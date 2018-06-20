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 Пограничник задержан на Луганщине за получение 6 тыс. грн взятки, - СБУ

В Луганской области сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Объединенных сил разоблачили на взятке инспектора пограничной службы Лисичанского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, за внесение фиктивных данных о сроках пересечения линии разграничения. Стоимость "услуги" составляла 600 гривен с каждого пенсионера.

Сотрудники спецслужбы задержали взяточника в одном из населенных пунктов Луганской области во время получения очередного "транша" в размере 6 тысяч гривен.

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Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3072449
 
 
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сбу, суки, щемят бизнес.
Кто в курсах, где можно полирнуть латунную плиту метр на полтора?
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да что же это такое....то таможенники то погранцы....
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это срез народа Украины, который, кстати, будет выбирать следующий парламент, и следующего президента.
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то СБУшники, то преподаватели, то врачи...
продолжаем список он длинный не ленимся, как минимум каждый 2-й в Украине причастен к коррупции в той или иной форме
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничник задержан на Луганщине за получение 6 тыс. грн взятки, - СБУ
 
 
 
 
 
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