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Все про:контрразведка (72) СБУ (12610) ФСБ (1229) шпионаж (683)

 Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту. ФОТО

Контрразведкой Службы безопасности Украины разоблачена разведывательно-подрывная деятельность на территории Украины агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации контрразведки, в феврале 2018 году пойман на горячем агент ФСБ РФ "Композитор" - гражданин Украины "К", который находился на агентурной связи у сотрудника УФСБ РФ по ЧФ майора Воронина Павла Сергеевича.

Также в ходе проведения контрразведывательных мероприятий в отношении одного из военнослужащих ВМС ВС Украины получены данные об осуществлении в 2014 и 2015 годах попыток его вербовки (с целью выполнения разведывательных задач ФСБ РФ по забору и передаче сведений об оперативно-служебной деятельности ВМС ВС Украины) вышеупомянутым майором Ворониным совместно с бывшим сотрудником СБУ "Б", который предал Родину и сейчас также является кадровым сотрудником Управления ФСБ РФ по ЧФ.

Кроме этого сообщается, что в мае 2018 года разоблачен очередной негласный источник агентурной сети УФСБ РФ по ЧФ гражданина Украины "Ж" (завербован в 2016 году под псевдонимом Юра, бывший сотрудник Управления внутренних дел в Одесской области МВД Украины), который также находился на агентурном связи у Воронина.

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"За время негласного сотрудничества майора Воронина проведено 24 агентурных встреч с "Ж" на территории АР Крым, в ходе которых агенту отрабатывались письменные задания, направленные на сбор с целью передачи российской спецслужбе сведений об оперативно-служебной деятельности ОК "Юг" СВ ВС Украины; кадровых сотрудников УСБУ в Одесской области; подразделений ГУР МО Украины в Одесской области и их оперативном составе; военнослужащих военного комиссариата Приморского района г. Одесса", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в период с июня 2017 по май 2018 года "Ж" привлекался к мероприятиям Центрального аппарата ФСБ РФ по внедрению в кадровый состав СБ Украины, установлению сотрудников украинской контрразведки, выявлению их направлений в деятельности подразделений российских спецслужб и военных частей, которые дислоцируются в оккупированном Крыму, форм и методов работы, каналов агентурной связи.

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"Всего за период проведения контрразведкой Службы безопасности многоэтапной специальной операции, которая длилась почти 2 года, был выявлен ряд военнослужащих Сухопутных и Военно-морских Сил ВС и СБ Украины, которые попадали в вербовочные ситуации, организованные сотрудниками УФСБ РФ по ЧФ, а также явочные квартиры на территории АР Крым, которые использовались высокопоставленными должностными лицами Центрального аппарата ФСБ РФ для проведения конспиративных встреч с разоблаченными контрразведкой агентами Кремля", - говорится в сообщении

Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту 01
Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту 02
Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту 03
Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту 04
Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту 05
Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту 06
Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту 07
Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту 08

Источник: https://censor.net.ua/n3072456
 
   
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Громадянин України Жо.Справжня Жо,зараз деякі почнуть гидоту сюди писати
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ЖО в том, что все упомянутые в статье ЖО, есть или были до предательства высокопоставленные сотрудники СБУ и МВД. Т.е. подбор кадров на высоте.
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так їх Захарченко з Якименком і Ходаковським підбирали
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Так а что ж вы ожидали, когда у овоща на должностях в ВСУ, МВД и СБУ были либо рашистские генералы, либо люди с рашисткими паспортами!
Удивительно другое, что при таком уровне инфицирования москалями, им не удалось захватить всю Украину за считанные часы!!!
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Ну явно это не заслуга СБУ или МВД в Крыму и Донбассе 99% "защитников" из указанных структур просто наблюдали чем это закончится, по итогам наблюдений 90% перешли к сепарам, думаю в Киеве было абсолютно тоже.

Может подскажите, сколько тех "рашистские генералов" что было при овоще были хотя б уволены при порошенку ?
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Тепер композитор зіграє мурку...на параші...
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Нє,ну от як тут після такої новини не поспікуватись зі старим та добрим другом Jack Daniels...
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Треба відзначити, що маєте чудового друга. Але я в таких випадках покладаюсь на надійну подругу (самжене) Контррозвідка СБУ викрила діяльність в Україні агентурної мережі Управління ФСБ РФ щодо Чорноморського флоту - Цензор.НЕТ 3217
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Марфутка- "леді". Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту - Цензор.НЕТ 1532 Контрозвідка- молодці
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да, прынцесса в брюльянтах типичная уроженка мордовии . Коренная крымчанка, дочь офицера Контрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту - Цензор.НЕТ 9437
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Об этом композиторе вышел потрясающий комедийный сюжет на ТСН, сюрреализм, доведенный до высшей точки кипения.
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много еще совков осталось...ну ничего .потихоньку повымирают
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Совок може народити лише совка. Це така зараза, що нам її ще довго треба буде вибльовувати без особливої надії на швидке одужання.
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Все что сделало СБУ за год, если не считать подставных задержаний и террора малого и среднего бизнеса, особенно IT.
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И то не факт, учитывая что цензор дурчинова,и тут каждый день кого то пиарят из шоколадной шоблы и эсбэу в том числе. Я подобным высерам не верю с 2014 года
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Почему у парашных самцов из ФСБ и их самок такие отвратительные рыла?
Контррозвідка СБУ викрила діяльність в Україні агентурної мережі Управління ФСБ РФ щодо Чорноморського флоту - Цензор.НЕТ 6091
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонтрразведка СБУ разоблачила деятельность в Украине агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту. ФОТО
 
 
 
 
 
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