 В Раде зарегистрирован законопроект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности до 850 грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Авторами законопроекта №8492 "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и мотошлемами)" выступили 25 нардепов, в частности Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар и Анна Гопко.
Авторы законопроекта отмечают, что на сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности в Украине составляет 51 грн. В то же время лишь 15% водителей пользуются ремнями безопасности, что является самым низким показателем в Европе, тогда как, например, в Польше ремнями безопасности пользуются 83% автомобилистов.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что благодаря пристегнутым ремнях безопасности можно будет спасти до 50% людей, которые попали в смертельные автокатастрофы.
"Ежегодно на дорогах Украины гибнут не меньше 3,5 тыс. человек и травмируются не меньше 35 тыс. Ремни безопасности могли бы спасти по крайней мере, значительную часть тех, кто находился в автомобиле во время ДТП", - подчеркивают разработчики документа.
Законопроект инициировал Центр демократии и верховенства права в рамках кампании "За безопасные дороги" с целью снижения уровня смертности на дорогах Украины.
Потенциальный закон вступит в силу через 90 дней со дня его опубликования.
І да: не пристібається ремнями тільки гопота і бидло. Це аксіома!
Лично я пристегиваюсь за городом, когда скорость за 80 км/ч
И откуда такая уверенность что водитель понимает чем ему это грозит..??
Вот ты судя по всему не понимаешь....
Чесно говоря чиновникам по фиг живу я, умру я.
Так что твоя типа личная безопасность перерастает в расходы для государства.....
Что до самоубийц...то их на порядок меньше чем идиотов которые не пристегиваются....
Следовательно была собрана статистика..и проведены исследования.....и признано что пристегиваться надо....
Зачем нам повторять..то что уже давно сделано...??