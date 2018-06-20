Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом премьер заявил на заседании Кабинета министров в среду, 20 июня.

"Мы уже несколько лет подряд из госбюджета фактически дотируем шахты, чтобы платить украинским шахтерам зарплату. На этих шахтах добываемая продукция получается дороже, чем если бы купить. Понимаю, что сами шахтеры не виноваты, а на их проблемах могут спекулировать. Подчеркну, сами шахтеры не виноваты. Они должны получать зарплату. Это проблема самой отрасли", - сказал премьер.

Гройсман заявил, что поручил Министерству финансов совместно с Министерством энергетики и угольных ресурсов внести предложения по поводу решения данной проблемы.

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Также Гройсман инициировал проверки всей угольной промышленности Украины.

"У меня есть данные, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров", - добавил глава правительства.