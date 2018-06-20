 В Броварах горит крыша пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

20 июня в 10:13 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании жилого дома.

К месту вызова было направлено по два отделения 56-й и 21-й Государственных пожарно-спасательных частей города Бровары и дежурные караулы подразделений Киева и Борисполя в помощь.

На месте происшествия спасателями установлено, что горит кровля 5-ти этажного жилого дома на площади 1200 кв. м.

Продолжается локализация. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

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По данным ГУ НП в Киевской области жителей дома эвакуируют, охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают сотрудники Броварского отдел полиции.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия также находятся работники медицинской службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.



Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области