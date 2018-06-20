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 С начала боевых действий на Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских лиц, 220 из них - дети, - ООН

С начала боевых действий на Донбассе (апрель 2014 года) погибло 2 725 гражданских лиц, без учета жертв Boeing МН17.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на брифинге сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 г. до 15 мая 2018 г., погибли по меньшей мере 2 725 гражданских лиц: 1 568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек и 56 взрослых неизвестного пола", - отметила Фрейзер.

Также сообщается, что 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в авиакатастрофе рейса МН17 17 июля 2014, что в итоге увеличивает количество погибших гражданских лиц до 3 023.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в результате боев на Донбассе погибли 29 мирных жителей, 109 - ранены, - Хуг

Кроме того, общее количество гражданских лиц, получивших ранения в связи с вооруженным конфликтом, составляет 7-9 тыс.

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что с начала боевых действий на Донбассе (апрель 2014 года) до октября 2017 года боевые потери составляли 10 тыс. 710 военнослужащих, из них 2 тыс. 378 погибших.

Источник: https://censor.net.ua/n3072466
 
 
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За дурных родителей и дети пострадали. Все взаимосвязано.
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США правильное решение приняли . Смысл об этом говорить и ничего не делать ?
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Голландские родственники жертв сбитого кацапней МН - 17 сейчас в фанзонах в москве на брудершафт пьют с витязями 53й бригады ПВО .
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Если потери общие человеческие потери на Донбассе ООН оценивает в 10 тысяч погибших а 3 тысячи из них мирные то остальные 7 тысяч это общие потери украинских силовиков и сепаратистов?
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Не з початку російської агресії, а "С начала боевых действий"...це не Росія вбивала, це дєйствія вбивали...
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Скоріше бездіяльність та продажність дурчинова та парашенки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала боевых действий на Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских лиц, 220 из них - дети, - ООН
 
 
 
 
 
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