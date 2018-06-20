 Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации контрразведки, в феврале 2018 году пойман на горячем агент ФСБ РФ "Композитор" - гражданин Украины "К", который находился на агентурной связи у сотрудника УФСБ РФ по ЧФ майора Воронина Павла Сергеевича.

Также в ходе проведения контрразведывательных мероприятий в отношении одного из военнослужащих ВМС ВС Украины получены данные об осуществлении в 2014 и 2015 годах попыток его вербовки (с целью выполнения разведывательных задач ФСБ РФ по забору и передаче сведений об оперативно-служебной деятельности ВМС ВС Украины) вышеупомянутым майором Ворониным совместно с бывшим сотрудником СБУ "Б", который предал Родину и сейчас также является кадровым сотрудником Управления ФСБ РФ по ЧФ.

Кроме этого сообщается, что в мае 2018 года разоблачен очередной негласный источник агентурной сети УФСБ РФ по ЧФ гражданина Украины "Ж" (завербован в 2016 году под псевдонимом Юра, бывший сотрудник Управления внутренних дел в Одесской области МВД Украины), который также находился на агентурном связи у Воронина.

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"За время негласного сотрудничества майора Воронина проведено 24 агентурных встреч с "Ж" на территории АР Крым, в ходе которых агенту отрабатывались письменные задания, направленные на сбор с целью передачи российской спецслужбе сведений об оперативно-служебной деятельности ОК "Юг" СВ ВС Украины; кадровых сотрудников УСБУ в Одесской области; подразделений ГУР МО Украины в Одесской области и их оперативном составе; военнослужащих военного комиссариата Приморского района г. Одесса", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в период с июня 2017 по май 2018 года "Ж" привлекался к мероприятиям Центрального аппарата ФСБ РФ по внедрению в кадровый состав СБ Украины, установлению сотрудников украинской контрразведки, выявлению их направлений в деятельности подразделений российских спецслужб и военных частей, которые дислоцируются в оккупированном Крыму, форм и методов работы, каналов агентурной связи.

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"Всего за период проведения контрразведкой Службы безопасности многоэтапной специальной операции, которая длилась почти 2 года, был выявлен ряд военнослужащих Сухопутных и Военно-морских Сил ВС и СБ Украины, которые попадали в вербовочные ситуации, организованные сотрудниками УФСБ РФ по ЧФ, а также явочные квартиры на территории АР Крым, которые использовались высокопоставленными должностными лицами Центрального аппарата ФСБ РФ для проведения конспиративных встреч с разоблаченными контрразведкой агентами Кремля", - говорится в сообщении















