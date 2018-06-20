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 В Раде зарегистрирован законопроект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности до 850 грн

В Раде 18 июня зарегистрировали законопроект, который предлагает повысить штраф за игнорирование ремней безопасности в автомобилях до 50 необлагаемых минимумов, то есть до 850 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Авторами законопроекта №8492 "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и мотошлемами)" выступили 25 нардепов, в частности Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар и Анна Гопко.

Авторы законопроекта отмечают, что на сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности в Украине составляет 51 грн. В то же время лишь 15% водителей пользуются ремнями безопасности, что является самым низким показателем в Европе, тогда как, например, в Польше ремнями безопасности пользуются 83% автомобилистов.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что благодаря пристегнутым ремнях безопасности можно будет спасти до 50% людей, которые попали в смертельные автокатастрофы.

"Ежегодно на дорогах Украины гибнут не меньше 3,5 тыс. человек и травмируются не меньше 35 тыс. Ремни безопасности могли бы спасти по крайней мере, значительную часть тех, кто находился в автомобиле во время ДТП", - подчеркивают разработчики документа.

Законопроект инициировал Центр демократии и верховенства права в рамках кампании "За безопасные дороги" с целью снижения уровня смертности на дорогах Украины.

Потенциальный закон вступит в силу через 90 дней со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3072506
 
 
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Ну на ютубе проукраинским от тебя и близко не пахнет,типичный кацап,восхищающийся всем русским с манией величия широты русской души,так шо не пыли
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Все законы только о том как бы ещё содрать денег да побольше.
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А в чем собственно проблема..?? Пристегни ремень...и никто ничего с тебя не сдерет....
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проблема в том, что обоссанные панамские патриоты просто создают имитацию бурной деятельности для прикрытия дерибана...
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Не нарушай....и тебе будет абсолютно пох много штрафов или мало....
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да возмить уж и запретите автомобили...
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Зачем..?? К стати какой там в Польше штраф за не пристегнутый ремень..?? Или ты из паРаши под прокси вещаешь..??
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Особливо бісять заглушки на ремні. За їх продажу треба магазин закривати.

І да: не пристібається ремнями тільки гопота і бидло. Це аксіома!
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Так не штрафуют, вроде, и по 51 грн. Если б штрафовали, все платили, и всё равно не пристёгивались - другое дело. Хотя мне кажется, что желающих на ровном месте терять время на остановку и общение с полицией нет. Так в чём смысл повышения? При абсолютном нежелании полиции бороться с превышающими скорость.
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Снять бабло при остановке. Так было 51 не туда не сюда, а так бац и 850
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Да ты шо..?? А что там в Германии со штрафом за не пристегнутый ремень.. ?? Или ты Германию только по телевизору видел..??
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Наші нардепи знову займаються підміною понять і ніби-то турботою про нас грішних. Шановні, всі жителі України, та навіть всі іноземці, яким довелось їздити по нашим дорогам впевнені -не ремені безпеки є призвідниками аварій та травм учасників дорожнього руху. Спочатку забезпечте виконання законів урядовцями, автодорівцями, місцевими органами влади та поліції, щодо утримання та побудови нових доріг, а вже потім встановлюйте штрафи у 850 грн за ремені. Чи вже немає більш чим добити людей та наповнити держбюджет? Відремонтуйте дороги - тоді не буде аварій!!!
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Как пристегнутый ремень при скорости 50 км/ч - 60км/ч влияет на безопасность других участников движения? Ремень безопасности - это личная безопасность. Это тоже самое штрафовать неудавшихся самоубийц.
Лично я пристегиваюсь за городом, когда скорость за 80 км/ч
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Краш-тести авто проводять на швидкості 56 км/год. Подивіться відео краш-тестів з пристібнутими манекенами і непристібнутими.
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Езда на скорости 50-60км/ч позволяет в момент столкновения снизить скорость до 20км./ч. И вообще я говорю о личной безопасности,.когда водитель понимает чем ему и только ему это грозит.
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Кроме водителя есть еще и пассажиры.....
И откуда такая уверенность что водитель понимает чем ему это грозит..??
Вот ты судя по всему не понимаешь....
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Моя жизнь - это моя жизнь. Пассажиры так же сами принимают решения. Исключения дети - их обязательно пристегивать.
Чесно говоря чиновникам по фиг живу я, умру я.
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Жизнь то ладно...закопали и забыли...а если ты инвалидом станешь..?? А государство будет обязано тебя содержать....такого умного....пособие платить.....льготы тебе как инвалиду предоставлять.....
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И позволяет снизить..или не позволяет...тут все зависит от дорожной обстановки и причин аварии.... предугадать не возможно.....
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Скорая...которая будет ехать на место аварии будет тратить бензин оплаченный за бюджетные деньги....врачи в этой скорой тоже получают зарплату из бюджета....
Так что твоя типа личная безопасность перерастает в расходы для государства.....
Что до самоубийц...то их на порядок меньше чем идиотов которые не пристегиваются....
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мало того что на ботопетушар рошеновских бюджетное бабло тратят
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А кто наполняет это бюджет? Такие же мало пристегнутые. И где статистика где Пристегнутые не травмировались, а непристегнутые травмировались при тех же условиях. Речь идет о городском движении. За городом пристегиваться обязательно.
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Во всех странах ЕС есть штраф за не пристегнутый ремень и не малый к тому же.....
Следовательно была собрана статистика..и проведены исследования.....и признано что пристегиваться надо....

Зачем нам повторять..то что уже давно сделано...??
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В ЕС хорошо поставлена борьба с коррупцией. Почему мы не перенимаем опыт?
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.....многовато ((((( думаю гривен 150 было бы нормально .
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Кто пристегивается...тем пох...хоть 8500...а тех кто не пристегивается гораздо легче и быстрее научить 850 гривнами...чем 150...
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Ремень это личное дело водителя. Никакой угрозы окружающим он не несет. Посему , пошли нахер со своими дебильными законами.
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Ремень не личное дело. Если ты не пристегнулся, то в случае аварии можешь быть сильно покалечен, и на государство ляжет ответственность платить тебе пособие по инвалидности до конца жизни, а также лечить тебя несколько месяцев в больнице, в отделении травматологии.
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В Австралии. В чём смысл вашего вопроса ?
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Ремень помогает при скорости транспорта 40 км/час при столкновении.При большей скорости при лобовом ломаются кости груди и ключицы.Подушка безопаснее
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде зарегистрирован законопроект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности до 850 грн
 
 
 
 
 
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