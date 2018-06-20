 С начала боевых действий на Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских лиц, 220 из них - дети, - ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на брифинге сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 г. до 15 мая 2018 г., погибли по меньшей мере 2 725 гражданских лиц: 1 568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек и 56 взрослых неизвестного пола", - отметила Фрейзер.

Также сообщается, что 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в авиакатастрофе рейса МН17 17 июля 2014, что в итоге увеличивает количество погибших гражданских лиц до 3 023.

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Кроме того, общее количество гражданских лиц, получивших ранения в связи с вооруженным конфликтом, составляет 7-9 тыс.

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что с начала боевых действий на Донбассе (апрель 2014 года) до октября 2017 года боевые потери составляли 10 тыс. 710 военнослужащих, из них 2 тыс. 378 погибших.