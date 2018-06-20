 Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", - сказал Турчинов.
При этом секретарь СНБО Украины отметил, что оккупированный Крым и так максимально милитаризирован Россией.
"Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это представляет для нас серьезную угрозу", - подчеркнул он.
В контексте создаваемых Россией угроз безопасности Украины на южном направлении Турчинов отметил создание ею за последние месяцы в Азовском море флотилии, для чего были усилены дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота с Каспийского моря.
"Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М", имеющие на вооружении крылатые ракеты", - отметил он.
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По словам секретаря СНБО, наращивание десантных возможностей ВС РФ в Азовском море позволит осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа, которые сейчас угрожают Украине с востока.
"В результате имеем мощнейшую военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. И кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа – 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент", - перечислил Турчинов, отметив, что все это ставит перед Украиной серьезные задачи.
Он также подчеркнул, что, построив Керченский мост, Россия получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, и блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море.
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"Украина имеет возможность задерживать российские корабли, которые своими действиями нарушают наше законодательство… Но если мы действуем адекватно в рамках международного законодательства, то Россия, как всегда, грубо нарушает нормы международного права, проводя незаконный досмотр кораблей, идущих в украинские порты. Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море", - сказал Турчинов.
В этом контексте он отметил, что теоретически у властей Украины есть возможность перенаправить транспортные потоки из портов на побережье Азовского моря в другие, но это усложнит логистику, и тогда продукция тех же мариупольских металлургических заводов подорожает, уменьшив свою конкурентоспособность.
"Сложность еще и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла (конец 2003 года. - Ред.) Украина под давлением России подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет четко фиксировать линию морской границы и дает возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ", - добавил секретарь СНБО.
Пастор предупредив, що міст буде зруйновано, у разі початку масшабних бойових дій.
Роман Доник
вон андруше кобельову на премии миллиард не пожалели, а на такое благое дело, как канал, и подавно жалеть нельзя.
зы тебе никакое лечение уже не поможет.
Ну, чтобы "всю тяжесть снабжения полностью возложить на плечи оккупантов"? Или мы так же им помогаем ? Подставляем им плечо, так сказать, короткое плечо логистики ресурсов (прежде всего - продовольственных и стройматериалов)?
- Україна продовжує порушувати свій статус унітарної країни не змінюючи статус автономної республіки Крим
- електрика з Херсонщини продовжує постачатись на "титан" Фірташа ....
Приднестровье существует ТОЛЬКО благодаря содействия наших недолугих карманычей.
Сколько времени понадобиться чтобы прорыть полноценнный канал для Украины - ну это наверное века
Один вон забор построил, другой теперь судоходный канал через солончаки пророет...
Будем ждать.
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Агрессия России проявляется во многих факторах, в том числе и попытке без разрешения Украины построить Керченский мост.
Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил на Киевском форуме безопасности.
"Они угрожали этим строительством еще когда планировали захватить Тузлу. Агрессия России проявляется во многих факторах, в том числе и попытке без разрешения Украины строить Керченский мост" - заявил Секретарь СНБО.
"Но это пожалуй не самая главная формула агрессии, которую Россия делает против Украины. Они построят мост к нашему Крыму, он потом может нам пригодиться", - отметил Турчинов.
https://v-n-zb.livejournal.com/8293210.html
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- Петр Алексеич,- а как вы смотрите на то, шо бы ёб....ть по Керченскому мосту
- Александр Валентинович. вам поручена эта операция.- действуйте, можете задействовать наших супер агентов,-"Аркашу Бабетту" как торпеду," Борю Незламного" как направляющего . ну а " Инока - патриота" как заряжающего. Да и Наденьку не забудьте подключить.
- А если ФСБ их накроить.
- Так они ж двойные.
- Как далеко шагнула разведка - подумал Валентиныч,- а Верховный - Голова.!!!
Если пророем канал, тогда никогда более не подадим днепровскую воду на полуостров, а это НА полуостров, а не кацапский, сколько бы они мостов не строили. И ради прибылей Ахметова, нам не стоит убивать надежду тех жителей полуострова, которые надеются вернуться по сень Киева.
НАНАШ
Так надо было сопли не жевать когда его вообще не было,
когда высаживались первые человечки без опознавательных знаков.
Есби бы ты, паццтор, сопли не жевал, и первые два десятка
получили огонь на поражение, такой вакханалии бы не было.
Надо создавать и развивать собственную систему ПВО и новые ракеты дальностью до трех тысяч км.