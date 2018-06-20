 За самовольное оставление воинской части солдат на Николаевщине приговорен к 5,5 годам лишения свободы, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
"Установлено, что указанный военнослужащий, призванный в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, в конце августа 2015 года с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, самовольно покинул расположение воинской части и продолжал незаконно находиться за ее пределами длительное время", - говорится в сообщении.
По результатам судебного рассмотрения дела суд назначил солдату наказание в виде 5 лет лишения свободы, и на основании ст. 71 УК Украины, присоединив частично неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, отправил военнослужащего за решетку на срок 5 лет 6 месяцев.
Что барыга сделал с Украиной?
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