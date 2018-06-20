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 Политика Украины
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Все про:ВР (22082) Кабмин (10531) митинг (2251) отставка (2291) протест (4276) Рева Андрей (370)

 Митингующие под Радой вчера требовали не соцзащиты, а немедленной отставки Кабмина, - Рева (обновлено)

Истинными требованиями протестующих под Верховной Радой является не обеспечение соцгарантий, а отставка правительства.

Об этом перед заседанием правительства 20 июня сказал министр соцполитики Андрей Рева, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вы говорите о льготах и соцобеспечении. А теперь прочтите, чего они требуют на самом деле. Полного отчета премьер-министра и правительства. Немедленной отставки Кабинета министров Украины. Кстати, как они могут требовать отставки, не видя отчетов? Немедленного формирования нового состава правительства. Если вы здесь найдете социальную защищенность, то пожалуйста", - сказал Рева, демонстрируя на планшете документ с требованиями протестующих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Митинг под Радой: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

По его словам, обычные люди, которые вышли на улицы действительно требуют соцзащиты.

"Люди вышли, чтобы защитить свои права, как они считают. А их руководители им не говорят истинные требования. Вы же сами их видели, как они формулируют свои требования", - уточнил министр.

Рева объяснил свое видение проблемы касательно соцобеспечения ликвидаторов на ЧАЭС:

"Сегодня после проведения пенсионной реформы у нас выровняно пенсионное обеспечение. Например, сегодня инвалиды войны и ликвидаторы аварии на ЧАЭС являются равнозначными. До этого чернобыльцы имели привелегию. И вот сегодня законопроект, согласование которого они требуют, предусматривает повышение пенсий чернобыльцам. Если мы это сделаем, выйдут инвалиды войны и спросят, почему вы нам не повышаете пенсию в три раза".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра комитет ВР по экономической политике заслушает отчет Кабмина

Напомним, вчера под стенами Рады проходил митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. В результате стычек под стенами парламента восемь правоохранителей обратились за медпомощью, а в отделение полиции доставили двоих митингующих

Источник: https://censor.net.ua/n3072444
 
 
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не иначе как агенты крэмля и раскачиватэли лодки.
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Не отставки а расстрела этой шушары воровской надо добиваться ....
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ну да...и сцаными тряпками.сэр антонио,как эта паруске?
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из РПГ по бронированым мерсам кабинетных крыс!
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о, вже на зміні??)))так от вочра й вигукували "дайош ковбасу по 2.20"?!))))що за недороблені методички?!
вам ж написали вони проплачені провокатори?!чО він генлінії партії відходимс?
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а что плохого в колбасе по 2.20? вот министр с харей которая не влазит в телевизор вот это плохо это так сказать факт!!
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з "ковбасою по 2.20" не буде схем з ротердамом+...відповідно й оплачуватись "робота" не буде)))Ви де бачили порохобота який за соціальні стандарти?!)))
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туалетная бумага в качестве наполнителя слишком дкшевая
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а ты хошь сказать что в колбасе по 200 нет бумаги туалетной?! ну да есть наивные люди!!
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шлепыдло ,а ну расскажи,где бабло от разницы "роттердама+" и украинского угля?
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Люди, которые вышли на улицы требуют соцзащиту ? Я знаю многих , у которых долги за газ , свет , воду и отопление доходит до 50000 гр . Думаю , что эти халявщики и требуют "соцзащиту" .
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как по мне халявщики сидят в раде и в кабмине!! не там ты ищешь халявщиков!! ЛОШАРА!!
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Угадал ? Как успехи , искатель шары ?
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как по мне вполне правильная постановка вопроса!! ПОЧЕМУ ОДНИМ ШАРУ МОЖНО А ДРУГИМ НЕЗЗЯ?!! ЧЕМ Я ХУЖЕ ГРОСИ?!! и не токо я а и миллионы других наших граждан!!
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Шары нет , запомни . Не можешь платить за тепло - можно отрастить шерсть . В ЕС у людей зимой в доме +16 , при этом они всю зиму дома ходят в свитерах , а не в трусах , и отапливают не весь дом , а только часть дома , в которой зимуют .
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знаешь в детстве когда у меня не было доступа к информации из Европы и я сам не мог съездить в Европу то я верил сказкам про нищих европейцев у которых токо 2 яйца и кусок хлеба из еды на весь день и которые сидят в темноте! но сейчас в век интернета твоя лапша не прокатит иди в другое место втирай херню!! кроме того я сам каждый год езжу в ЕС и могу посмотреть лично как мерзнут бедные европейцы как они бедняги мерзнут и мучаются!! вот бы нам так помучатся!!
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Дуралей , зимой, в любой гостинице Европы будет тепло , иначе ты начнешь истерить , что ты заплатил и мёрзнешь . Обычные жители экономят .
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а кто тебе сказал что я жил в гостиница, я и жил у обычных в домах и никто там не мёрз и в одной ванне никто ни купался всей семьей ты ПЗДУН!!
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Руся. Несмотря на высокие зарплаты в европах, люди там берегут копейку, и лишнее не используют, что бы меньше платить. Дитеныш у меня пожил в одной зажиточной семье в Германии две недели. Не жмоты там люди, но деньгу считают и лишнюю воду в раковину не сливают, едут на ровере тех 5 - 10 км вместо того чтобы на машине прошвырнуться.Деньгу берегут , поэтому и зажиточные.
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и что? как это согласутеся со сказками про 2 яйца на день и про отключение электричества ночью чтобы сидеть в темноте?!! или про то что написал сказочник что люди сами себя морозят в домах?!! и я нигде не писал что европейцы швыряются деньгами но то что себя не морозят это факт!!
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У очень многих 16-18 гр зимой считается нормой..Это действительно так. Не спорь и не ерничай.Лично у меня котел маслает и держит 24-26 гр зимой. Так что мне там было прохладно.Люблю тепло.
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давай конкретику а то пездеть и я могу! где у кого когда я проверю в инете!! и тебя ткну носом!!
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Что характерно, пенсы со своими копейками в большинстве платят вовремя и все.

А жлобье с лоснящимися жиром мордами "страдает", но на бухло при этом у них всегда деньги найдутся.
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точно точно, особено посмотрет на РЕВУ или на ГРОСЮ вот так сказать ЖЛОБЬЕ ТАК ЖЛОБЬЕ!!
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Посмотри на своих соседей. Ну и на себя в зеркало можешь тоже посмотреть.
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посмотрел и что? как по мне ничют не хуже ЖЛОБЬЯ ИЗ РАДЫ а следовательно имею право!!
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Теперь ты знаешь откуда жлобье в раде.

Кончай херней страдать - иди работай. И будет тебе счастье. Даже, шоб в раду попасть, надо хоть шото сделать.
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а зачем работать? что работа приносит доход? ты знаешь не заметил!! (кто много работает тому некогда зарабатывать) зато хорошо заметил на примере ГРОСИ и того же РЕВЫ что для дохода совсем не обязательно работать! ГЛАВНОЕ ХАПНУТЬ РАНЬШЕ ДРУГИХ!!!
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Ну тогда не работай и подыхай. Это уж кто на что учился.

Если тебе самому на себя насрать, то уж остальным и подавно. Но подыхай тихо и без вони. Бо остальные не должны страдать из-за твоей нездебности и лени.
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ну пока что подыхают токо те кто много работает и подыхают именно потому что ЛОХИ и потому что много работают потому что ЛОХИ!! так хотелки свои засунь.... сам знаешь куда!!
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Это у тебя хотелки.

А у меня нормальная работа и доход. Мітингувальники під Радою вчора вимагали не соцзахисту, а негайної відставки Кабміну, - Рева - Цензор.НЕТ 6850
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слабо верится, потому что если бы ты работал в Украине то ты бы прекрасно знал факт что доход в Украине не зависит от сложности и загружености работы а он определяется малость другими факторами!! но раз ты прешь как бык на ворота то ты либо проплаченый бот либо ты работаешь не в Украине!!
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НБУ. 30 тысяч. Мітингувальники під Радою вчора вимагали не соцзахисту, а негайної відставки Кабміну, - Рева - Цензор.НЕТ 4736

А ты жди шары дальше и сетуй на несправедливость.
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ААА так ты бюджетник!! тото ты жопу за власть рвешь!! ну удачи в нелегком деле!!
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Ааааа!!! Так ты тупой. Мітингувальники під Радою вчора вимагали не соцзахисту, а негайної відставки Кабміну, - Рева - Цензор.НЕТ 958

Когда и где центробанки были бюджетными?
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сам ниже написал что из бюджета финансируется и сам задаешь где когда!! определись уже!!
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Вот в этом все твои проблемы - "многатекстаниасилил".

Читай еще раз и полностью. Мітингувальники під Радою вчора вимагали не соцзахисту, а негайної відставки Кабміну, - Рева - Цензор.НЕТ 6496
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Спешели для тех, кто гуглом не владеет:

Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених Законом України "Про Національний банк України" випадках - також за рахунок Державного бюджету України.
Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
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Хочется от великого прохфессора узнать логику его писанины. Поясни про малость других факторов. Но судя по твоей логике, доход - это бегать по проплаченным митингам. Потому что судя по всему, эти люди не хотят работать, а ищут более легаие пути заработка.
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доход это доход что тут объяснять! а логика простая В СТРАНЕ УКРАИНА ДОХОД НЕ СВЯЗАН С РАБОТОЙ ОТ СЛОВА НИКАК!!
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Все в твоих руках. Но у всего своя цена. Дерзай. Мітингувальники під Радою вчора вимагали не соцзахисту, а негайної відставки Кабміну, - Рева - Цензор.НЕТ 7713

Тем более, что этим исторически занимается большая часть населения Украины снизу доверху. Разница только в масштабах. Жлоб-нищеброд ворует меньше, жлоб-депутат ворует больше.
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Ага, по словам Ревы, в Украине две проблемы:
1. Украинцы слишком много едят
2. Пенсионеры слишком долго живут.
Вот и борется наша власть с этими проблемами, и вполне успешно.😨
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Поки такі гниди,як рева та павлуша будуть при владі,про соцзахист можна забути.
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а они будут при владе до тех пор, пока Пеця Пятый будет у руля.
то не в них проблемы ...
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Та пєті то вже зовсім херня залишилась...
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До Майдана злые правоохранители калечили протестующих а теперь судя по тому как это преподносят роли поменялись )))
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та ну ладно...відставку найпрофесійнішого уряду?!не може бути...Рева провокатор проплачений капліном....)))
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испугался !!! это хорошо, а требования отставки премьер-министра и правительства законны и для них не нужны отчеты - люди живут во всё глубже погружающейся в коррупцию стране и всё это чувствуют на себе ... вы за 5-метровыми заборами в своих виллах забыли про совесть и ответственность, а отвечать всё-равно придётся …
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Там треба гнати весь Уряд. Разом з Радою і Презом.
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Спочатку потрібно навчитись обирати та працювати, а потім руйнувати старе!!! Ніхто не розбирає стару хату, поки не зведе нову! В цьому переконують наші революції на Майдані!!!
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да ты что? давай поговорим про французскую революцию а может про английскую, обсудим кто там чего не разбирал пока не построил!!
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Спочатку давай доживем до рівня людей тих революцій, а тоді і побалакаєм!!!
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знаешь когда они делали свои революции они по уровню были даже пониже чем мы счас! лично мое мнение у них все получилось именно потому что они своих правителей не пытались судить старыми судами а просто развешивали и стреляли не взирая на погоны! ну в некоторых случаях создавали новые суды с новыми судьями!! а мы все пытаемся мирным способом доказать мудакам что над народом неззя издеваться типа ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА! вот именно потому нас имеют имеют и еще раз имеют!!
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я один за всех тянут лямку?!! а ХУХУ не ХОХО!! если так сказать народ выйдет и я подойду а вкалывать за мудаков которые выбирают в один тур ОЛИГАРХА.... дурных нема!!
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А чому ж ти інших вважаєш дурнішими за себе???
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ну наверно потому что я в одинтур за олигарха не голосовал!!
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Правильно вимагали, якщо КМУ не не здійснює захист населення, а під приводом преславного виразу "народ багато їсть" врізає норми споживання комунальних послуг, розігнав за 4 роки небачену інфляцію цін, не забезпечив правопорядок в країні, то для такий склад КМУ потрібен? А заразом для чого потрібні партії "Народний фронт" та БПП "Солідарність, з яких фактично і складається цей Кабінет Міністрів України?
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замполит рассуждает о мировой политике)))))))))))
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Закусывать нужно было, для начала, а не требовать
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Тут одна кобыла грузила мне,что типа очень легко,пойти взять,собрать 100 тыщ недовольных и власть поменяется ))) Эту дуру кажется Ксения ВБ зовут. Повторяю еще раз,идиотке - мы только сегодня узнали истинную причину вчерашнего митинга. То,что уже говорить об остальном..Когда все скрыто авакавцами и продажными сбу.
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вы митингуйте, а мы завтра придумаем за что! Мітингувальники під Радою вчора вимагали не соцзахисту, а негайної відставки Кабміну, - Рева - Цензор.НЕТ 4851 Мітингувальники під Радою вчора вимагали не соцзахисту, а негайної відставки Кабміну, - Рева - Цензор.НЕТ 4851 Мітингувальники під Радою вчора вимагали не соцзахисту, а негайної відставки Кабміну, - Рева - Цензор.НЕТ 4851
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Использовали лохов в темную для масовости.А втихаря какие то свои требования и интересы продвигают. В принципе подсудное дело, шельмование толпы.
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Вчера посмотрев это быдло шоу, становится печалььно и больно. Бляха, холеная, откормленная быдло-масса вышла требовать "пільги". Да пошли вы на х..й. Печально и больно от того, что молодые мальчишки ( без слез писать очень трудно) гибнут защищая нашу Украину, не познавшие жизни, не заимевшие детей, еще раз повторю ПОГИБАЮТ. А эти, б.ять,только и бегают по проплаченным митингам. Отправить на Донбасс, пусть там побегают. Я не согласна отдавать свои заработанные деньги на "пільги" хрен знает кому. Уроды, бля.
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а ГРОСЕ на виллу согласны отдавать? А ОТДАЕТЕ!! ВАС НИКТО НЕ СПРАШИВАЕТ!!
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Поверь, тролль, я не гроссе отдаю а плачу в пенсионный фонд.
Это у вас на россии принято отдавать все вашему, никак не нажравшемуся, грабящий свой народ, правительству.
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это ты так думаешь! как говорится раньше люди думали что земля плоская и что? земля от этого стала плоской!! ты думаешь что отдаешь деньги в пенсионный фонд но на самом деле ГРОСЯ покупает себе виллу а ты можешь думать дальше!!
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Во как откормленный с лоснящимися щеками заскулил--отставки уряду. Даже если допустить, что протестовали бы те, кто по его мнению, можно подумать, он сразу бы порешал вопросы в пользу их.
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Ну, если никто не видит отчёта то, вполне законно требовать отставки.
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Рева давеча кричал, что цифры о маленьких доходах украинцев есть манипуляцией, он считает, что украинцы получают на 40% выше но, утаивают свои доходы.
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Новая партия старушек?-спросил Остап.
-- Это сироты,-ответил Альхен, выжимая плечом инспектора
из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
-- Дети Поволжья? Альхен замялся.
-- Тяжелое наследье царского режима? Альхен развел руками:
мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
-- Совместное воспитание обоих полов по комплексному
методу? (двенадцать стульев)
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Народу не потрібні імпотенти при владі.
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На президента, кабмін і рАду народ даремно витрачае кошти, при владі одні ворюги і політичні імпотенти. Треба свіжа кров.
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То, что "митингующие под Радой вчера требовали не соцзащиты, а немедленной отставки Кабмина" приводит лишь к одной мысли. А именно, что социальная защита населением сегодня видится только как следствие "немедленной отставки Кабмина".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМитингующие под Радой вчера требовали не соцзащиты, а немедленной отставки Кабмина, - Рева (обновлено)
 
 
 
 
 
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