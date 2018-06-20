 Полиция расследует стычки в Харьковском горсовете по статье "хулиганство", задержанных нет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Информация о том, что группа неизвестных распылила газ у здания горсовета и нарушает общественный порядок, поступила в Шевченковский ОП города полиции в 10:10 среды.
Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, установили, что конфликт возник между охраной здания и активистами, которые накануне подали официальную заявку на участие в заседании сессии горсовета.
"Охрана пропустила лишь двух человек, возник конфликт между двумя сторонами, во время которого представители охранной фирмы распылили неизвестное вещество", - говорится в сообщении полиции.
По состоянию на 12:00 среды в медицинские учреждения за помощью никто из участников событий не обращался, задержанных нет.
Полиция продолжает проверку.