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 "Честному бизнесу нечего бояться": Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой

Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой, наработанный премьер-министром Владимиром Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и Государственной фискальной службой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду, 20 июня, он уверен в успешной реализации озвученного накануне плана действий по борьбе с контрабандой: "Это позволит привлечь в бюджет десятки миллиардов гривен".

Гройсман отметил, что в прошлом году удалось пресечь ряд теневых схем.

"За этот год появились другие схемы, за которые нужно наказывать, и которые нужно прекращать", - сказал он.

Гройсман также озвучил преступные схемы, с которыми правительство намерено бороться в первую очередь.

Итак, первая схема, по его словам, состоит в оформлении грузовых транспортных средств как пустых. Следующая позиция – большая фура перевозит группой физических лиц груз, по которому ничего не платят. Также намерены противодействовать практике подделки документов по дорогостоящему товару и подмене его более дешевым при контроле. Следующая схема – внесение не правдивых данных в документы, таким образом, уменьшается таможенная стоимость. Так называемый шестой метод расчета, при наличии законных пяти. Следующая группы - заниженная стоимость товаров, которая негативно влияет на стоимость товаров и благополучие украинцев. Также - использование оффшорных компаний, чтобы потом возвращать задержанный товар через решение суда. Отдельная группа нарушений - ввоз дешевого топлива под маркой "Евро-4".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители готовят провокации против Кабмина, - Гройсман

"Хочу на весь мир объявить, что в нейтральные воды Украины заходят танкеры, потом к ним прибывают мелкие судна, забирают эти материалы без любой растаможки. И потом они попадают на станции с сомнительным качеством. Я понимаю, что у меня врагов стало еще больше… Но для меня важно, чтобы каждая гривня попадала в бюджет… Украина без контрабанды – это возможно. Мне нужна самоотдача сотрудников полиции. Мне нужна прозрачная работа пограничников. Мне нужна работа ГФС и налоговой милиции. Мне нужна позиция СБУ, поддержка ГПУ. Мне нужна поддержка НАБУ. В том числе мне нужна поддержка САП. От нас люди ждут конкретных решений. Я свой выбор сделал. Я иду на борьбу, чтобы получить результат, при котором мы сможем смело смотреть людям в глаза", - сказал он.

Лидирующую роль в этом процессе, по его словам, будут играть МВД, ГФС и Нацполиция

Гройсман подчеркнул жесткую позицию министра МВД АрсенаАвакова, который целиком поддерживает данный план. Также он отметил, что этот план поддерживают представители бизнеса.

"Честному бизнесу нечего бояться", - подытожил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3072446
 
 
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С утра анекдот от Гнойсмана:
- Честному бизнесу в Украине нечего бояться

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Та чистая правда. Бо честного бизнеса в Украине нема в математически значимых количествах. Уся тутошняя среда заточена на уродское коррупционное доилово и решалово.
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щось нове з"явилось?
чого це дарування заїжджені схеми здає???
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Про честный бизнес - заплати все налоги и спи спокойно!
На СКАМЕЙКЕ......... "Честному бизнесу нечего бояться": Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой - Цензор.НЕТ 5236
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А кабмин разве не главный контрабандист в Украине.
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,,честный бизнес»- это направить все потоки в свои карманы. Вот и все ваши планы.
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Полторак уже всё поделил. Вчитайтесь. Это говорит военный, более того: Сам Министр Обороны:
"Доход от борьбы с коррупцией, контрабандой (4 млрд долларов, - ред.) предоставил бы нам возможность, чтобы мы могли купить 5 дивизионов. И полностью могли бы закрыть границу с Россией", - сказал он.
Я это на нескольких ресурсах уже обнаружил. И нигде(!) нет- о каких дивизионах он шепчет? Наверное- просто забыл министр... Пичалька.
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купил бы чвк вагнера и натравил бы на опущенцев.. впопучленцев.. ну как там этих шахтеров бурятских?

вот была бы интрига...
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А в нашей стране бизнес бывает честным? "Честному бизнесу нечего бояться": Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой - Цензор.НЕТ 6247
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Честный бизнес - это тот, который не рыпается, а честно и регулярно заносит Гройсману и его прихвостням на карман.
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сракорылый монополизирует контрабанду. а честному бизнесу бояться нечего. он умирает молча...
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Когда пару дней назад на мой вопрос соевому боту который купил новый автомобиль в салоне за 17000у.е. и радовался что Вальцман так и не снизит цены на б/у. автомобили из Европы и он поездив пару лет продаст свой драндулет практически за такую же сумуму, задал ему вопрос показать декларацию о доходах. Потому что 17000у.е. ето внушительная сумма для простого украинца. Так меня сразу же забанили. Вот вам ответ о честных доходах и честном бизнесе. Заверяю вас, что НЕЛЬЗЯ в Украине честно по закону купить в салоне новую иномарку. Любого хватай и без суда в тюрьму. А обычный работяга который за пару лет насобирал пару тысяч на б/у автомобиль ето гребанное государство во главе с бандитом Вальцманом изнасиловало в жопу.
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Почему? Я- купил, в мае, Форд "Куга". Всё- по честному.
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я купив (щоправда в кредит)...
впринципі можливо...
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гроська, а не хочешь своего соотечественника коломойского прижучить? он в 2010 году на танкере Pioneer из порта Одесса вывозил бензин в нейтральные воды, получал возмещение ндс, делал две фиктивных перегрузки в море, и сдавал тот же бензин на заправки как румынский на 30% дороже. это дело раскопала сбу, танкер арестовали в порту, а потом отпустили.

вот и возьми мохнатого за цугундер
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"Честному бизнесу нечего бояться"- этот бизнес показал свою полную несостоятельность в воровской стране , помер ...
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нейтральные воды украины - винницкий базарный шедевр!
есть нейтральные воды, есть территориальные воды украины и исключительная зона экономических интересов, дебил ты кучерявый. скрестил ужа с ежом.
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Ну да, уже ж янтарный бизнес на лопатки положили, Розенблат , уже срок мотает, осталось с контрабандой покончить и ЖИТИ ПО НОВОМУ
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Честный бизнес в Украине е: Об этом сообщает «Интерфакс». "Чесному бізнесу нема чого боятися": Кабмін затвердив план дій щодо боротьби з контрабандою - Цензор.НЕТ 1595
В РОССИИ ЗАКУПЯТ УКРАИНСКИЕ КОЛЕСА ДЛЯ ВАГОНОВ ИЗ-ЗА ДОРОГОВИЗНЫ РОССИЙСКИХ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Честному бизнесу нечего бояться": Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой
 
 
 
 
 
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