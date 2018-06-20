 Подозреваемые в избиении пограничников в кафе Мариуполя задержаны, - Нацполиция

Об этом в среду сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя. Им инкриминируется ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что к избиению двух офицеров Госпогранслужбы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что они проходили стажировку в службе охраны предприятия.
Сейчас полиция устанавливает других участников конфликта. Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.
19 июля полиция открыла уголовное дело по факту избиения сотрудников ГПСУ в кафе Мариуполя.
Рыть окопы на пару лет.
ау … но нет, ты вцепился за прибыльную сферу экономики и борьбы с коррупцией, где ни хрена не смыслишь, а люди страдают … судить тебя надо, сукин сын, вместе с этими уродами