 "План Авакова" по деоккупации Донбасса - один из вариантов реализации инициатив Порошенко, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Хочу сказать, что это не альтернативный план, как некоторые пытаются его представить. Наоборот, это один из вариантов реализации мирных инициатив президента Порошенко", - отметил он.

Секретарь СНБО Украины также пояснил специфику этого плана. "Суть предложения - проводить деоккупацию не на всей территории сразу, а поэтапно, шаг за шагом: отработали отдельный район или город, восстановили в нем правовое и социально-экономическое поле Украины, - продвигаемся дальше", - рассказал он.

При этом Турчинов отметил, что любой формат мирной деоккупации Донбасса, а не поэтапное освобождение вооруженным путем, упирается в нежелание России прекратить агрессию, и он не ожидает изменения российской политики в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків"

Напомним, согласно обнародованной стратегии выбирается и согласовывается отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса из которого выводятся все военные формирования - создается демилитаризованная зона безопасности. Затем в этом районе реализуется предложенный детальный план по деоккупации из 11 пунктов. В итоге, "в результате реализации Плана на освобожденной территории восстанавливается системная работа органов власти, повышается качество жизни людей, обеспечивается безопасность и правопорядок, нормализуются все процессы жизнедеятельности".

"Затем проект масштабируется на соседние районы. При этом, каждый следующий этап деоккупации и реинтеграции будет проходить легче, поскольку местные жители освобожденных городов и сел станут "агентами влияния", примером и образцом для соседей. Таким образом можно ожидать, что процесс деоккупации и реинтеграции будет идти с нарастающей интенсивностью и будет более эффективным и менее ресурсозатратным, чем мгновенная операция на всей временно оккупированной территории Украины", - говорится в стратегии.

Более детально ознакомиться с обнародованной Аваковым стратегией восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків" можно в его блоге: "СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ І ДЕОКУПАЦІЇ ДОНБАСУ."МЕХАНІЗМ МАЛИХ КРОКІВ".