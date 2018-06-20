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 Для первоклассников в этом году впервые напечатают британские учебники английского языка, - Гриневич

В этом году для первоклассников впервые напечатают учебники по английскому языку британских издательств Кембриджского университета и MM Publications.

Макеты соответствующих учебников набрали около половины голосов учителей начальных классов и претендуют на тираж более чем 180 000 экземпляров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Мы часто получали упреки от учителей английского языка, что отечественные учебники имеют плохое качество и не подходят для обучения современных детей. С трудом нам удалось уговорить 2 британских издательства - Кембриджского университета и MM Publications, которые предоставляли материалы для пилотирования нового Госстандарта по английскому языку, войти в партнерство с украинским издательством и подать свой макет учебника на конкурс. В результате они получили голоса учителей, которые выбрали их для работы в своих классах. Таким образом около половины украинских школьников, изучающих английский язык в первом классе, будут учиться по учебникам британских издательств", - рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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При этом остальные учителя, которых чуть больше половины, выбрали учебники украинских авторов. Абсолютным лидером среди них является учебник автора Карпюк, который по результатам голосования учителей набрал предварительный тираж около 170 тыс. экземпляров (с предварительным макетом учебника можно ознакомиться по ссылке)

"Мы надеемся, что этот положительный опыт также станет сигналом для других успешных иностранных издательств, которые создают учебные материалы для изучения иностранных языков, входить в сотрудничестве с украинскими издательствами и подаваться на конкурс учебников. Это должно создать среду развития и положительной конкуренции на рынке, что положительно скажется на качестве учебников для наших детей", - добавила Гриневич.

С предварительным макетами британских учебников можно ознакомиться по ссылкам (внимание, макеты еще могут быть доработаны): здесь и здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3072503
 
 
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я вообще учил английский в 90-х по спутниковым MTV Europe, NBC, Eurosport, и фильмам без перевода
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Мольфарам з вивченням мов легше, чей же, який-не-який, а знахор/чарівник. Для першокласників цього року вперше надрукують британські підручники з англійської мови, - Гриневич - Цензор.НЕТ 9186
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Глянь чо, Клава?! Какое прогрессивное министерство! А кто с конца 90-х запрещал в школах по британским учебникам заниматься?
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А вы что забыли, что тогда в Украине бал вершили коммунисты и социалисты.?
Да и Табачнику вопрос. Он, кстати такой же украинский, как и русский. Сейчас в Израиле.
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Справді було так. Але згадайте: в часи п.Ющенка міністерство освіти віддали прикомуняченому Ніколаєнку, тобто, наші "патріоти" не вважали це бідне за ресурсами міністерство пріоритетним. Там не було що красти. А кацапські сили вважали навпаки та завжди ставили туди ніколаєнків_табачніків.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля первоклассников в этом году впервые напечатают британские учебники английского языка, - Гриневич
 
 
 
 
 
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