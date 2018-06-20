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Все про:Керчь (298) СНБО (3085) Турчинов (2971) Керченский мост (98)

 Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины, - Турчинов

Возведение Российской Федерацией моста через Керченский пролив в оккупированный ею Крым создало ряд серьезных угроз и методов давления на Украину, ключевой из которых является угроза безопасности нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", - сказал Турчинов.

При этом секретарь СНБО Украины отметил, что оккупированный Крым и так максимально милитаризирован Россией.

"Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это представляет для нас серьезную угрозу", - подчеркнул он.

В контексте создаваемых Россией угроз безопасности Украины на южном направлении Турчинов отметил создание ею за последние месяцы в Азовском море флотилии, для чего были усилены дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота с Каспийского моря.

"Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М", имеющие на вооружении крылатые ракеты", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко выразил уверенность, что РФ понесет ответственность за Керченский мост и использует его как дорогу для отступления. ВИДЕО

По словам секретаря СНБО, наращивание десантных возможностей ВС РФ в Азовском море позволит осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа, которые сейчас угрожают Украине с востока.

"В результате имеем мощнейшую военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. И кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа – 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент", - перечислил Турчинов, отметив, что все это ставит перед Украиной серьезные задачи.

Он также подчеркнул, что, построив Керченский мост, Россия получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, и блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА

"Украина имеет возможность задерживать российские корабли, которые своими действиями нарушают наше законодательство… Но если мы действуем адекватно в рамках международного законодательства, то Россия, как всегда, грубо нарушает нормы международного права, проводя незаконный досмотр кораблей, идущих в украинские порты. Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море", - сказал Турчинов.

В этом контексте он отметил, что теоретически у властей Украины есть возможность перенаправить транспортные потоки из портов на побережье Азовского моря в другие, но это усложнит логистику, и тогда продукция тех же мариупольских металлургических заводов подорожает, уменьшив свою конкурентоспособность.

"Сложность еще и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла (конец 2003 года. - Ред.) Украина под давлением России подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет четко фиксировать линию морской границы и дает возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ", - добавил секретарь СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крымский мост хотел построить Гитлер, но осуществил это Путин" - российское телевидение сходит с ума от величия "вождя". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3072498
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Петро Бляхэр тебя же первого и выдаст Рашке как террориста. У нас до сих пор не введено режима войны и не разорваны с Рашкой дип. отношения и передача преступников. Так что Вальцман выдаст тебя по первому требованию Хуйла.
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та невже!!! ще недавно хтось розказував казки що той міст збудувати неможливо.. неадекватні клоуни при владі які не збираються нічого міняти в цій країні бо нездатні тай непотрібно їм нічого міняти. їм і так добре
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та невже саме він розповідав, чи то він мабуть у твоїй британії розповідав?
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Причому тут це?
Пастор предупредив, що міст буде зруйновано, у разі початку масшабних бойових дій.
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Кацапія,взагалі то, і без цього мосту представляє небезпеку для України.
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як там на параді? знайшов собі друга?
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Кровавый Ребе отстал от тренда... Поросенко же ясно сказал: Керченский мост пригодится Украине для связей с Кубанью!
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Тебе с такими вопросами надо было на прайд идти )
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О,Шурик.А я думал,что ты,как все"нормальные люди" на островах отдыхаешь,а ты озабоченности высказываешь.
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і шо, а ПетроЛіксєєвіч), як сертифвікований)) дипломат, ні чого не утне))?!
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Мост построили.Где ,ты было,чмо,когда строили.
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в ответ можно прорыть канал из Черного в Азовское море, сделав из полуострова остров. и порты в Азове заодно разблокируются и кацапам веселья добавится. все равно Крым в Украину вряд ли вернется, а так безопасность значительно возрастет с этого направления, канал так просто не форсировать танками.
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Сделать то можно но канал такой глубины и ширины обойдется в миллиарды.
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панамский канал, длиной более 80 км, вырыли за 14 лет и больше 100 лет назад. а тут всего то десяток километров и техника с техникой столетней давности не сравнится. погода максимум.
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Ну когда же думать научитесь а не методички штудировать. Копать прийдется не десять а километров двести.Начина я с Перекопского пролива у которго максимальная глубина 5 м и до Арабатской косы, а Сиваш так тот вообще по колено. То что там вроде бы как бы вода совершенно ни о чем не говорит, просто прийдется копать по воде, а это еще сложнее чем по суше.
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кацапездолочь ты даже слово думать знаешь? но видимо не знаешь, что оно значит. общая протяженность фарватера канала составит около 120 километров через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш и Арабатской стрелки, при этом непосредственно земляные работы потребуются только на 20 километрах. кацапсина, но ради того, чтобы от вас огородится, мы лопатами будем копать и 200 километров.
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Идиот для канала нужно чтобы было минимум 10 метров глубины, а там даже 5 метров нигде нет. Так что повторю для бестолочей копать прийдется минимум километров 200
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идиот был твой папа, потому, что не предохранялся и получилось ты. а с каналом все нормально будет.
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ничего. для того, чтобы максимально усложнить жизнь кацапам и отгородится от них денег не должно быть жалко.
вон андруше кобельову на премии миллиард не пожалели, а на такое благое дело, как канал, и подавно жалеть нельзя.
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А можно по всей границе канал прорыть и уплыть в Турцию
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даже кацапы не станут рыть канал в море...наверное. иди обратно в свой устьпердынск, лепи петуха из говна
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Я тоже не понимаю почему им не нравится канал. Там прорыть то всего километров 40 и вот вам выход на Геническ и ....фсьо. По дну проложить каскад труб с насосной для будущего водоснабжения Крыма. Это все реально - и не такой уж большой проект. Правда много надо будет сделать для дноуглубления. Потому как ВСЯ!!! вся толпа попрется через канал в Черное море, нафиг им та Керчь. Нырнул в канал и ты уже возле Болгарии.
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начинай копать на субботниках, а миллиарды есть куда потратить, например в медицину, заодно и подлечишься! Керченський міст став серйозною загрозою для безпеки України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9223
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ну да. миллиарды есть куда потратить. например еще на премию андруше кобельову.
зы тебе никакое лечение уже не поможет.
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Самая большая угроза Украине ето бандитская коррумпированная антинародная власть а не какой то мост. К тому же Турч нужно было раньше думать а не сдавать крым без единого сопротивления. Вот теперь пускай Петро Бляхэр едет в крым и кричит чтобы рашисты сдали мост и крым без правакаций как ето он делал весной 2014.
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Я там не следил - "свободная экономическая зона Крым" уже скасована Греховной Зрадой ?
Ну, чтобы "всю тяжесть снабжения полностью возложить на плечи оккупантов"? Или мы так же им помогаем ? Подставляем им плечо, так сказать, короткое плечо логистики ресурсов (прежде всего - продовольственных и стройматериалов)?
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- "вільна економічна зона Крим" й досі офіційна
- Україна продовжує порушувати свій статус унітарної країни не змінюючи статус автономної республіки Крим
- електрика з Херсонщини продовжує постачатись на "титан" Фірташа ....
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да-да и вода по каналу течёт. стопудофф.
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Ох и идиот та какой, что же ты 2.5 года кричал, что мост нельзя построить, что все это фейк и бла бла бла, а теперь пиз@ите что он угроза, да и вроде же все говорят северный поток 2 угроза.
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до "дай" не звикай ! Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7435 Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5466 - чи кацапів вже і в Гуглі банять ? ..))
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а хрен знает, где вас сволочей банят. Керченський міст став серйозною загрозою для безпеки України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1377
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Ну а как же ее не поставлять, когда благодаря Фирташу и его прямому содействию - Ликсеич стал Президентом?
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Если еще вспомнить про российскую группировку в Приднестровье и союзников в лице Белоруси то становится понятно что Украина находится практически в окружении и если война то удар будет со всех сторон.
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Приднестровье ? угроза ? от группировки в 3000 человек ? А может это мы им - угроза ? Жахнуть по их складам с боеприпасами (покрупнее, чем наши в Балаклее были) что там от "приднестровья" останется ?
Приднестровье существует ТОЛЬКО благодаря содействия наших недолугих карманычей.
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все понятно теперь, почву для решения рыть канал превращая в остров Крым готовят
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Грузия захотела сделать глубоководный порт на Черном море, по самым скромным подсчетам на это уйдет 50 лет и миллиарды денег.
Сколько времени понадобиться чтобы прорыть полноценнный канал для Украины - ну это наверное века
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Так Турчинов першим кричав, що росія ніколи нічого не зробить, не побудує, ніколи не буде Керчинського мосту)) Шо таки сталось?
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Да, рыть канал - единственное, что остаётся.
Один вон забор построил, другой теперь судоходный канал через солончаки пророет...
Будем ждать.
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Более реальная опасность для украины это,увы-россшен.
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Турчинов красиво потроллил Кремль: Пущай строят мост в наш Крым - он Украине пригодится

.
Агрессия России проявляется во многих факторах, в том числе и попытке без разрешения Украины построить Керченский мост.
Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил на Киевском форуме безопасности.

"Они угрожали этим строительством еще когда планировали захватить Тузлу. Агрессия России проявляется во многих факторах, в том числе и попытке без разрешения Украины строить Керченский мост" - заявил Секретарь СНБО.

"Но это пожалуй не самая главная формула агрессии, которую Россия делает против Украины. Они построят мост к нашему Крыму, он потом может нам пригодиться", - отметил Турчинов.
https://v-n-zb.livejournal.com/8293210.html

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Разговор президента и секретаря СНБО
- Петр Алексеич,- а как вы смотрите на то, шо бы ёб....ть по Керченскому мосту
- Александр Валентинович. вам поручена эта операция.- действуйте, можете задействовать наших супер агентов,-"Аркашу Бабетту" как торпеду," Борю Незламного" как направляющего . ну а " Инока - патриота" как заряжающего. Да и Наденьку не забудьте подключить.
- А если ФСБ их накроить.
- Так они ж двойные.
- Как далеко шагнула разведка - подумал Валентиныч,- а Верховный - Голова.!!!
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а самі шо зробили? чи як завжди камлали - не збудують, впаде, раша розвалиться, а вже самі на останньому подиху...
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Канал из Азовского в Черное рыть нельзя!!!

Если пророем канал, тогда никогда более не подадим днепровскую воду на полуостров, а это НА полуостров, а не кацапский, сколько бы они мостов не строили. И ради прибылей Ахметова, нам не стоит убивать надежду тех жителей полуострова, которые надеются вернуться по сень Киева.
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Да,Турчинов, теперь там сконцентрирован потенциал.
Так надо было сопли не жевать когда его вообще не было,
когда высаживались первые человечки без опознавательных знаков.
Есби бы ты, паццтор, сопли не жевал, и первые два десятка
получили огонь на поражение, такой вакханалии бы не было.
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Не все пропало. От Каховского водохранилища до Джанкоя перепад высоты в сто метров. Взорвать дамбу в момент наступления и там хоть полмиллиона кацапен СС наступать будут - все там и потонут.

Надо создавать и развивать собственную систему ПВО и новые ракеты дальностью до трех тысяч км.
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Поверь..Была бы еще бОльшая вакханалия..Правильно он поступил
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Как мост,который скоро рухнет,может быть угрозой?Если только пролив перекроет..
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Пока стоит, под его пролетами не проходят большие корабли. А когда рухнет, то не даст большим кораблям, из-за их осадки проходить в Мариуполь.
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все рассказал, но ничего не предложил!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКерченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины, - Турчинов
 
 
 
 
 
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