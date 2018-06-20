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 Политика Украины, Общество
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Все про:декларация (989) медицина (1608) реформы (3021) Петренко Олег (24) Ковтонюк (24)

 Основной этап медреформы стартует в июле, - Ковтонюк

В июле начнется основной этап медицинской реформы. С 2019 года вся первичная медицинская помощь должна работать по системе "деньги ходят за пациентом".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил на заседании Кабинета министров в среду, 20 июня.

"Популярность этой программы оказалась очень неожиданной даже для нас, оптимистов. Мы рассчитывали, что за первые месяцы декларации с врачами подпишет около миллиона человек. В реальности чуть более, чем за два месяца 9 млн украинцев выбрали своих врачей. Они начали выбирать врачей быстрее, чем мы думали", - сказал Ковтонюк.

Он отметил, что в городах и селах динамика реформы одинакова. Однако реформа неоднородно реализуется по регионам. Лидерами по подписанию декларации с врачами являются Винницкая, Харьковская, Черновицкая, Полтавская области. Наименьшие показатели в Запорожской, Одесской, Сумской областях.

"В Сумской области по сути ничего не происходит. Это вызывает беспокойство, так как для этого нет причин, кроме организационной неспособности. И это делает медвежью услугу ни министерству, а украинцам", - сказал Ковтонюк.

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Он отметил об открытии мобильных лабораторий в селах и анонсировал подобные изменения по всей Украине. В свою очередь глава Национальной службы здоровья Олег Петренко сообщил, что к программе подписания деклараций с врачами присоединились 22 частных учреждения.

"С середины июля учреждения уже получат на свои счета, открытые в банках, первые деньги. Также начнется вторая волна подписания деклараций. С 2019 года все учреждения первичной медицинской помощи должны финансироваться в индивидуальном порядке на каждого пациента", - анонсировал Петренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3072451
 
 
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Так это ж зрада! Тавирисчи мокшане и вторящие им наши полезные идиотозрадодрочеры- ГОЛОС!!!
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а ты от имени чьих тут голосишь, бесполезный идиот?
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та да, вскрылся. только тебя всего один лайкнул.

зы ты не только жирным ори, а еще капсом, чтобы уже точно всех себеподобных приманить
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Спасибо за совет, а теперь можешь отправиться туда, куда отправились уже с десяток предложивших мне использовать капс. Да-да, ты правильно угадал направление... Основний етап медреформи стартує в липні, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 2923
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не, спасибо. к тебе и тебеподобным приближаться страшновато. вдруг это передается?
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Кстати,ольгинские и домашние идиотозрадодрочеры, продолжайте спамить этот мой комментарий - о таком подтверждении моей правоты можно только мечтать! Вы такие бездарные глупцы, что даже не в состоянии понять такой простейшей истины ! Основний етап медреформи стартує в липні, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 460
Реформа делается на благо народа Украины, ну а вы, шестерки, продолжайте визжать и лаять, здесь есть одна простая закономерность- если вам не нравится, значит мы все делаем правильно. Собаки лают- караван идет!
Основний етап медреформи стартує в липні, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 1931



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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсновной этап медреформы стартует в июле, - Ковтонюк
 
 
 
 
 
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