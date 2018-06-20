 Для первоклассников в этом году впервые напечатают британские учебники английского языка, - Гриневич

Макеты соответствующих учебников набрали около половины голосов учителей начальных классов и претендуют на тираж более чем 180 000 экземпляров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Мы часто получали упреки от учителей английского языка, что отечественные учебники имеют плохое качество и не подходят для обучения современных детей. С трудом нам удалось уговорить 2 британских издательства - Кембриджского университета и MM Publications, которые предоставляли материалы для пилотирования нового Госстандарта по английскому языку, войти в партнерство с украинским издательством и подать свой макет учебника на конкурс. В результате они получили голоса учителей, которые выбрали их для работы в своих классах. Таким образом около половины украинских школьников, изучающих английский язык в первом классе, будут учиться по учебникам британских издательств", - рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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При этом остальные учителя, которых чуть больше половины, выбрали учебники украинских авторов. Абсолютным лидером среди них является учебник автора Карпюк, который по результатам голосования учителей набрал предварительный тираж около 170 тыс. экземпляров (с предварительным макетом учебника можно ознакомиться по ссылке)

"Мы надеемся, что этот положительный опыт также станет сигналом для других успешных иностранных издательств, которые создают учебные материалы для изучения иностранных языков, входить в сотрудничестве с украинскими издательствами и подаваться на конкурс учебников. Это должно создать среду развития и положительной конкуренции на рынке, что положительно скажется на качестве учебников для наших детей", - добавила Гриневич.

С предварительным макетами британских учебников можно ознакомиться по ссылкам (внимание, макеты еще могут быть доработаны): здесь и здесь.