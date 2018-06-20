 Основной этап медреформы стартует в июле, - Ковтонюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил на заседании Кабинета министров в среду, 20 июня.

"Популярность этой программы оказалась очень неожиданной даже для нас, оптимистов. Мы рассчитывали, что за первые месяцы декларации с врачами подпишет около миллиона человек. В реальности чуть более, чем за два месяца 9 млн украинцев выбрали своих врачей. Они начали выбирать врачей быстрее, чем мы думали", - сказал Ковтонюк.

Он отметил, что в городах и селах динамика реформы одинакова. Однако реформа неоднородно реализуется по регионам. Лидерами по подписанию декларации с врачами являются Винницкая, Харьковская, Черновицкая, Полтавская области. Наименьшие показатели в Запорожской, Одесской, Сумской областях.

"В Сумской области по сути ничего не происходит. Это вызывает беспокойство, так как для этого нет причин, кроме организационной неспособности. И это делает медвежью услугу ни министерству, а украинцам", - сказал Ковтонюк.

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Он отметил об открытии мобильных лабораторий в селах и анонсировал подобные изменения по всей Украине. В свою очередь глава Национальной службы здоровья Олег Петренко сообщил, что к программе подписания деклараций с врачами присоединились 22 частных учреждения.

"С середины июля учреждения уже получат на свои счета, открытые в банках, первые деньги. Также начнется вторая волна подписания деклараций. С 2019 года все учреждения первичной медицинской помощи должны финансироваться в индивидуальном порядке на каждого пациента", - анонсировал Петренко.