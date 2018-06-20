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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (284) ВР (22082) ГПУ (8717) Колесников (1057) комитет (335) Парубий (1667)

 Представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности оппоблоковцев Вилкула и Колесникова вернули спикеру ВР

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады решил, что не может рассматривать представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народного депутата от этой фракции Дмитрия Колесникова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Согласно решению комитета, представления вернут председателю Верховной Рады Андрею Парубию ввиду того, что комитет "лишен возможности рассматривать" данные представления от 15 мая.

В решениях отмечается, что 20-дневный срок, отведенный регламентом, на рассмотрение представлений в комитете истек.

Вилкул и Колесников, слова которых приведены в решениях комитета, утверждают, что не получили материалы представлений в полном объеме.

Согласно решениям комитета, нардепы также не дали письменные пояснения, как это предусмотрено регламентом.

Комитет решил вернуть оба представления Парубию и предлагает спикеру обратиться к генеральному прокурору Украины с просьбой разъяснить статус приложенных к сопроводительным письмам материалов, которые обосновывают представления, чтобы выяснить, какие именно материалы должны быть предоставлены для дачи им пояснений.

Как сообщалось, генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

Источник: https://censor.net.ua/n3072472
 
 
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Днище пробивается каждый день.Мы не можем расмотреть,потому что не можем)))
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мы не можем рассмотреть потому, что пропустили сроки рассмотрения
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Короче мутотилово полное... Рыги опять рулят...
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А рыги никуда и не девались. Они всегда были лучшими друзьями соевого.
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Вы уж как-то определитесь. Если Луценко, типа человек Пороха, подал представления на рыгов в Раду на привлечение их к ответственности, а Пинзеник, типа человек Яценюка, не рассмотрел это за 20 дней - то все-таки кто там виноватый
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Когда борю колесникова примкнут к полной связке ?
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Пля! Що це було?Чи біля ковбасного цеху якогось?
Представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности оппоблоковцев Вилкула и Колесникова вернули спикеру ВР - Цензор.НЕТ 4667
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Нас обманули в 2014-м году . Овоща выгнали , люди погибли , а почему не выгнали тех , кто закидывал Украину лозунгами "Донбасс не слышат" ?
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Я лежу на берегу, не могу поднять ногу.
- Не ногу, а ногу!
- Всё равно не могу.
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Каминтаторы полные дыбилы...
Есть нормативный срок - 20 дней. Он истёк.
А-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!
Праклинаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нинавижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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плохому танцору яйки мешают..неправда ли ..розумник..
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Повторяю - есть нормативный срок - 20 дней. Он истёк. К КОМУ вопросы?
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Отвечу.
Суду пофиг, что адвокат и подзащитный в установленный срок не успели ознакомиться с материалами дела.
Затягивание процесса недопустимо.
Поэтому суд приступает к рассмотрению дела.
Так и здесь должно было быть.
Но с Парубия руководитель, как с члена тяж.
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порЩенок, а почему не рассмотрели твои шокобарыжные БПП+НФ закон,что он провалялся 20 дней?
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Мой злой идиот, какой ЗАКОН? Ты вааще прачитал новость, которую обсуждаешь?
Или плевапь на содержание, главное - гавно из жопы выковыривать?
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не рассмотрели документ потому что твоя рошеновская пи...братия в раде промахала сроки. уроды !
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В огороде бузина, а в Киеве дядько.
Офф-топ!
Злостный.
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То подання винувате,пролежало плять 20 днів і словом не обмовилось.шо пора на нього глянуть
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ото ж они и говорят, что мы не можем рассматривать потому, что сами проипели все сроки. Тоесть, призналися в саботаже.
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Завхоз рулит.
По своему статусу он равен президенту.
А по своим действиям не тянет на завхоза ВР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности оппоблоковцев Вилкула и Колесникова вернули спикеру ВР
 
 
 
 
 
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