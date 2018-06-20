 "Честному бизнесу нечего бояться": Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду, 20 июня, он уверен в успешной реализации озвученного накануне плана действий по борьбе с контрабандой: "Это позволит привлечь в бюджет десятки миллиардов гривен".

Гройсман отметил, что в прошлом году удалось пресечь ряд теневых схем.

"За этот год появились другие схемы, за которые нужно наказывать, и которые нужно прекращать", - сказал он.

Гройсман также озвучил преступные схемы, с которыми правительство намерено бороться в первую очередь.

Итак, первая схема, по его словам, состоит в оформлении грузовых транспортных средств как пустых. Следующая позиция – большая фура перевозит группой физических лиц груз, по которому ничего не платят. Также намерены противодействовать практике подделки документов по дорогостоящему товару и подмене его более дешевым при контроле. Следующая схема – внесение не правдивых данных в документы, таким образом, уменьшается таможенная стоимость. Так называемый шестой метод расчета, при наличии законных пяти. Следующая группы - заниженная стоимость товаров, которая негативно влияет на стоимость товаров и благополучие украинцев. Также - использование оффшорных компаний, чтобы потом возвращать задержанный товар через решение суда. Отдельная группа нарушений - ввоз дешевого топлива под маркой "Евро-4".

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"Хочу на весь мир объявить, что в нейтральные воды Украины заходят танкеры, потом к ним прибывают мелкие судна, забирают эти материалы без любой растаможки. И потом они попадают на станции с сомнительным качеством. Я понимаю, что у меня врагов стало еще больше… Но для меня важно, чтобы каждая гривня попадала в бюджет… Украина без контрабанды – это возможно. Мне нужна самоотдача сотрудников полиции. Мне нужна прозрачная работа пограничников. Мне нужна работа ГФС и налоговой милиции. Мне нужна позиция СБУ, поддержка ГПУ. Мне нужна поддержка НАБУ. В том числе мне нужна поддержка САП. От нас люди ждут конкретных решений. Я свой выбор сделал. Я иду на борьбу, чтобы получить результат, при котором мы сможем смело смотреть людям в глаза", - сказал он.

Лидирующую роль в этом процессе, по его словам, будут играть МВД, ГФС и Нацполиция

Гройсман подчеркнул жесткую позицию министра МВД АрсенаАвакова, который целиком поддерживает данный план. Также он отметил, что этот план поддерживают представители бизнеса.

"Честному бизнесу нечего бояться", - подытожил премьер.