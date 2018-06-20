 Подозреваемые в избиении пограничников в кафе Мариуполя задержаны, - Нацполиция

Об этом в среду сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя. Им инкриминируется ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к избиению двух офицеров Госпогранслужбы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что они проходили стажировку в службе охраны предприятия.

Сейчас полиция устанавливает других участников конфликта. Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.

19 июля полиция открыла уголовное дело по факту избиения сотрудников ГПСУ в кафе Мариуполя.