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Все про:горсовет (385) столкновения (432) Харьков (3888)

 Стычки в Харьковском горсовете: после распыления газа две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести

Две сотрудницы Харьковского городского совета госпитализированы в состоянии средней тяжести после того, как в здании во время стычки активистов и сотрудников КП "Муниципальная охрана" был распылен газ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одна – во 2-ю городскую больницу, другая – в 17-ю. Тех, кому стало плохо (из-за газа. - Ред.), - десятки человек. А если считать и депутатов, и работников СМИ, находившихся в сессионном зале, - больше сотни", - сказал Ю.Сидоренко.

Ранее полиция утверждала, что по состоянию на 12:00 среды в медицинские учреждения за помощью никто не обращался.

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Ранее утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию.

"Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса. - Ред.) привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с Муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из Нацкорпуса, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки. Сейчас в зале полно дыма, депутаты кашляют, но сессия продолжается", - сказал Ю.Сидоренко.

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Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они засунули в мусорный бак вышедшего к ним заместителя городского головы Андрея Руденко, прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072496
 
 
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От якби гепа був госпіталізований у стані ну дуже тяжкому...що навіть і в Ізраїлі вже не взялись би...
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якщо гепа неушкоджений - вважайте за показову акцію! висловлюємо легку схвильованість , яка місцями переходить в занепокоєність
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"депутаты кашляют, но сессия продолжается" - наверное важные для громады (денежные) вопросы рассматривают.
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