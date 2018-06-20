 Представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности оппоблоковцев Вилкула и Колесникова вернули спикеру ВР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно решению комитета, представления вернут председателю Верховной Рады Андрею Парубию ввиду того, что комитет "лишен возможности рассматривать" данные представления от 15 мая.
В решениях отмечается, что 20-дневный срок, отведенный регламентом, на рассмотрение представлений в комитете истек.
Вилкул и Колесников, слова которых приведены в решениях комитета, утверждают, что не получили материалы представлений в полном объеме.
Согласно решениям комитета, нардепы также не дали письменные пояснения, как это предусмотрено регламентом.
Комитет решил вернуть оба представления Парубию и предлагает спикеру обратиться к генеральному прокурору Украины с просьбой разъяснить статус приложенных к сопроводительным письмам материалов, которые обосновывают представления, чтобы выяснить, какие именно материалы должны быть предоставлены для дачи им пояснений.
Как сообщалось, генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.
- Не ногу, а ногу!
- Всё равно не могу.
Есть нормативный срок - 20 дней. Он истёк.
А-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!
Праклинаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нинавижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Суду пофиг, что адвокат и подзащитный в установленный срок не успели ознакомиться с материалами дела.
Затягивание процесса недопустимо.
Поэтому суд приступает к рассмотрению дела.
Так и здесь должно было быть.
Но с Парубия руководитель, как с члена тяж.
Или плевапь на содержание, главное - гавно из жопы выковыривать?
Офф-топ!
Злостный.
По своему статусу он равен президенту.
А по своим действиям не тянет на завхоза ВР.