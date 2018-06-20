 "Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Украина без контрабанды - реальна, у нас есть политическая воля навести порядок", - сказал Гройсман.
Он напомнил, что на днях прошло заседание специального координационного совещания, где и был наработан и одобрен план действий против проявлений контрабанды.
"Мы работаем над созданием рабочих мест, реализуем проекты экономического возрождения. Но в разные сферы проникают нечистоплотные представители власти, правоохранительных органов и строят схемы, - сказал глава правительства. - Есть десятки миллиардов гривен, которые при участии схемщиков и представителей власти "уходят" за пределы бюджета. Терпеть это не собираюсь".
Премьер-министр напомнил, что в прошлом году в бюджет с таможни дополнительно привлекли более 70 млрд грн - от детенизации границы. Но появились другие схемы. "И сегодня их нужно так же прекращать и жестко наказывать", - сказал Владимир Гройсман.
Он привел примеры сразу нескольких способов провоза контрабанды - от использования так называемых "пиджаков" и оформления груза по поддельным документам до использования оффшоров для ввоза импорта без растаможки.
"Представьте себе, куда используются эти нелегальные ресурсы? - сказал Владимир Гройсман. - Никаких временных акций. Это будет системная борьба".
Глава Правительства призвал представителей всех силовых ведомств, а также Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проявить сильную и устойчивую позицию противодействия схемам на границе.
"Каждый, кто принял хотя бы гривну от этих сделок, должно быть арестован", - сказал Владимир Гройсман.
Шо, деньги не нужны были?
Рошеновское ворьё стало настолько дибильным, что само себе подписывают приговор, за 4 года своего правления
таке враження шо свині окуповали країну
свин на свині і свинею поганяє.
факт
Не все дешеве добре. В сексі не треба бути скупим.
Але хіба люди знають, що вони купують.
Знайомий займається, десь бере польські контекси по 5 грн.
Добре, що маєте знайомого, який може задовольнити Ваші потреби у цих засобах
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з законною боротьби не буде..