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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10531) контрабанда (1486) Гройсман (4127)

 "Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде

Инициированная правительством Украины программа по борьбе с контрабандой "Украина без контрабанды" будет полностью реализована совместно с силовыми ведомствами и при лидерстве Министерства внутренних дел, Государственной фискальной службы и Национальной полиции.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

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"Украина без контрабанды - реальна, у нас есть политическая воля навести порядок", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что на днях прошло заседание специального координационного совещания, где и был наработан и одобрен план действий против проявлений контрабанды.

"Мы работаем над созданием рабочих мест, реализуем проекты экономического возрождения. Но в разные сферы проникают нечистоплотные представители власти, правоохранительных органов и строят схемы, - сказал глава правительства. - Есть десятки миллиардов гривен, которые при участии схемщиков и представителей власти "уходят" за пределы бюджета. Терпеть это не собираюсь".

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Премьер-министр напомнил, что в прошлом году в бюджет с таможни дополнительно привлекли более 70 млрд грн - от детенизации границы. Но появились другие схемы. "И сегодня их нужно так же прекращать и жестко наказывать", - сказал Владимир Гройсман.

Он привел примеры сразу нескольких способов провоза контрабанды - от использования так называемых "пиджаков" и оформления груза по поддельным документам до использования оффшоров для ввоза импорта без растаможки.

"Представьте себе, куда используются эти нелегальные ресурсы? - сказал Владимир Гройсман. - Никаких временных акций. Это будет системная борьба".

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Глава Правительства призвал представителей всех силовых ведомств, а также Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проявить сильную и устойчивую позицию противодействия схемам на границе.

"Каждый, кто принял хотя бы гривну от этих сделок, должно быть арестован", - сказал Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3072491
 
   
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у гройсмана и кабздона - парики из одного магазина))
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гнойсман решительно настроен возглавить контрабанду. сабакова и полторака будет двигать.
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то есть баржи с кавунами будут теперь регулярно ,правда? "Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде - Цензор.НЕТ 1403
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А почему не 2 года назад, как только стал премьером?
Шо, деньги не нужны были?
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Да и сейчас рубят капусту на контробасе без остановки, а по ТВ- Лозунги борцы за идею- слова и результаты(факты) их жизнь за "зарплату" и езда на работу метром или велосипедом, да и дома в "кредит" и тд... Гос-бизнесмены спят а бабло в офшор идет. Экваториальные гос-бизнесмены, на "заработках" С реальными действиями- Кручу верчу деньжат хочу...
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4 года борьбы с контабандой и коррупцией, оказывается были лишь иммитацией, судя по логике Гройсмана.
Рошеновское ворьё стало настолько дибильным, что само себе подписывают приговор, за 4 года своего правления
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Два года это чудо премьером. А что мешало ему два года пополнять бюджет борьбой с контрабандой?
"Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде - Цензор.НЕТ 4440
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як вони за.... ли...
таке враження шо свині окуповали країну
свин на свині і свинею поганяє.
факт
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А як же! Тільки системно можна вкрасти великі гроші, а так приходиться задовільнятись тим, що принесуть. А часу обмаль - скоро знесуть та посадять.
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Гнида пархата вже кричала ,що покаже як Україною керувати,а врезультаті чотири роки при владі ВОНО вирішило з контрабандою боротись))Кожне Х*УЙЛО бориться з контрабандою,а в результаті контрабанда поборює Х*УЙЛА.Ось так і живемо.
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Тєпєрь пойдьот уж музика нє та, у нас запляшут лєс і гори. Цікаво, на кого розрахована оця туфта?
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Треба купити кави, оливкової олії, бо так доборяться що ціни космічними стануть..
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Контрабандні в два-три рази дешевші ))
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А як за надійністю? "Жодних тимчасових акцій. Це буде системна боротьба", - Гройсман про запуск програми з протидії контрабанді - Цензор.НЕТ 8328
Не все дешеве добре. В сексі не треба бути скупим. "Жодних тимчасових акцій. Це буде системна боротьба", - Гройсман про запуск програми з протидії контрабанді - Цензор.НЕТ 8328
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Надійність питання риторичне..
Але хіба люди знають, що вони купують.
Знайомий займається, десь бере польські контекси по 5 грн.
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Надійність -- питання технічне та демографічне і трохи соціальне
Добре, що маєте знайомого, який може задовольнити Ваші потреби у цих засобах "Жодних тимчасових акцій. Це буде системна боротьба", - Гройсман про запуск програми з протидії контрабанді - Цензор.НЕТ 2033
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Коли боротьба з корупцією почнеться чи вже побороли ?
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С бурштыновой мафией уже поборолись. Да так, что осталось розенбляди дать орден Ярослава Мудрого.
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Начать надо с таможенного автохаба в Одессе, по слухам принадлежащего лично Гройсману.
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не, тогда таки было лучче. Как-то понятнее и тише. А сейчас сплошные форумы с дрожжами и барботерами, работающими на рублях...
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боротьба з незаконною контрабандою..
з законною боротьби не буде..
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Мне одному стало смешно после прочтения этой новости?))))
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покажут пару сюжетов о мелких котробандистах на границе и это будет у их борьба ....
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"В боротьбі з зеленим змієм перемагає зелений змій",как то так!?
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Развелось много идиотов, говорящих правильные слова (Штирлиц). Какая может быть системная борьба в условиях, когда нет обоснованной системы.
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....угу-раз на останньому поверсі заговрили про борьбу з контрабандою,значить всі інші... активи в державі-пацани вже освоїли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде
 
 
 
 
 
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