EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  4838  85
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (10531) контрабанда (1486) ПВО (108) Полторак (976)

 $4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией, - Полторак

Ожидаемые в 2018 году поступления в государственный бюджет Украины от борьбы с контрабандой могут быть использованы на усиление системы противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр обороны Степан Полторак в ходе обсуждения плана борьбы с контрабандой на 2018 год на заседании Кабинета Министров в среду, 20 июня.

Глава Минобороны отметил возможность использования ожидаемых в бюджете до конца года, согласно озвученным главой МВД Арсеном Аваковым оценкам, $4 млрд от борьбы с контрабандой на потребности укрепления обороноспособности государства.

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3072492
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А если бы перестали красть?))
То РФия от зависти подавилась....
 показать весь комментарий
 
 
В течение января-мая 2018 года по решению судов у коррупционеров было конфисковано более 61 тысячи гривен, - говорится в ответе Госказначейства на запрос проекта "Марлин".

Согласно госбюджету, до конца года правительство рассчитывает вернуть 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами у коррупционеров.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, и как они наберут 4 лярда, когда с января по май еле 61 тысячу наскребли?
 показать весь комментарий
 
 
Ну это у них надо спросить. Но что-то мне подсказывает, что никак.
 показать весь комментарий
 
 
Пару лет назад вообще было что вернули ... в 100000 раз меньше чем запланировали. х.з., как так возможно, но это как бы планировать призвать миллион солдат, а удосужиться только на десяток. Ну вот даже специально невозможно настолько "эффективно работать"
 показать весь комментарий
 
61 тысяча меньше 4,7 миллиардов в 77 тысяч раз - недалеко и в этом году ушли.
 показать весь комментарий
 
 
Размечтался, а Аваков скажет так:
"$4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам, чтобы купить рюкзаков для всего райотдела Козятына"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
😁 скоро выборы. За гречку выберете других держателей бабла 😉. Ну потом пару майданов и с голыми сраками устав от постоянных тумаков друг друга пойдете на поклон к вове😉 он поймет и простит. Мы ж один народ любителей воровать друг у друга, халявы и прочих блинов с лопаты. Увы нет достоинства...
 показать весь комментарий
 
 
Твой народ в сранях-рязанях дохлую лошадь в овраге доедает...
 показать весь комментарий
 
Военную технику должна производить сама Украина, это и рабочие места и удар по русским агрессорам. Пора Украине уже стать самодостаточной
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко с вами не согласен. В воюющей стране лучше производить и продавать шоколад.
 показать весь комментарий
 
 
Куда вам "Patriot"? Вы же их параше сразу продадите.
 показать весь комментарий
 
 
Сначала украдут, потом продадут. Всё по порядку!
 показать весь комментарий
 
 
Тут одна шокотроллиха заявила, что порох купил за свои ПВО над Киевом!!!!!
Предлагаю продолжить эту тенденцию - пусть каждый олигарх над своими предприятиями оплатит, а оставшееся - за счет уже налогоплательщиков.
 показать весь комментарий
 
 
Барыга за свои, тяжким трудом наворованные, даже скворечник над своим домом не примастерит, а ты про ПВО над Киевом! Оно ему нада?
 показать весь комментарий
 
 
акстись, тут хотя бы 1 лярд у мывыэф выпросить, чтобы пилить что было, а он тут на 4 замахнулся. ты еще скажы ротердам+ у рыжего отобрать! совсем берега попутал...
 показать весь комментарий
 
 
порохухло и ахметов грабят народ вместе через ДТЭК. они совладельцы!
 показать весь комментарий
 
 
кормовая база сужается. Придёт время и для ахметова и для пороха.
 показать весь комментарий
 
 
А может пора посадить кого-то, что эти 4млрд не доходят до бюджета уже пятый год?
 показать весь комментарий
 
 
так ти ж бачиш,як незграбно працює НАКБУ
 показать весь комментарий
 
блин..и два ударны апаача. шкуры неубитых медведей это прекрасно.
 показать весь комментарий
 
 
Про "Аппачи" - это к Югику-гэнплокулолу. Было дело, нажрался и проболтался...
 показать весь комментарий
 
Клоун, денег от борьбы ещё нет а он уже под себя гребет, расскажи лучше про взлетевшие миллиарды в воздух на складах и про повальное воровство.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а почему, 4 или 3 года назад не боролись с контрабандой и не вооружали тем самым армию всем необходимым?
Ответ очевиден. Просто выборы скоро вот и пиарятся.
Но никто как не боролся с коррупцией и контрабандой ранее, так и не будет бороться.
Потому, что коррупционеры во главе власти и против себя бороться не будут.
$4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией, - Полторак - Цензор.НЕТ 6499
 показать весь комментарий
 
 
Ты мало украл на пару с Павловским, еще четыре ярда надо?
 показать весь комментарий
 
 
Если бы, если бы... всё кабы да если бы. И в будущем времени.
 показать весь комментарий
 
 
А може ще й на пару десятків F-15,чи F-16 вистачило б...
 показать весь комментарий
 
на апачи уже летаете , тоже самое разговор популизма никто контрабанду убирать не будет сами с нее кормитесь
 показать весь комментарий
 
 
На двох апачах вскочили в один тур,тепер думають це проконає,эх свята простота
 показать весь комментарий
 
 
Помню один чувак уже купив два Апача на зекономлені гроші
 показать весь комментарий
 
 
Уберите идиотов из Министерства экономики --- опустите цены на ВОДКУ , ВИНО , ПИВО , СИГАРЕТЫ -- работайте на обороте денежных средств .... А после этого вы соберете в казну десятки млрд долларов и уберете контрабанду с этих направлений и подпольные производства водки , табачных , вина .... А так же уберите металлоломщиков и дайте минимальную растаможку ЕВРОБЛЯХ --- людям .... Это сотни тысяч рабочих мест и доходов в БЮДЖЕТ .. А пока вы бля ЖРЕТЕ --- от депутатов начиная -- когда вы уже дебилы нажретесь ...
 показать весь комментарий
 
 
А потом этих курильщиков и алкашей лечить?
 показать весь комментарий
 
Лечить людей нужно после "СИНЮХИ " , которую сегодня пьют под видом коньяков продаваемых на базарах и вокзалах и " элитных " вин продаваемых по всем побережьям и зонам отдыха во всех забегаловках и элитных ресторанах ....
 показать весь комментарий
 
А они и будут ее пить, потому что дешево... А не будут они ее пить тогда, когда все этим наливайкам прикрутят хвост. Но этого не произойдет, по крайней мере в обозримом будущем.
 показать весь комментарий
 
ага... Сигареты, вино, водку, пиво и ещё свободную продажу героина забыл. Ну ты и загнул! Да, и бляхи со всех европейских свалок тоже сюда по цене 100грн. за тачку! Во житуха начнется! Все счастливые, бо пьяные и обкуренные. И каждый на своей машине!
Хорошо живут не там, где много пьют и курят, а там, где президенты, депутаты, министры и вся эта, с позволения сказать, "элита" не воруют у своего народа.
 показать весь комментарий
 
$4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам- Полторак
 показать весь комментарий
 
 
в панамских офшоренкив,за годы Независимости "насобиралось" более 130 лярдов...было б желание -купили б давно,но враги Украины,которые наживаются .даже бронежилет не купят, имея пару лярдов на счету...
 показать весь комментарий
 
 
МИНИСТР ОБОРОНЫ !!!! Собирается ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией. И это говорит МИНИСТР ОБОРОНЫ !!!! Это дно товарищи.
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадное ворье уже построило защитную стену от рашки, на очереди деньги на ПВО...
Будет такое же ПВО Patriot, как и стена ныне на границе с рашкой..
То есть ничего не будет и деньги пропадут.
 показать весь комментарий
 
 
А что не так? Единственное смущает, что вместо Пэтриотов лучше наклепать ЗРК "Днепр". К концу года можно уже на конвейер поставить, при достаточном финансировании.

P.S. Тамбовский волк тебе товарищ.
 показать весь комментарий
 
Я не набиваюсь в товарищи к идиотам считающим что ПВО Patriot может закрыть границу от пересечения её гумконвоями с оружием, тысячами военных, танков, БТР и т.д. К тому же от границы с россией нас отделяют несколько сот км контролируемых рос.армией, или они испугавшись ПВО Patriot сами уйдут $4 млрд від боротьби з контрабандою вистачило б нам, щоб купити п'ять дивізіонів систем ППО Patriot та повністю закрити кордон із Росією, - Полторак - Цензор.НЕТ 3225
 показать весь комментарий
 
 
И ты еще меня называешь идиотом? В современном мире ПВО важнейшая составляющая обороноспособности любой страны, тваварысч. Но откуда диванному эксперту об этом знать, скажи?
 показать весь комментарий
 
 
В современном мире.......на границах пограничники, рвы, сетки, сигнализации. Если Вы думаете что границы кто то закрывает ПВО да ещё и дальнего действия, тогда Вам к психиатру, ну либо в генштаб Украины.
 показать весь комментарий
 
10 июня 2014
Советник президента России Сергей Глазьев предлагает нанести со стороны России удар по украинской армии, чтобы не дать ей окрепнуть Он заявляет, что власти Украины взяли курс на милитаризацию и мобилизацию населения против России. «Посмотрите динамику - если в декабре нацистов было 2 тыс. человек в Киеве, в феврале - 20 тыс., в мае их уже 50 тыс. вместе с военнослужащими, в середине лета их будет 100 тыс., в сентябре их будет 200 тыс., к концу года они поставят под ружье 500 тыс. человек», - сказал Сергей Глазьев и добавил, что в Украине проводится расконсервация военной техники.«Мы получаем мощнейшую военную машину, ориентированную против нас, нашпигованную нацистами, идеологически заряженными против России... Конечной целью этого всего действия является война с Россией. Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир, так как следующая цель, которая декларируется - Крым», - сказал он.
20.06.18
Саша Саша Саша

МИНИСТР ОБОРОНЫ !!!! Собирается ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией. И это говорит МИНИСТР ОБОРОНЫ !!!! Это дно товарищи.
ЭТО ЗАКРЫТЬ пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией другие границы лояльные к УКРАИНЕ
саша иди к нам в колхоз парторгом
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю насчет дивизионов ПВО а на премии депутатам и министрам и на Рюкзаки возможно вполне хватило бы. Йугик Апачи не даст соврать.
 показать весь комментарий
 
 
а если раскрутить только одного Насирова по всем фигурантам,так ещё и для полного погашения долга перед МВФ,полной замены ж.д. дороги и обновить автодороги...Если "пошерстить" всех мин. обороны,высшее командование ВСУ и Флотом за 25 лет,то можно купить полностью новую армию,по качеству равную израильской.
 показать весь комментарий
 
 
Полторак собрался строить по всей Украине ЖБУ -- железо бетонные укрытия для арсеналов -- укокошив на это сотни миллиардов ..... Министр Обороны не знает что ли , что по Украине стоят сотни ГРОМАДНЫХ ЖБУ -- некоторые расчитанные даже на ядерные удары -- БРОШЕННЫЕ -- от бывших баз хранения и боевых позиций Ракетных войск стратегического направления и хранилищ ядерных боеприпасов до аэродромов фронтовой и истребительной авиации --где каждый самолет имел Громадное ЖБУ -- на тысячи кубометров ........ Вот так мы и живем .. И дураком не назовешь и вором тоже ... Ладно видать некомпетентный .... Вот где работы НАБУ и САпу ...
 показать весь комментарий
 
 
Как там с возвращенных денех Януковоща уже армию усилили? Два раза опозорились на весь мир на учениях в Европу неработающие и не стреляющие танки отправили и заняли самое последнее место. За 4 года, Карл, гавнокомандующий не сделал для украинской армии ниодного нового танка. Какие вы нах. еще хотитевыходить на мировой рынок вооружения, когда за один день Петро Бляхэр запорол весь авторитет украинского военпрома. И еще Оно Падаль соевая будет нам запрещать покупать европейские автомобили.
 показать весь комментарий
 
 
Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд.
Так, в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено $200 млн".
Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и в то же время способствовать необходимым институционным реформам в области обороны".S 200 000 000 ДОЛЛАР США 20.06.2018 НБУ 26:.45=5 290000000 ГРВ
 показать весь комментарий
 
недавно услышал мнение, почему МВФ требует повышения цены на газ, при чем, мнение людей из киевских кабинетов.
Запад посчитал, что наши "умельцы" при власти воруют 2-3 млрд. зелени в год из траншей.
Ультиматум: или перестаньте красть или компенсируйте.
Ну, не из своих же карманов "коалициантам" бабло выкладывать.
Не выйдет ли так, что недополученные деньги от контарабаса крышеватели вернут себе через другую дырку, проделанную ими же в бюджетном кармане?
 показать весь комментарий
 
 
А пенсии повысить или дороги построить ему в голову не приходит?..или хотя бы мусоросжигательные заводы построить, вся ведь страна сплошной мусорник((( по всему, на личной даче у него полный порядок, только вот пять дивизионов систем ПВО Patriot ему не хватает((((
 показать весь комментарий
 
 
А потом придет "русский мир" и отберет это все.
 показать весь комментарий
 
 
Одно из двух. Ты или тролль из Козломордии, или тупой "немец". Если орки пойдут в наступление, то все те заводы-параходы нах никому не нужны будут. В условиях агрессии на первом месте стоит обороноспособность страны, а потом все остальное. Это все равно, если ты построишь дом, сделаешь шикарный ремонт, но не поставишь окна, двери, высокий забор, сигнализацию, освещение по периметру и т.п., чтобы минимизировать проникновение воришек.
 показать весь комментарий
 
Пиздёж! 3,5 сразу украдут, а на оставшиеся 0,5 купят у Пашинского ржавых миномётов и у Пэти бронелодок для катания по винницкому озеру в ЦПКиО
 показать весь комментарий
 
 
О чем он мелит! Лучше бы сказал, что обидно столько денег мимо кариано ушло.
 показать весь комментарий
 
интересно, а предусматривают ли меры по борьбе с контрабасом реформу Таможенного Кодекса?
Уберите дурацкие барьеры, установите адекватные ставки налогов на импорт, упростите оплату этих ставок и будет всем счастье!
По моему, нынешний Кодекс написан теми, кто сейчас стоит во главе контрабандных потоков.
 показать весь комментарий
 
а работу кто будет давать украинцам? А обслуживать все это потом за какие шиши? Нет, ну прям шариковы, все у них как два пальца об асфальт, "взять все, да и поделить"
 показать весь комментарий
 
Работу поляки с чехами будут давать. Ну и немцы с голландцами и канадцами - тем, кто половчее.
 показать весь комментарий
 
у поляков с чехами ума не хватит украинцев делом занять, немцы с голландцами и канадцами тоже пока ни в чем подобном не отмечены
 показать весь комментарий
 
Шо, правда? Странно, шо я еле-еле полтора нерукожопых строителя на работу нашел. Усе остальные у Польше.
 показать весь комментарий
 
)))аналог "Мрии" строите, или ракетоноситель какой? Если нет в Польше и тому подобное себе ищите, там и найдете нерукожопых среди жопоумных
 показать весь комментарий
 
Когда я читаю то, шо вы пишете, у меня очень сильное впечатление, шо вы бредите в терминальной стадии delirium tremens.
 показать весь комментарий
 
чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot Источник: https://censor.net.ua/n3072492 - а хто , цьому придурку , їх продасть ? $4 млрд від боротьби з контрабандою вистачило б нам, щоб купити п'ять дивізіонів систем ППО Patriot та повністю закрити кордон із Росією, - Полторак - Цензор.НЕТ 9238
 показать весь комментарий
 
 
Наша украинская ракета " Сатана " --" Воевода " -- пробивает любую систему ПВо и США и России ... Полторак наверное тоже об этом не знает ..... Во бля если болванка тон на сто на дцать в Кремль прилетит из под Бердичева например -- я думаю даже Хуйло обоссытся ...
 показать весь комментарий
 
так к другану пашискому сходи ... пусть тырит меньше с сынком
 показать весь комментарий
 
К Полтораку отношусь нормально, но Аппачи один уже обещал...
 показать весь комментарий
 
и этот свои 5 копеек вставил!
Он бы с откатами в своем ведомстве разобрался для начала, а потом бы куда-то еще лез.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины$4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией, - Полторак
 
 
 
 
 
 вверх