 В Раде зарегистрирован законопроект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности до 850 грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Авторами законопроекта №8492 "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и мотошлемами)" выступили 25 нардепов, в частности Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар и Анна Гопко.

Авторы законопроекта отмечают, что на сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности в Украине составляет 51 грн. В то же время лишь 15% водителей пользуются ремнями безопасности, что является самым низким показателем в Европе, тогда как, например, в Польше ремнями безопасности пользуются 83% автомобилистов.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что благодаря пристегнутым ремнях безопасности можно будет спасти до 50% людей, которые попали в смертельные автокатастрофы.

"Ежегодно на дорогах Украины гибнут не меньше 3,5 тыс. человек и травмируются не меньше 35 тыс. Ремни безопасности могли бы спасти по крайней мере, значительную часть тех, кто находился в автомобиле во время ДТП", - подчеркивают разработчики документа.

Законопроект инициировал Центр демократии и верховенства права в рамках кампании "За безопасные дороги" с целью снижения уровня смертности на дорогах Украины.

Потенциальный закон вступит в силу через 90 дней со дня его опубликования.