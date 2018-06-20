 Представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности оппоблоковцев Вилкула и Колесникова вернули спикеру ВР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Согласно решению комитета, представления вернут председателю Верховной Рады Андрею Парубию ввиду того, что комитет "лишен возможности рассматривать" данные представления от 15 мая.

В решениях отмечается, что 20-дневный срок, отведенный регламентом, на рассмотрение представлений в комитете истек.

Вилкул и Колесников, слова которых приведены в решениях комитета, утверждают, что не получили материалы представлений в полном объеме.

Согласно решениям комитета, нардепы также не дали письменные пояснения, как это предусмотрено регламентом.

Комитет решил вернуть оба представления Парубию и предлагает спикеру обратиться к генеральному прокурору Украины с просьбой разъяснить статус приложенных к сопроводительным письмам материалов, которые обосновывают представления, чтобы выяснить, какие именно материалы должны быть предоставлены для дачи им пояснений.

Как сообщалось, генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.