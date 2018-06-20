 $4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр обороны Степан Полторак в ходе обсуждения плана борьбы с контрабандой на 2018 год на заседании Кабинета Министров в среду, 20 июня.

Глава Минобороны отметил возможность использования ожидаемых в бюджете до конца года, согласно озвученным главой МВД Арсеном Аваковым оценкам, $4 млрд от борьбы с контрабандой на потребности укрепления обороноспособности государства.

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.