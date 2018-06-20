 Перехватывающие парковки и платный въезд: центр Киева планируют разгрузить от транспорта, используя передовой мировой опыт

Об этом сообщает КО "Институт Генерального плана Киева", информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что сейчас в городе зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей, а в часы пик в Киев въезжает еще около 100 тыс., большинство из которых пересекают центральную часть города.

Специалисты организации озвучили свои планы по решению этих проблем, в том числе заинтересовать население ездить в общественном транспорте, построить перехватывающие паркинги (стоянки у станций метро), упорядочить парковочные места вдоль улиц; четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и выставить высокие штрафы за их нарушение.

Кроме того, эксперты планируют постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр и повысить тарифы на парковку в центральных зонах.

Для справки: перехватывающая парковка — стоянка, располагающаяся вблизи автотранспортных путей следования населения из места проживания (как правило, периферийные, жилые зоны города) в места осуществления трудовой деятельности (если она осуществляется в деловой части города, то такие места, как правило, находятся в центре городского пространства). Обычно размещаются вблизи железнодорожных станций, станций метрополитена, остановок иного общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной части города.