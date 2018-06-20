 Порошенко подписал закон о трансплантации

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады, закон возвращен с подписью от президента 19 июня.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку". Решения на заседании 17 мая 2018 года поддержали 255 народных депутатов Украины.

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Документ предусматривает, что трансплантация органов возможна при условии, что донор предоставил на нее письменное разрешение. Кроме того, закон предусматривает, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право отозвать свое письменное согласие или несогласие на посмертное донорство. Информация, будет конфиденциальной, вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Согласно документу, в случае, если умерший человек не высказал при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, то согласия на изъятие анатомических материалов для трансплантации спрашивают у супруга или одного из близких родственников.

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По предварительным подсчетам, в Украине ежегодно погибает от 40 до 60 потенциальных доноров на миллион населения, что составляет около трех тысяч доноров, которые могли бы спасти жизни 10 тысячам больным, указывают актеры документа.