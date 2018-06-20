 Мы начинаем давить контрабандистов, в бюджет вернется 4 млрд долларов, - Аваков

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров в среду, 20 июня, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по результатам детального анализа МВД Украины предлагает единый механизм комплексных мероприятий с привлечением специалистов Департамента защиты экономики НПУ, Государственной фискальной службы, Генеральной прокуратуры и СБУ.
"Уже завтра мы планируем начать "давление" на контрабандную среду, чтобы привлечь дополнительные средства в государственный бюджет. Государственный бюджет Украины у нас 991 млрд гривен. План поступлений от таможни - 343 млрд, а мы рассчитываем, что за счет прекращения контрабандных схем в бюджет поступит от 70 - 100 млрд гривен, то есть это примерно 4 млрд долларов. У нас сейчас идет борьба за заимствования 1,9 млрд долларов от МВФ", - отметил министр.
Он подчеркнул, что позиция МВД будет очень жесткой, кого бы это не касалось.
"Это могут быть и мои однопартийцы, или это будут люди "из высоких кабинетов" Администрации Президента или Правительства, военные или люди из органов системы МВД, мы здесь станем на очень жесткую позицию, и я хочу, чтобы каждый это понимал. Украинский контрабандист раньше думал "начнут "кампанию", за месяц остынут, затем мы заработаем снова". Нет, на этот раз так не будет. Поэтому я говорю об этом публично. И предлагаю вернуться к этому в конце года, чтобы отдать государству эти 4 млрд долларов", - заявил Аваков.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Кабмине уже сформировали план действий по борьбе с контрабандой.
"Есть десятки миллиардов гривен, которые" схемщики "выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду. В прошлом году наши действия дали возможность привлечь в бюджет более 70 млрд гривен ", - подчеркнул Премьер-министр.
"Кого бы это ни касалось, наша позиция будет жесткой. Подчеркну, будут ли это мои однопартийцы, люди из Администрации Президента, люди из системы…", - сказал он.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что борьба с контрабандой будет решительной и системной.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что 4 млрд от денег, полученных от борьбы с контрабандой, хватило бы на то, чтобы купить для ВСУ 5 дивизионов противовоздушной обороны и полностью закрыть вопрос воздушной обороны со стороны России.
Грандиозной реформой борьбу с контрабандой назвал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Это не реформа, - ответил ему Гройсман. - Это война".
Кримінальний кодекс України (діючий)
Стаття 201. Контрабанда
1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Потом опять отменят. Это уже было с какой-то женщиной....
Во всем цивилизованном мире это контрабанда.
+ как в Израиле при выявлении контрабанды транспортное средство должно изыматься в доход государства немедленно, без суда и следствия, т.е. по факту выявления.
По его словам, все четверо были задержаны, а их действия квалифицированы как совершение преступлений вооруженной бандой.
"По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд, другие - выделенны в отдельные уголовные производства", - рассказал Крищенко.
Однако всех участгников преступной группировки суд выпустил под залог.Источник: https://censor.net.ua/n3072423
А это, как известно, дохлое дело.
та ты шо?!!! а еще давай, расскажи нам про рюкзаки да про новые васюки... что тебе мешало
"начинать давить кантрабандистав" 4. 3 или даже 2 года назад?!!!.... вопрос чиста рита ричиский
Зуб даю, вы прекрасно знаете, кто именно и что крышует.