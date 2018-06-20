EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  3695  23
Все про:Госпогранслужба (2854) драка (1638) Мариуполь (3517) Нацполиция (7643)

 Подозреваемые в избиении пограничников в кафе Мариуполя задержаны, - Нацполиция

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в избиении сотрудников ГПСУ в мариупольском кафе.

Об этом в среду сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Полиция открыла уголовное дело по факту избиения сотрудников ГПСУ в кафе Мариуполя

"Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя. Им инкриминируется ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к избиению двух офицеров Госпогранслужбы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что они проходили стажировку в службе охраны предприятия.

Сейчас полиция устанавливает других участников конфликта. Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.

19 июля полиция открыла уголовное дело по факту избиения сотрудников ГПСУ в кафе Мариуполя.

Источник: https://censor.net.ua/n3072480
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Треба прийняти новий Закон про позбавлення громадянства
 показать весь комментарий
 
 
Коли скоїш злочин, тебе теж чекатимуть.
 показать весь комментарий
 
 
Их нужно обязательно в ВУЗы бесплатно и без конкурса принять.
 показать весь комментарий
 
 
Нет-нет - только рыть окопы. Там их и зарыть..
 показать весь комментарий
 
Первый вопрос у следака к подозреваемым должен быть " - Почему не в армии ? " . А дальше уже все остальное потянется....
 показать весь комментарий
 
 
Они вообще особенные, их все должны продолжать слышать, в армии не служат, только у оккупанта.
 показать весь комментарий
 
 
Призывной возраст в Украине в 2018 году установлен на уровне 20-27 лет. 18 лет- по желанию.
 показать весь комментарий
 
Это что за охрана такая, по 19 лет? Кстати как раз призывной возраст - пусть идут служить и желательно в погранслужбу под командованием избитого офицера. И судя по тому, что дело не замяли - записи(о которой вчера спорили на "Цензоре") подтверждающей неправоту пограничников, всё-таки нет
 показать весь комментарий
 
 
Та ні,нехай спочатку посидять в тюрязі трохи...
 показать весь комментарий
 
 
такі нашим хлопцям у спину стрілятимуть.
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюсь, вони чинили спротив арешту Подозреваемые в избиении пограничников в кафе Мариуполя задержаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 432
 показать весь комментарий
 
 
"проходили стажировку в службе охраны предприятия" - потешной "власти" и невдомек, что эта "стажировка" лишь способ выплачивать зарплату в конвертах и уходить от ответственности если что не так. Весь Киев работает без оформления. "Стажировка"...
 показать весь комментарий
 
доблестная полиция через 3 дня, а не на месте, задержала двух уродов, остальных "ищет" … кВаков - это ты ответственный за внутреннюю безопасность граждан, это ты обязан обеспечить в том числе контроль и проверку тех, кого набирают и кто работает в охране, даже частной …
ау … но нет, ты вцепился за прибыльную сферу экономики и борьбы с коррупцией, где ни хрена не смыслишь, а люди страдают … судить тебя надо, сукин сын, вместе с этими уродами
 показать весь комментарий
 
 
Что то юноша на подполковника не особо тянет.Допускаю,что "подполковник" мог "быкануть"
 показать весь комментарий
 
 
именно потому, что ещё юноша (мозгов-то нет), а уже -- подпол (а зачем мозги?), потому и быковал (тем более, в присутствии "пресс-офицера ГПСУ" женского полу). Кто их в гражданских пиджаках разберёт?... Быки, они и в Африке быки...
 показать весь комментарий
 
Циничное садистское избиение силовиков за государственный язык - это хулиганство?!!! Сюр какой-то...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемые в избиении пограничников в кафе Мариуполя задержаны, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх