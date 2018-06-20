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 Политика Украины
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 ООН до сих пор не имеет доступа к задержанным на территории ОРДЛО, – глава миссии Фрейзер

Миссия ООН имеет беспрепятственный доступ к официальным местам содержания под стражей на территориях, которые контролируются правительством Украины, однако в оккупированных районах на Донбассе ей продолжают отказывать в доступе к задержанным.

Об этом заявила во время брифинга в Киеве председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, презентуя очередной квартальный отчет Миссии за период с 16 февраля до 15 мая 2018 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На контролируемых правительством территориях у нас был доступ к официальным местам содержания под стражей и к содержащимся под стражей, за исключением доступа, включая информацию о некоторых задержанных в Харькове, по делам, связанным с расследованием, которое ведет СБУ. В отличие от этого, на территориях, контролируемых вооруженными группами, нам все еще не давали доступ к задержанным несмотря на наши регулярные просьбы", - сказала Фрейзер.

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Она отметила, что в Миссии очень обеспокоены условиями содержания и обращения с задержанными на территории ОРДЛО, "поскольку нам известно из собеседований с бывшими задержанными и другими лицами, там все еще имеют место пытки и жестокое обращение".

Фрейзер добавила, что в течение отчетного периода в ОРДЛО было зарегистрировано 93 случая обвинений в нарушении прав человека.

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"Это были самовольные задержания, содержание без возможности коммуникации, общения, пытки, жестокое обращение, сексуальное жестокое обращение, угрозы относительно личной неприкосновенности", - отметила председатель Мониторинговой миссии ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3072488
 
 
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А взагалі то нахер таке оон тоді здалося?
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Нехай він не язиком ляпає, а ціхо без жодних просторікувань робить. Якщо на це маємо ресурси матеріальні та інтелектуальні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныООН до сих пор не имеет доступа к задержанным на территории ОРДЛО, – глава миссии Фрейзер
 
 
 
 
 
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