 Мы начинаем давить контрабандистов, в бюджет вернется 4 млрд долларов, - Аваков

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров в среду, 20 июня, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по результатам детального анализа МВД Украины предлагает единый механизм комплексных мероприятий с привлечением специалистов Департамента защиты экономики НПУ, Государственной фискальной службы, Генеральной прокуратуры и СБУ.

"Уже завтра мы планируем начать "давление" на контрабандную среду, чтобы привлечь дополнительные средства в государственный бюджет. Государственный бюджет Украины у нас 991 млрд гривен. План поступлений от таможни - 343 млрд, а мы рассчитываем, что за счет прекращения контрабандных схем в бюджет поступит от 70 - 100 млрд гривен, то есть это примерно 4 млрд долларов. У нас сейчас идет борьба за заимствования 1,9 млрд долларов от МВФ", - отметил министр.

Он подчеркнул, что позиция МВД будет очень жесткой, кого бы это не касалось.

"Это могут быть и мои однопартийцы, или это будут люди "из высоких кабинетов" Администрации Президента или Правительства, военные или люди из органов системы МВД, мы здесь станем на очень жесткую позицию, и я хочу, чтобы каждый это понимал. Украинский контрабандист раньше думал "начнут "кампанию", за месяц остынут, затем мы заработаем снова". Нет, на этот раз так не будет. Поэтому я говорю об этом публично. И предлагаю вернуться к этому в конце года, чтобы отдать государству эти 4 млрд долларов", - заявил Аваков.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Кабмине уже сформировали план действий по борьбе с контрабандой.

"Есть десятки миллиардов гривен, которые" схемщики "выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду. В прошлом году наши действия дали возможность привлечь в бюджет более 70 млрд гривен ", - подчеркнул Премьер-министр.

"Кого бы это ни касалось, наша позиция будет жесткой. Подчеркну, будут ли это мои однопартийцы, люди из Администрации Президента, люди из системы…", - сказал он.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что борьба с контрабандой будет решительной и системной.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что 4 млрд от денег, полученных от борьбы с контрабандой, хватило бы на то, чтобы купить для ВСУ 5 дивизионов противовоздушной обороны и полностью закрыть вопрос воздушной обороны со стороны России.

Грандиозной реформой борьбу с контрабандой назвал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Это не реформа, - ответил ему Гройсман. - Это война".