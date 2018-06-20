 Назначение Жебривского аудитором не отвечает критериям закона о НАБУ, - Сытник

Об этом Українським Новинам сообщил директор бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.
"Он не отвечает критерием, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - сказал он.
По его словам, в частности, речь идет об отсутствии у Жебривского международного опыта.
Согласно статье 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов.
По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.
Що за кумовство..
Дурна звичка скрізь своїх людей понапихати.
Ты ж имеешь право...
Наиболее красноречиво именно это ваше слово всё.
Игорюша. Советую и тебе выехать, а то мы биндеры такие, у нас рабов нехватает! У тебя твой маленький моск окупирован, думай, что пишешь и не пались
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Тобто НАБУ хоче визначати трактування цього закону. Тоді треба для НАБУ одразу без виборів надати всі повноваження президента України та внести правки до Конституції.
Але. Хто у нас має такий досвід?
Правильно: зараз повилазить вся створена в часи-кучми-овоща корумпована наскрізь бидлоеліта. Лише вона й має "досвід. А мені потрібні зовсім нові люди, хай навіть і без досвіду. Ліпше 5 років помилок, ніж 50 саботажу (с).
Сытник же был за иностранных аудиторов с безупречной репутацией.
А почему не по конкурсу??? Пусть бы предложил кандидатуры а утвердила бы общественность А так это "КАРМАННЫЙ" аудитор ((