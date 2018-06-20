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 В Броварах горит крыша пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей. ФОТОрепортаж

В Броварах горит крыша пятиэтажного дома, спасатели проводят эвакуацию жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

20 июня в 10:13 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании жилого дома.

К месту вызова было направлено по два отделения 56-й и 21-й Государственных пожарно-спасательных частей города Бровары и дежурные караулы подразделений Киева и Борисполя в помощь.

В Броварах горит крыша пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей 01

На месте происшествия спасателями установлено, что горит кровля 5-ти этажного жилого дома на площади 1200 кв. м.

В Броварах горит крыша пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей 02

Продолжается локализация. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

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В Броварах горит крыша пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей 03

По данным ГУ НП в Киевской области жителей дома эвакуируют, охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают сотрудники Броварского отдел полиции.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия также находятся работники медицинской службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.

В Броварах горит крыша пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей 04
Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области

Источник: https://censor.net.ua/n3072487
 
 
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Замок на чердак поставить жаба давит
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при такой температуре достаточно малюсенькой дырочки в прохудившейся крыше, и битого стекла на чердаке.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Броварах горит крыша пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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