
Наиболее красноречиво именно это ваше слово всё.
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"Донецких выехало полтора миллиона из оккупации"

Игорюша. Советую и тебе выехать, а то мы биндеры такие, у нас рабов нехватает! У тебя твой маленький моск окупирован, думай, что пишешь и не пались Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 1885
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Национальное антикоррупционное бюро считает, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро Источник: https://censor.net.ua/n3072519
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Тобто НАБУ хоче визначати трактування цього закону. Тоді треба для НАБУ одразу без виборів надати всі повноваження президента України та внести правки до Конституції.
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Будет такой же "аудитор" с "орденом Ярослава Мудрого", как Охердовский "главой ЦВК". Все силы брошены на фальсификацию выборов и сохранение коррупции.
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Проще лолиту прикончить.Чем играть с ним по его правилам и победить.
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Порошенко делает все чтобы не было в Украине реальной борьбы с коррупцией. Все переводит на уровень разборок, ему так удобнее владеть ситуацией.
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Петюня такой же демократ как и его босс Вова ...на все значимые должности распихать своих холуёв , основная задача рошена , папуасская республика - вокруг престола друзья и родственники
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нерозумію я чого у ситника така позиція ? ти роби свою роботу
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соевые боты и "розум"- понятия взаимоисключающие. Назначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 3826
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тут артеменко почав давати свідчення в сша Назначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 7797
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От харашо. Юлю - в Качановку, Пєтю - в Алькатрас.
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И что дальше? Отлично! Пусть даёт "свидчення" в США. Там то его уж точно посадят. Его и наших местных воров, которые оплачивают этот цирк. Призначення Жебрівського аудитором не відповідає критеріям закону про НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 267
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давно пора уже провести качественный аудит, а то кроме пиара и лоббирования личных интересов никто и не думает бороться с коррупцией в стране. Уже и кучу антикоррупционых структур создали и все условия дали, а все равно толку нет. получаеться ничем и не отличаются наши антикоррупционеры от бывших коррупционеров, только вывески поменяли да зарплаты добавили
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Жебрівський -- гівнюк, звісно.
Але. Хто у нас має такий досвід?
Правильно: зараз повилазить вся створена в часи-кучми-овоща корумпована наскрізь бидлоеліта. Лише вона й має "досвід. А мені потрібні зовсім нові люди, хай навіть і без досвіду. Ліпше 5 років помилок, ніж 50 саботажу (с).
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У нас- никто. Именно поэтому должны быть авторитетные, неподкупные люди с Запада.
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У вас (чи серед вас) - точно ніхто. Ви -популісти і пігмеї, яких допустили до інтернету.
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А мы и не пертендуем.)) Для нас, "популистов"- то есть тех, кто говорит вам, лолаботам, правду, главное, чтобы там НЕ было вас, воров.)) А были западные люди с хорошей репутацией.
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Тю,мелочь какая,банда соевая болт большой ложила на законы ....
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Петро Олеасійовичу, не стісняйтесь. Давайте вже відразу ахмєтова в аудітори НАБУ. Шоб ні одна миша не проскочила, так би мовити.
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ахереть, набу само выбирает себе аудитора.
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Нет! Аудитора дожны выбирать коррупционеры из своей среды! Так, соевый?
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Какая запредельная наглость пропихивать на аудитора НАБУ любого друга Юща и коррупционера! Вот вам и "ришучи рехформы по борьбе с коррупцией"!
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по мнению сытника с аудитором у него должна быть полная дружба и взаимопонимание.
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Все с точностью до наоборот. Это по мнению Порошенко все должны быть подконтрольны ему.
Сытник же был за иностранных аудиторов с безупречной репутацией.
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Это твое "мнение", а не мнение Сытника. А вот то, что аудитором НЕ должен быть коррупционер из среды коррупционеров- это мнение Запада.
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Ни одного иностранного спеца-аудитора не допустили, одни наши прохиндеи. Порох особо отличился - "независимым аудитором" полностью подконтрольного себе человечка назначил.
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100 %... !! Где в законе написано что президент ТАМ имеет свою КВОТУ????
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По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ. Источник: https://censor.net.ua/n3072519
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Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.

А почему не по конкурсу??? Пусть бы предложил кандидатуры а утвердила бы общественность А так это "КАРМАННЫЙ" аудитор ((
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вот ничем не отличаются наши антикоррупционеры от бывших коррупционеров, только вывески поменяли - зарплаты добавили
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Петя страхується. Відчуває, що якщо на майбутніх виборах виграє "клята Юлька", то йому гаплик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник
 
 
 
 
 
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