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 Политика Украины
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Все про:Transparency International (79) НАБУ (2316) аудит (229) Жебривский (632)

 В Transparency International назвали "недальновидным" и "подрывающим доверие" решение Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ

Transparency International Украина считает, что назначение аудитором НАБУ Павла Жебривского подрывает доверие к будущим результатам аудита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации.

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"TI Украина настаивает на недальновидности решения о назначении аудитором НАБУ бывшего чиновника и политического деятеля Павла Жебривского. Этот шаг разрушает доверие к независимости и профессионализму будущего процесса проведения аудита", - говорится в заявлении организации.

В TI Украина отмечают, что Павел Жебривский, назначенный аудитором по квоте президента Украины, не соответствует ни одному из требований к потенциальному аудитору, перечень которых содержит закон "О НАБУ". Кроме того, он до недавнего времени занимал должность, которая подпадает под подследственность НАБУ, поэтому существует потенциальный конфликт интересов.

Также подчеркивается, что президент выбрал Жебривского несмотря на то, что эту должность были готовы занять эксперты с подтвержденным опытом проведения подобных аудитов и выдающимися достижениями в расследовании высокопоставленной коррупции, включая Карлоса Кастресану, Джованни Кесслера, Роберта Сторча и Томаса Фаерстоуна.

В организации также отмечают, что двое других членов комиссии - от Кабмина и парламента (Михаил Буроменский и Владимир Василенко), несмотря на выдающиеся академические заслуги и опыт работы в международных организациях и судебных учреждениях, никогда не работали с коррупционными преступлениями и не совершали подобного аудита.

Кроме того, в организации напомнили, что процесс выбора аудиторов завершился.

"Таким образом, формирование комиссии формально завершено. Уже в ближайшее время комиссия должна провести аудит и дать оценку эффективности деятельности НАБУ", - подчеркнули в TI.

19 июня президент Украины Петр Порошенко по своей квоте назначил Жебривского аудитором бюро. За несколько дней до этого Жебривский подал прошение об отставке с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации, которую он возглавлял три года.

Жебривский заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам".

Источник: https://censor.net.ua/n3072450
 
 
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Насчет доверия хорошо сказали, будто оно есть.
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Видно в Transparency International,взяли на заметку мои высказывания по поводу того мудилы )) Я жебрика больше всех на Цензоре грязью поливал. По заслугам.
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Но лолита нихера с порохоботами не прислушивается к моему мнению ) Потому,что знают,что я им добра ,не желаю ))
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Тут хто чим багатий - хто словами обговорює, а хто і "гразью обливает".
До речі, тут ще питання, до кого недовіри більше, чи до Жебрівського, а чи до тої ТІ.
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Ну так Запад и Америка - это ж агенты ху*ла )) Вы твари так хотели бы крепостное право устроить в Украине. Только хер тебе к носу.
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Ну так тебе ж не помогло )) Снова галюны пошли )
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Ти чого такий збуджений? Та заспокойся, водички випий і не хами. Хіба не один хер, хто там в тій раді? Від того хіба щось зміниться? Ще мені одна проблема... Тут он Гройсман зарплати а Розенко пенсії підвищити обіцяють. О це страшно, то ж які ціни будуть? А МВФ вимагає тарифи на газ, о це вже триндець. А ти від якоїсь фейкової ради збуджуєшся
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О чем мне с тобой говорить,если ты дурак ?
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давно пора уже провести качественный аудит, а то кроме пиара и лоббирования личных интересов никто и не думает бороться с коррупцией в стране. Уже и кучу антикоррупционых структур создали и все условия дали, а все равно толку нет. получаеться ничем и не отличаются наши антикоррупционеры от бывших коррупционеров, только вывески поменяли да зарплаты добавили
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Та да.....без тебя б и солнце не крутилось..
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Новые ахенты хремля нарисовались)))
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Почему новые? Порохатое быдло давно охрестило их запроданцами кремлевскими.
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В Transparency International назвали "недальновидным" и "подрывающим доверие" решение Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ
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А з Transparency International треба погоджувать кандидатуру, може їх взагалі призначити на державні посади?
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Не заздрю, бо мова лише про закон і про втручання іноземної організації у державне управління.
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мова йде про закон: "Павел Жебривский, назначенный аудитором по квоте президента Украины, не соответствует ни одному из требований к потенциальному аудитору, перечень которых содержит закон "О НАБУ". Кроме того, он до недавнего времени занимал должность, которая подпадает под подследственность НАБУ, поэтому существует потенциальный конфликт интересов."
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ну как известно, в Украине правы только "антикоррупционеры" и всё должно быть по их сценарию)))) Если вдруг, что-то идет не так, они сразу начинают истерить и разгонять "Зраду")
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для того, чтобы лаять на антикоррупционеров нужно для начало перестать красть.
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Втручається, де? Є висновок міжнародної організації щодо впливу призначення однією посадовою особою іншої на посаду аудитора НАБУ. - ВСЕ!

Довіра до цього висновку - особиста справа кожного. В мне, наприклад, висновок загалом збігається з ТІ, тільки більш жорсткіший, але мені можна - ні авторитету, ні публічності.
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у пети основной критерий отбора , это верность и лизоблюдство его шоколадного величества ...
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Порошенку сейчас очень важно успеть решением таких вот "аудиторов" признать действия НАБУ противозаконными и на этом основании изъять "для следствия" всё документацию...Для чего-всем понятно...Уж очень хочет Пеця зачистить хвосты,чтобы гарантированно уже не стать одним из первых фигурантов Антикоррупционного суда после сдачи президентских полномочий.
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Нам еще не хватало следовать рекомендациям такой продажной организации как Transparency International
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Как они смеют что либо говорить эталону честности - Порошенко?😂
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У вас же другой эталон - В.В.Путин. Вы поосторожней там, малоле...
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Путин -.уйло, Петя - торговый партнёр .уйла, мой Президент - Бубенчик!
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Будет "проверять" сам себя. Не читают Жебривский с Пэцей классику, а зря:

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Такими темпами і до воєнного стану недалеко. (бо Порошу скидати почнуть у неконституційний спосіб).
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А хіба вчора Порошу скидали?
Ні, коли Порошу будуть(?) скидати, то без літаків не обійдеться.
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І то так.
Одного не втямлю, яким шляхом тікати буде.
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А петя в свому порохоригівськомум стилі- лише всіх своїх любих друзів- холуїв призначає
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Чо ж він Кастресану чи Сторча не призначив тоді?
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перед законом все ровны, ранно или аоздно но все равно все тайное станет явным и уж ни Лещенко ни Сытник не смогут избежать ответственности
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доверия к transvestyt international нет уже очень давно
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Доверие только к бабе юле с полковником гриценко..!!! А.., ну ещё к грузинскому аферисту..)
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почему же..к рабиновичу и бойко устойчивое доверие..
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У порохобыдла оно никогда не иссякнет.
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Так, в петі і його команди порохоригів немає
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почему порошенко не назначил наблюдателем насирова или мураева..тогда было бы 100% доверие В Transparency International назвали "недальновидным" и "подрывающим доверие" решение Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ - Цензор.НЕТ 9652
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розенблат краще підійшов би,але й це непогано,тепер в НАБУ буде своя аптека
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Нормальок. Головне, що петю він задовольняє на відміну від Карлоса Кастресани, який посадив би цього ненажерливошо злодюгу-мародера і колаборанта аж бігом
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но видимо он не удовлетворяет "антикоррупционеров", которые хотели бы видеть аудитором лояльного к НАБУ человека, которые оставит в секрете все их схемы)
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все им всегда мешает и все не так, привыкли работать только для себя и для своих. Все равно все не скрыть, найдеться и на них управа
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та нормуль все...міг же й Розенблата призначити....
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Смішно.
Це ж ті пі**** шо з п*дарасами по Києву марширували.
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шо вже і Transparency International проти чоколятних?!
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чё-то они расп3делись, как коцапы.

не должно быть так что всех назначает кто-то один, должен быть баланс сдержек и противовесов. есть квота - каждый может выставить кого считает нужным
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все что угодно, лишь бы время потянуть и своего кандидата подготовить. Умеют же на публику играть (
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пыдрыалексееч плакал, кололся, но продолжал есть кактус.
Боец!
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вон оно как получается, если кандидат не от "антикоррупционеров", значит он автоматически плохой))) Видимо переживают, что может найти злоупотребления в работе Бюро
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ага..а если от коррупционеров..то всегда свой..
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Чивой то ты заблудился, этот хмырь назначен сокрывать, а не выявлять.
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ну, за те, що президент назначає аудитора, можна подякувати Шабуніну - він же цей закон недавно активно лобіював
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Коли ж на злісного ухилянта рядового Шабуніна В.В. діло відкриють? Чи грантожери недоторкані?
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Ну если уже ТИ, пуй лов ские гратополучатели, так рады назначению нашего патриота, то поздравляю пуй ла лично.
Таки крепко ему стало неудобно, раз ТИ заголосили.
А для Неньки конечно зрада и всепропало. И конечно в ковычках.
Будьмо
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Жебривский - это человек Порошенко. Никакого независимого аудина не будет. Шоколадный царек хочет сместить Сытника и поставить своего человечка. А потом объявить главными коррупционерами страны своих конкурентов на выборах - Юльку и Гриценко.

А тем временем у нас в стране Украинская фондовая биржа прекратила свою работу. Торги больше не проводятся. Всё. Последняя попытка построить капитализм в этой феодальной стране окончательно провалилась. Теперь всеми заводами будут владеть только феодалы (олигархи и их вассалы-чиновники). Шоколадный царек добил все паростки капитализма.
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А что вы хотели, реально независимых назначить? Как же без смотрящих, так и самого быстренько посадят.
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Вот и будут проводить друг у друга аудит, НАБУ по итогам работы Жебривского на посту Донецкой ОГА, а Жебривский по факту "незаконного" расследования против него... 😁 Все правильно они говорят, конфликт интересов, и по большому счету у президента не должно быть квоты на аудиторов НАБУ, ведь все его креатуры могут попасть и попадут под следственный каток, явный конфликт интересов, во первых аудитор контролирует расследование и таким образом нарушает тайну следствия, попросту предупреждает фигурантов, во вторых может существенно застопорить это расследование, шо это вообще за бред, и шо скажет дедушка трамп на эту хрень, страшно даже подумать. ☺
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Из-за всяких там международных организаций минСтець останется без летних отпусков и картошки. Прийдётся им на соевой деете до конца выборов сидеть.
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им за вредность не плохие бабки платят.
сторожевых собак хорошо кормят.
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"TI Украина настаивает на недальновидности решения о назначении аудитором НАБУ бывшего чиновника и политического деятеля Павла Жебривского. Этот шаг разрушает доверие к независимости и профессионализму будущего процесса проведения аудита", - говорится в заявлении организации TI Украина отмечают, что Павел Жебривский, назначенный аудитором по квоте президента Украины, не соответствует ни одному из требований к потенциальному аудитору, перечень которых содержит закон "О НАБУ". Кроме того, он до недавнего времени занимал должность, которая подпадает под подследственность НАБУ, поэтому существует потенциальный конфликт интересов.Источник: https://censor.net.ua/n3072450

все это относится и к самому порошенко.
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а петька сказал, что пашка нормальный чувак, и будет работать на все 101%.
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Ну насчет недальновидности они погорячились
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Да надо же. Вот перевёртыш гончаренко в коридоре зрады сказал, что назначение жебривского-это очень правильно. ПЖ добровольно убыл в зону ато, на полгода. До этого и после- пж служил начальником управления по расследованию коррупционных преступлений в гпу. Юрист. Хороша фигура!Полное досье пж есть в гугле. " Наша Украина",( ющенко-кум порошенко), "Украинская платформа"Собор".Жебриковского лоббировали на должность генпрокурора, после шокина. Но вскрылся шкандаль. Отбыл в "ссылку" в июне 2015г. председателем дога.Собирал и разбрасывал камни ( цитата пж). Старшая сестра филя- самая бриллиантовая женщина Украины. Всё правильно. ПЖ- дальновидный и невызывающий не доверия не гаранта.
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Transparency International давно дана організація викликає мяко кажучи недовіру
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Transparency International назвали "недальновидным" и "подрывающим доверие" решение Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ
 
 
 
 
 
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