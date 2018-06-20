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Все про:Николаевская область (765) приговор (646) военнослужащие (3712) Военная прокуратура (603) дезертирство (185)

 За самовольное оставление воинской части солдат на Николаевщине приговорен к 5,5 годам лишения свободы, - военная прокуратура

Приговором суда солдат одной из воинских частей Николаевской области за самовольное оставление воинской части приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что указанный военнослужащий, призванный в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, в конце августа 2015 года с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, самовольно покинул расположение воинской части и продолжал незаконно находиться за ее пределами длительное время", - говорится в сообщении.

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По результатам судебного рассмотрения дела суд назначил солдату наказание в виде 5 лет лишения свободы, и на основании ст. 71 УК Украины, присоединив частично неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, отправил военнослужащего за решетку на срок 5 лет 6 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3072458
 
 
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Это не людей на переходе душить такое прощать нельзя.
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Жаль , другим наука - лучше в Польше на клубнике ?
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Это солдат в Мальдивы свалил? Или Сейшелы?
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А Витя Януковощ свалил с Украины и хоть бы что.
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Зато сепаров, убивавших украинцев, не сажают.
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Многим пенсию платят , т.е , мы -Украина платим .
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Это да ! За то что сепар убивает украинцев для него есть программа " Тебя ждут дома . "
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Нет чтобы как люди, дать на лапу или прикинуться мертвым.Поперся в армию.Теперь сидит возле параши и рыдает.
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Это вам не Украиной торговать,тут все серьезно....
Что барыга сделал с Украиной?
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А Пэдюнин сынка честно отдал долг Украине, все должны поступать именно так!!!!!!!!!!!!!!
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Не слышала за приговоры крымским военным, СБУ-шникам и прокурорам
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Это конечно хорошо что он так наказан, если бы не одно НО....все ли терроросепаратюги, которые "с оружием дежурили на блок постах против Украины" получают такие реальные сроки, ведь они подпадают сразу под насколько статей ККУ( сепаратизм, измена Родине, служба в НВФ и тд) в отличии от этого дезиртира?
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Вот дебил. Нужно было бежать в ДНР а потом вернуться по программе *тебяждутдома* или *простостоялнаблокпосту* отделался бы лишь легким испугом а может еще и компенсацию получил бы если бы закосил под пленного.
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Действительно, не рекетер же он из ОПГ грабивший бизнесменов на миллионы гривен, чтобы его отпускать.
https://censor.net.ua/news/3072423/sud_otpustil_pod_zalog_opasnyh_prestupnikov_grabivshih_kievskih_biznesmenov_na_milliony_griven_krischenko
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лично я всем недоволен!! человеку много дали хотя его проступок угрозы ОБЩЕСТВУ не несет! он несет угрозу власти (типа не накажем так все солдаты разбегутся) но мне как гражданину угрозы от этого никакой!! а вот мудак за рулем который на остановках давит людей для меня угроза но его отпускают потому что он свой для власти!! отседова вопрос у нас закон кого должен защищать ГРАЖДАН или ВЛАСТЬ?!!
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Лучше бы в банде промышлял,или сепаром был-одних под залог отпускают,другим по три года дают...Не угадал,сынок...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа самовольное оставление воинской части солдат на Николаевщине приговорен к 5,5 годам лишения свободы, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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