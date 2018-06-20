 $4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр обороны Степан Полторак в ходе обсуждения плана борьбы с контрабандой на 2018 год на заседании Кабинета Министров в среду, 20 июня.
Глава Минобороны отметил возможность использования ожидаемых в бюджете до конца года, согласно озвученным главой МВД Арсеном Аваковым оценкам, $4 млрд от борьбы с контрабандой на потребности укрепления обороноспособности государства.
"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.
То РФия от зависти подавилась....
Согласно госбюджету, до конца года правительство рассчитывает вернуть 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами у коррупционеров.
"$4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам, чтобы купить рюкзаков для всего райотдела Козятына"
Предлагаю продолжить эту тенденцию - пусть каждый олигарх над своими предприятиями оплатит, а оставшееся - за счет уже налогоплательщиков.
Ответ очевиден. Просто выборы скоро вот и пиарятся.
Но никто как не боролся с коррупцией и контрабандой ранее, так и не будет бороться.
Потому, что коррупционеры во главе власти и против себя бороться не будут.
Хорошо живут не там, где много пьют и курят, а там, где президенты, депутаты, министры и вся эта, с позволения сказать, "элита" не воруют у своего народа.
Будет такое же ПВО Patriot, как и стена ныне на границе с рашкой..
То есть ничего не будет и деньги пропадут.
P.S. Тамбовский волк тебе товарищ.
Советник президента России Сергей Глазьев предлагает нанести со стороны России удар по украинской армии, чтобы не дать ей окрепнуть Он заявляет, что власти Украины взяли курс на милитаризацию и мобилизацию населения против России. «Посмотрите динамику - если в декабре нацистов было 2 тыс. человек в Киеве, в феврале - 20 тыс., в мае их уже 50 тыс. вместе с военнослужащими, в середине лета их будет 100 тыс., в сентябре их будет 200 тыс., к концу года они поставят под ружье 500 тыс. человек», - сказал Сергей Глазьев и добавил, что в Украине проводится расконсервация военной техники.«Мы получаем мощнейшую военную машину, ориентированную против нас, нашпигованную нацистами, идеологически заряженными против России... Конечной целью этого всего действия является война с Россией. Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир, так как следующая цель, которая декларируется - Крым», - сказал он.
20.06.18
Саша Саша Саша
МИНИСТР ОБОРОНЫ !!!! Собирается ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией. И это говорит МИНИСТР ОБОРОНЫ !!!! Это дно товарищи.
ЭТО ЗАКРЫТЬ пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией другие границы лояльные к УКРАИНЕ
саша иди к нам в колхоз парторгом
Так, в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено $200 млн".
Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и в то же время способствовать необходимым институционным реформам в области обороны".S 200 000 000 ДОЛЛАР США 20.06.2018 НБУ 26:.45=5 290000000 ГРВ
Запад посчитал, что наши "умельцы" при власти воруют 2-3 млрд. зелени в год из траншей.
Ультиматум: или перестаньте красть или компенсируйте.
Ну, не из своих же карманов "коалициантам" бабло выкладывать.
Не выйдет ли так, что недополученные деньги от контарабаса крышеватели вернут себе через другую дырку, проделанную ими же в бюджетном кармане?
Уберите дурацкие барьеры, установите адекватные ставки налогов на импорт, упростите оплату этих ставок и будет всем счастье!
По моему, нынешний Кодекс написан теми, кто сейчас стоит во главе контрабандных потоков.
Он бы с откатами в своем ведомстве разобрался для начала, а потом бы куда-то еще лез.