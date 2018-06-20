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 Политика Украины
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 Усиление ПВО - приоритет военно-технического сотрудничества Украины с партнерами, - Турчинов

Усиление средств противовоздушной обороны является для Украины приоритетным направлением расширения военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о дальнейшем расширении военно-технического сотрудничества, то приоритетным для нас является усиление противовоздушной обороны, которая была наиболее разрушена во времена Януковича и его предшественников. Для защиты страны необходимы современные системы ПВО", - отметил он.

По его словам, у Украины есть серьезные наработки в этом направлении, "но без сотрудничества с нашими стратегическими партнерами быстро и эффективно решить эту проблему очень сложно".

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что тема усиления противовоздушной обороны является для руководства государства очень важной, поскольку не исключена вероятность применения Россией военной авиации в случае обострения военного конфликта.

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"Широкомасштабный конфликт, в первую очередь, будет отличаться от ситуации на востоке Украины использованием Воздушно-космических сил Российской Федерации, в том числе, штурмовой авиации, крылатых ракет. И для нас тема противовоздушной обороны, защиты важных стратегических объектов страны от этой угрозы очень важна. Мы изучаем в деталях масштабное применение Россией ВКС в Сирии, их сильные и слабые стороны, и понимаем, насколько это может быть серьезной проблемой", - сказал Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072512
 
   
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Молчал бы в тряпочку...Ты думай лучше как будешь объяснять уход гиркина из окружения в Донецк.
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Ты уже неделю это пишешь. Методичек новых не завезли?
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А как насчёт суда по сдаче Крыма? Кто за него будет отвечать, ведь полуостров потерян?
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Так и тебя надо тоже судить. Ты же не встал на защиту Крыма. Да и сейчас с дивана воюешь, стратег херов)))
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они конечно жулики, но пора б уже для себя признать что Крым сдали войска которые там были. И следовать уставу тоже никто не захотел, хотя сами же военные тогда в интервью и Турчинов говорили, что им приказывали следовать уставу (где все прописано)
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Пока не будет ответа,для него будут вопросы.
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Еще не все бомбосклады сгорели?
Беспилотников сбивать будете?
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с ПВО все печально - нового своего нет, имеющееся совковое уже глушится на раз кацапскими станциями РЭБ, а иностранное или запредельно дорого, или тупо не продадут... Посилення ППО - пріоритет військово-технічного співробітництва України з партнерами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1620
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_Да, да, да.ПВО! Нужно ПВО. Больше ПВО. Ещё больше! Чтобы нас как с сирийцами не вышло.
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да какие там приоритеты, эта шобла только то и освоила, что баззворд как основное занятие. Четыре года боевые действия. Где хоть один пример освоенного в производстве современного образца вооружения САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ? Нету. Вот так и с остальным будет ибо действующие лица те же.
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...сетку сверху натянут и будет ПВО ..типа железный купол
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Яке там ППО, світ давно вже ПРО розробляє та розміщує. Перший удар то ракетний а потім тільки авіаудар.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУсиление ПВО - приоритет военно-технического сотрудничества Украины с партнерами, - Турчинов
 
 
 
 
 
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