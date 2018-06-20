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 Пособника оккупантов, "депутата" из Евпатории Осьминина оставили в СИЗО до 29 июля, - прокуратура АРК

Депутату подконтрольного Кремлю Евпаторийского горсовета Сергею Осьминину продлен арест до 29 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прокуратуру АРК.

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"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – депутата Евпаторийского городского совета, Апелляционным судом Херсонской области исправлено техническую ошибку в решении Херсонского городского суда, принято новое решение, которым удовлетворено ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей подозреваемого до 29 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

3 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата подконтрольного России Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина по подозрению в причастности к оккупации полуострова. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В спецслужбе заявляют, что депутат горсовета Евпатории в марте 2014 года участвовал в деятельности так называемой "самообороны Крыма". СБУ сообщает, что во время оккупации полуострова депутат принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года задержанного избрали так называемым депутатом от партии "Единая Россия" в горсовет Евпатории.

5 апреля Херсонский городской суд арестовал на два месяца Сергея Осьминина. Во время избрания ему меры пресечения в здании суда произошла потасовка, в ходе которой группа неизвестных лиц пыталась "отбить" Осьминина у сотрудников СБУ.

Пособника оккупантов, депутата из Евпатории Осьминина оставили в СИЗО до 29 июля, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072499
 
 
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Да хоть бы такой сорок впаяли этой гниде.
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И какого черта это тело припхалось на Украину? Мабуть биометрический паспорт сильно модная вещь у крысчан.
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группа неизвестных лиц пыталась "отбить" Осьминина у сотрудников СБУ. Источник: https://censor.net.ua/n3072499
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В мене одне запитання, - чому "група нєізвєсних ліц" не стала групою ізвєсних затриманих морд?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПособника оккупантов, "депутата" из Евпатории Осьминина оставили в СИЗО до 29 июля, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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