 В Transparency International назвали "недальновидным" и "подрывающим доверие" решение Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации.

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"TI Украина настаивает на недальновидности решения о назначении аудитором НАБУ бывшего чиновника и политического деятеля Павла Жебривского. Этот шаг разрушает доверие к независимости и профессионализму будущего процесса проведения аудита", - говорится в заявлении организации.

В TI Украина отмечают, что Павел Жебривский, назначенный аудитором по квоте президента Украины, не соответствует ни одному из требований к потенциальному аудитору, перечень которых содержит закон "О НАБУ". Кроме того, он до недавнего времени занимал должность, которая подпадает под подследственность НАБУ, поэтому существует потенциальный конфликт интересов.

Также подчеркивается, что президент выбрал Жебривского несмотря на то, что эту должность были готовы занять эксперты с подтвержденным опытом проведения подобных аудитов и выдающимися достижениями в расследовании высокопоставленной коррупции, включая Карлоса Кастресану, Джованни Кесслера, Роберта Сторча и Томаса Фаерстоуна.

В организации также отмечают, что двое других членов комиссии - от Кабмина и парламента (Михаил Буроменский и Владимир Василенко), несмотря на выдающиеся академические заслуги и опыт работы в международных организациях и судебных учреждениях, никогда не работали с коррупционными преступлениями и не совершали подобного аудита.

Кроме того, в организации напомнили, что процесс выбора аудиторов завершился.

"Таким образом, формирование комиссии формально завершено. Уже в ближайшее время комиссия должна провести аудит и дать оценку эффективности деятельности НАБУ", - подчеркнули в TI.

19 июня президент Украины Петр Порошенко по своей квоте назначил Жебривского аудитором бюро. За несколько дней до этого Жебривский подал прошение об отставке с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации, которую он возглавлял три года.

Жебривский заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам".