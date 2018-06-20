 Митингующие под Радой вчера требовали не соцзащиты, а немедленной отставки Кабмина, - Рева (обновлено)

Об этом перед заседанием правительства 20 июня сказал министр соцполитики Андрей Рева, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вы говорите о льготах и соцобеспечении. А теперь прочтите, чего они требуют на самом деле. Полного отчета премьер-министра и правительства. Немедленной отставки Кабинета министров Украины. Кстати, как они могут требовать отставки, не видя отчетов? Немедленного формирования нового состава правительства. Если вы здесь найдете социальную защищенность, то пожалуйста", - сказал Рева, демонстрируя на планшете документ с требованиями протестующих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Митинг под Радой: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

По его словам, обычные люди, которые вышли на улицы действительно требуют соцзащиты.

"Люди вышли, чтобы защитить свои права, как они считают. А их руководители им не говорят истинные требования. Вы же сами их видели, как они формулируют свои требования", - уточнил министр.

Рева объяснил свое видение проблемы касательно соцобеспечения ликвидаторов на ЧАЭС:

"Сегодня после проведения пенсионной реформы у нас выровняно пенсионное обеспечение. Например, сегодня инвалиды войны и ликвидаторы аварии на ЧАЭС являются равнозначными. До этого чернобыльцы имели привелегию. И вот сегодня законопроект, согласование которого они требуют, предусматривает повышение пенсий чернобыльцам. Если мы это сделаем, выйдут инвалиды войны и спросят, почему вы нам не повышаете пенсию в три раза".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра комитет ВР по экономической политике заслушает отчет Кабмина

Напомним, вчера под стенами Рады проходил митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. В результате стычек под стенами парламента восемь правоохранителей обратились за медпомощью, а в отделение полиции доставили двоих митингующих.