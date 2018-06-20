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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4214) зарплата (1732) митинг (2251) шахтеры (488) Гройсман (4127) уголь (717)

 Гройсман инициировал проверки всей угольной промышленности Украины: "У меня есть данные, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров"

Под зданием Кабинета министров протестуют шахтеры государственных шахт, которые несколько месяцев не получают зарплату. Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение профильным министерствам разработать план оптимизации угольной отрасли.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом премьер заявил на заседании Кабинета министров в среду, 20 июня.

"Мы уже несколько лет подряд из госбюджета фактически дотируем шахты, чтобы платить украинским шахтерам зарплату. На этих шахтах добываемая продукция получается дороже, чем если бы купить. Понимаю, что сами шахтеры не виноваты, а на их проблемах могут спекулировать. Подчеркну, сами шахтеры не виноваты. Они должны получать зарплату. Это проблема самой отрасли", - сказал премьер.

Гройсман заявил, что поручил Министерству финансов совместно с Министерством энергетики и угольных ресурсов внести предложения по поводу решения данной проблемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зарплаты шахтерам в случае появления задолженности будут направлять 70% выручки, поступающей предприятию от реализации угля, - решение Кабмина

Также Гройсман инициировал проверки всей угольной промышленности Украины.

"У меня есть данные, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров", - добавил глава правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3072455
 
 
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Для тех кто прочитал и понял только слово «Гройсман»:
"Мы уже несколько лет подряд из госбюджета фактически дотируем шахты, чтобы платить украинским шахтерам зарплату. На этих шахтах добываемая продукция получается дороже, чем если бы купить. Понимаю, что сами шахтеры не виноваты, а на их проблемах могут спекулировать. Подчеркну, сами шахтеры не виноваты. Они должны получать зарплату. Это проблема самой отрасли"
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"У меня есть данные, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров"


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Когда вор говорит такие вещи...Это двойное лицемерие.
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дякую,що и,ігорьок,указав свою професію.Тепер буду знати,хто ти
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Та нехай приходять Гройсман ініціював перевірки всієї вугільної промисловості України: "У мене є дані, що не все доходить до бюджету і не все доходить до шахтарів" - Цензор.НЕТ 3203
Самі буйні в ОРДЛО залишилися.
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Этот кондом гройсман ИЗОБРАЖАЕТ что не в курсе про ротердам +
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Как понять фразу : "не все доходит до бюджета" ? То , что "не все доходит до шахтеров" -это понятно . Гройсман инициировал проверки всей угольной промышленности Украины: "У меня есть данные, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров" - Цензор.НЕТ 8586
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Это понимать что Грося не в доле и хочет свой процент.
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И ты Гройсман ! горестно воскликнул Пэтя......
Столько усилий потрачено на снятие Яценюка и вот опять уголь....
В Украине нет угольной промышленности. В Украине есть коррупционная схема ограбления бюджета называемая "угольной промышленностью"
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за 30 лет наконец дошло , как страну Рыжий разводит на бабло? Гройсман ініціював перевірки всієї вугільної промисловості України: "У мене є дані, що не все доходить до бюджету і не все доходить до шахтарів" - Цензор.НЕТ 8391
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Самые обеспеченные это шахтёры. Но это не помешало донецким и луганским призвать оккупанта в Украину и встречать его на площади с триколорами. Кроме них в стране ещё есть люди, пенсионеры, которые имеют большой стаж, но не получили должного повышения пенсий.. эти люди не выходят и не требуют ничего, так как сил у многих нет, а эти здоровенные мужики, полные сил требуют ещё бабла.
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"У меня есть данные..."
Ще б не було. І частку маєш, і підзвітні тобі. Гройсман ініціював перевірки всієї вугільної промисловості України: "У мене є дані, що не все доходить до бюджету і не все доходить до шахтарів" - Цензор.НЕТ 5131
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"Подчеркну, сами шахтеры не виноваты. Они должны получать зарплату.Источник: https://censor.net.ua/n3072455" ----- похоже это единственное, что они должны!!!!
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Опа Грося за переживал, так и скажи, что больше интересует почему до бюджета не доходит, а шахтеры то такое, вчера покипишивали и ушли, можно дальше народ нае@ывать.
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Та ты шо! Так сбегай на Банковую и потребуй у гидранта со всей шоблой перестать воровать и верни украденное с Ахметкой, Кононенком и лично гидрантом на тарифах.
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Дрочи больше,совсем худой будешь!Придурок!
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А почему наше предприятие не субсидируется с идиотской целью "чтобы платить зарплату"?
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Я просто тащусь от Володи! То он строит дороги, то очищает таможню, то раскрывает заговоры силовиков против Кабмина, теперь будет бороться за права шахтёров и бюджет. Кстати, когда хлопцы за левый уголёк лавэ получают, они не бастуют. Но Володя монстр! Он спасёт отчизну!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман инициировал проверки всей угольной промышленности Украины: "У меня есть данные, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров"
 
 
 
 
 
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