 "Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

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"Украина без контрабанды - реальна, у нас есть политическая воля навести порядок", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что на днях прошло заседание специального координационного совещания, где и был наработан и одобрен план действий против проявлений контрабанды.

"Мы работаем над созданием рабочих мест, реализуем проекты экономического возрождения. Но в разные сферы проникают нечистоплотные представители власти, правоохранительных органов и строят схемы, - сказал глава правительства. - Есть десятки миллиардов гривен, которые при участии схемщиков и представителей власти "уходят" за пределы бюджета. Терпеть это не собираюсь".

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Премьер-министр напомнил, что в прошлом году в бюджет с таможни дополнительно привлекли более 70 млрд грн - от детенизации границы. Но появились другие схемы. "И сегодня их нужно так же прекращать и жестко наказывать", - сказал Владимир Гройсман.

Он привел примеры сразу нескольких способов провоза контрабанды - от использования так называемых "пиджаков" и оформления груза по поддельным документам до использования оффшоров для ввоза импорта без растаможки.

"Представьте себе, куда используются эти нелегальные ресурсы? - сказал Владимир Гройсман. - Никаких временных акций. Это будет системная борьба".

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Глава Правительства призвал представителей всех силовых ведомств, а также Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проявить сильную и устойчивую позицию противодействия схемам на границе.

"Каждый, кто принял хотя бы гривну от этих сделок, должно быть арестован", - сказал Владимир Гройсман.