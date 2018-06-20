 Недопуск Денисовой к украинским заложникам в России был ожидаем, - Климкин

Об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"Я уверен, что процесс даже посещения сложный, мы работаем с нашими друзьями и партнерами, чтобы он был успешным, но давайте четко помнить – для нас очень важно убедиться, что наши ребята в нормальном физическом и – главное – психическом состоянии. Но наша цель – их освободить, не только в посещении, а в продолжении скоординированного давления", - сказал Климкин.

Глава МИД Украины также добавил, что позиция России по недопуску украинского омбудсмена была ожидаема. "Никто ничего другого от России не ожидал", - уточнил министр.

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Климкин подчеркнул, что украинская сторона продолжит использовать любые возможности, в том числе и чемпионат мира по футболу, чтобы давить на Россию с целью освобождения украинских политзаключенных и заложников.

Главы МИД Украины и Латвии на встрече также обсудили дальнейшие шаги по освобождению украинских политзаключенных.

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