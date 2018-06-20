 "План Авакова" по деоккупации Донбасса - один из вариантов реализации инициатив Порошенко, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Хочу сказать, что это не альтернативный план, как некоторые пытаются его представить. Наоборот, это один из вариантов реализации мирных инициатив президента Порошенко", - отметил он.
Секретарь СНБО Украины также пояснил специфику этого плана. "Суть предложения - проводить деоккупацию не на всей территории сразу, а поэтапно, шаг за шагом: отработали отдельный район или город, восстановили в нем правовое и социально-экономическое поле Украины, - продвигаемся дальше", - рассказал он.
При этом Турчинов отметил, что любой формат мирной деоккупации Донбасса, а не поэтапное освобождение вооруженным путем, упирается в нежелание России прекратить агрессию, и он не ожидает изменения российской политики в ближайшее время.
Напомним, согласно обнародованной стратегии выбирается и согласовывается отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса из которого выводятся все военные формирования - создается демилитаризованная зона безопасности. Затем в этом районе реализуется предложенный детальный план по деоккупации из 11 пунктов. В итоге, "в результате реализации Плана на освобожденной территории восстанавливается системная работа органов власти, повышается качество жизни людей, обеспечивается безопасность и правопорядок, нормализуются все процессы жизнедеятельности".
"Затем проект масштабируется на соседние районы. При этом, каждый следующий этап деоккупации и реинтеграции будет проходить легче, поскольку местные жители освобожденных городов и сел станут "агентами влияния", примером и образцом для соседей. Таким образом можно ожидать, что процесс деоккупации и реинтеграции будет идти с нарастающей интенсивностью и будет более эффективным и менее ресурсозатратным, чем мгновенная операция на всей временно оккупированной территории Украины", - говорится в стратегии.
Более детально ознакомиться с обнародованной Аваковым стратегией восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" можно в его блоге: "СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ І ДЕОКУПАЦІЇ ДОНБАСУ."МЕХАНІЗМ МАЛИХ КРОКІВ".
Стратегия, в частности, заключалась в распространении кремлевскими ботами в медиа и соцсетях фейков о Юлии Тимошенко. Этим занимался специальный создан экспертно-аналитический Центр исследования стран бывших социалистических Советских республик (CXSSR). Интересно, что сам центр CXSSR находился в Вене, а сайт центра - на сервере в Москве.
Все негативные материалы о Юлии Тимошенко за деньги публиковались в ведущих мировых СМИ, а затем распространялись в Украине. В отчетах, опубликованных The Guardian, фигурируют фамилии экс-нардепа от Партии регионов Инны Богословской, экс-министра иностранных дел Константина Грищенко и многих экспертов, которые принимали участие в глобальной кампании по дискредитации Юлии Тимошенко. Полный текст читайте здесь: https://daily.rbc.ua/rus/show/rassledovanie-the-guardian-kakoy-globalnyy-1523537976.html
операция по устранению Тимошенко ПРодолжили наследники ПР и агентура путина ПРи власти.
https://politerno.com.ua/2018/05/16/tymoshenko-rosiya-ta-globalna-oligarhiya-vedut-gibrydni-vijny-proty-ukrayiny-video/
Ось ,що говорила Юля насправді,а не те,що тобі надули в вуха олігархічні шалави.
У перший тиждень роботи нового Президента України тарифи на житлово-комунальні
послуги будуть знижені до адекватного рівня.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-u-pershij-tizhden-roboti-novogo-prezidenta-tarifi-zhkg-budut-znizheni/
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Схема «Роттердам+» буде ліквідована наступного дня після президентських виборів - Тимошенко
https://inkyiv.net/afisha/shema-rotterdam-bude-likvidovana-nastupnogo-dnya-pislya-prezidentskih-viboriv-timoshenko
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"Перші кроки, які будуть зроблені упродовж першого тижня - буде списаний борг бідних людей за ЖКГ!
Тому що наявність цього боргу свідчить про непосильність встановлених тарифів для людей. І для того, щоб за ними розрахуватися,
бідним людям скоро доведеться продавати свої нирки. Ми знімемо з них цей тягар", - сказала вона.
http://podrobnosti.ua/2238578-shema-rotterdam-bude-lkvdovana-nastupnogo-dnja-pslja-prezidentskih-viborv-timoshenko.html
Тимошенко вимагає створення слідчої комісії, яка займеться офшорами оточення Порошенка. http://24tv.ua/timoshenko_vimagaye_stvorennya_slidchoyi_komisiyi_yaka_zaymetsya_ofshorami_otochenny вот и причина от которой ворье начинает трясти, при упоминании Тимошенко.