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 Киевские новости
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Все про:Киев (16050) парковка (210) пробки (309) транспорт (1196)

 Перехватывающие парковки и платный въезд: центр Киева планируют разгрузить от транспорта, используя передовой мировой опыт

В Киеве хотят уменьшить количество автомобилей, в частности, благодаря платному въезду в центр города и обустройству так называемых перехватывающих паркингов.

Об этом сообщает КО "Институт Генерального плана Киева", информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что сейчас в городе зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей, а в часы пик в Киев въезжает еще около 100 тыс., большинство из которых пересекают центральную часть города.

Специалисты организации озвучили свои планы по решению этих проблем, в том числе заинтересовать население ездить в общественном транспорте, построить перехватывающие паркинги (стоянки у станций метро), упорядочить парковочные места вдоль улиц; четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и выставить высокие штрафы за их нарушение.

Кроме того, эксперты планируют постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр и повысить тарифы на парковку в центральных зонах.

Для справки: перехватывающая парковка — стоянка, располагающаяся вблизи автотранспортных путей следования населения из места проживания (как правило, периферийные, жилые зоны города) в места осуществления трудовой деятельности (если она осуществляется в деловой части города, то такие места, как правило, находятся в центре городского пространства). Обычно размещаются вблизи железнодорожных станций, станций метрополитена, остановок иного общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной части города.

Перехватывающие парковки и платный въезд: центр Киева планируют разгрузить от транспорта, используя передовой мировой опыт 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072460
 
 
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Это гениальная рехформа, просто будут драть деньги из тех, кому надо заехать и/или припарковаться в центре Киева, альтернативы у них все равно не будет.
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автар рехформы педалий рекетирович каличко?
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что что но развести лохов на бабло соевым учиться не надо
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"Планируют разгрузить от транспорта, используя передовой мировой опыт"...но как всегда возьмут лучшее и оставят только самое худшее из мирового опыта. В Европе например в выходные дни въезд в город бесплатный, у нас наверняка будет платный постоянно.
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Платить надо за дороги , а у нас их нет .
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в выходные минимум двойной тариф и к бабке не ходи
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любая рубка бабла с населения ,соевыми преподносится как передовой мировой опыт Перехватывающие парковки и платный въезд: центр Киева планируют разгрузить от транспорта, используя передовой мировой опыт - Цензор.НЕТ 3055
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Ну, шопоробыш, полюбляют местные туземцы карго-культ.
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нормальне рішення і народ радий) буде - проїзд в два рази піднімуть! Перехватывающие парковки и платный въезд: центр Киева планируют разгрузить от транспорта, используя передовой мировой опыт - Цензор.НЕТ 6458
головне що буде зацікавленість !
"Специалисты организации озвучили свои планы по решению этих проблем, в том числе заинтересовать население ездить в общественном транспорте, построить перехватывающие паркинги (стоянки у станций метро), упорядочить парковочные места вдоль улиц; четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и выставить высокие штрафы за их нарушение.Источник:https://censor.net.ua/n3072460"

про зацікавленість це нове, а про перехоплючи) парковки це вже заїжджено! Перехватывающие парковки и платный въезд: центр Киева планируют разгрузить от транспорта, используя передовой мировой опыт - Цензор.НЕТ 637
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Все как всегда...
Хотя НЕТ... гораздо Гораздее..
Теперь плебеев загонят в стойло дабы патриции рассекали пространство и народ Киева...
Просто напрочь...
Перехоплювальні паркінги і платний в'їзд: центр Києва планують розвантажити від транспорту, використовуючи провідний світовий досвід - Цензор.НЕТ 935
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а пам'ятаєте як ми колись сміялись що в нас тільки податку на повітря не вистарчає?!
судячи по "темпам й направленості реформ" - такий податок 99% з'явиться
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Ну да. Маршрутка уже по 7 грн. Метро по 5. С введением платного въезда в центр, вангую очередное поднятие на маршрутку и метро.
Остается вариант или на велике ну или ноги топтать...не иначе.
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а еще сделать платным въезд на кравчучках. Дарю идею безплатно.
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За кравчучки в транспорте выселять из города. Перехоплювальні паркінги і платний в'їзд: центр Києва планують розвантажити від транспорту, використовуючи провідний світовий досвід - Цензор.НЕТ 2788
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Платный вход в центр Киева ещё надо сделать. А то начнут усякие огенды кримля Будку шатунить Майданами панимаешш, злочынно не испытывая счастья от 144-х потужных реФФорм
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Твари уже не знают как еще бабло срубить, хочешь проехать по города плати, хочешь идти пешком заплати за стоянку и иди себе.)
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПерехватывающие парковки и платный въезд: центр Киева планируют разгрузить от транспорта, используя передовой мировой опыт
 
 
 
 
 
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