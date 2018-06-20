 Пограничник задержан на Луганщине за получение 6 тыс. грн взятки, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, за внесение фиктивных данных о сроках пересечения линии разграничения. Стоимость "услуги" составляла 600 гривен с каждого пенсионера.

Сотрудники спецслужбы задержали взяточника в одном из населенных пунктов Луганской области во время получения очередного "транша" в размере 6 тысяч гривен.

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Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.