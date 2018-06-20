 КСУ признал конституционным законопроект Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в КС в среду.

"Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (регистр. №7203)", - сказано в сообщении.

КС во время проверки предложенного законопроекта исходил из того, что Верховная Рада восьмого созыва на протяжении года не рассматривала и не изменяла положения статьи 80 Конституции Украины. Следовательно, законопроект соответствует требованиям ст.158 Основного закона.

Кроме того, КС констатирует, что на время предоставления им этого заключения (до 19 июня, когда было принято данное решение) решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией Украины, не принято, поэтому правовых оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Основной закон, нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - "Українські Новини"

Таким образом, Конституционный суд считает, что законопроект соответствует требованиям ч. 2 ст. 157 Конституции Украины.

КС неоднократно рассматривал законопроекты о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно ограничения депутатской неприкосновенности и давал заключения о том, что предлагаемые изменения об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины касаются только их специального статуса и не влияют на содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина (их отмену или ограничение), следовательно, не противоречат требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции Украины.

На время рассмотрения Конституционным судом этого дела оснований для изменения изложенных им ранее юридических позиций по указанным вопросам нет.

"Таким образом, Конституционный суд Украины считает, что законопроект, которым предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина и является не противоречащим требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины", - также указано в заключении КС.

В то же время КС считает целесообразным обратить внимание на то, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти.

Кроме того, КС подчеркивает, что предложенные законопроектом изменения в статью 80 Конституции не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, то есть, не противоречат требованиям ч. 1 ст. 157 Основного закона.

Президентский законопроект содержит пункт 2, устанавливающий дату вступления в силу указанного закона. "Этот пункт не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, следовательно, не противоречит требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины", - подчеркнули в КС.

Учитывая изложенное, Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Заключение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

Согласно президентскому законопроекту (№7203), предложено внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в редакции: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

В пояснительной записке к документу указано, что вопрос об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины до сих пор остается нерешенным и не потерял актуальности. Общественное мнение по этому поводу свидетельствует, что "гарантии неприкосновенности народных избранников в существующем объеме являются неоправданными и по сути превратились в гарантии безнаказанности".

Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее в июне 2018 года КС признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала включение в повестку дня сессии и направление для заключения в КС президентского законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

Народные депутаты поддержали также включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд депутатского законопроекта (№6773) о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены неприкосновенности народных депутатов.

По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что, согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

После заключения КС законопроекты будут переданы в Верховную Раду. Окончательное одобрение (принятие в целом), согласно процедуре внесения изменения в Конституцию, возможно при 300 голосах парламентариев.