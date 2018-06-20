 Митингующие под Радой вчера требовали не соцзащиты, а немедленной отставки Кабмина, - Рева (обновлено)

Об этом перед заседанием правительства 20 июня сказал министр соцполитики Андрей Рева, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вы говорите о льготах и соцобеспечении. А теперь прочтите, чего они требуют на самом деле. Полного отчета премьер-министра и правительства. Немедленной отставки Кабинета министров Украины. Кстати, как они могут требовать отставки, не видя отчетов? Немедленного формирования нового состава правительства. Если вы здесь найдете социальную защищенность, то пожалуйста", - сказал Рева, демонстрируя на планшете документ с требованиями протестующих.
По его словам, обычные люди, которые вышли на улицы действительно требуют соцзащиты.
"Люди вышли, чтобы защитить свои права, как они считают. А их руководители им не говорят истинные требования. Вы же сами их видели, как они формулируют свои требования", - уточнил министр.
Рева объяснил свое видение проблемы касательно соцобеспечения ликвидаторов на ЧАЭС:
"Сегодня после проведения пенсионной реформы у нас выровняно пенсионное обеспечение. Например, сегодня инвалиды войны и ликвидаторы аварии на ЧАЭС являются равнозначными. До этого чернобыльцы имели привелегию. И вот сегодня законопроект, согласование которого они требуют, предусматривает повышение пенсий чернобыльцам. Если мы это сделаем, выйдут инвалиды войны и спросят, почему вы нам не повышаете пенсию в три раза".
Напомним, вчера под стенами Рады проходил митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. В результате стычек под стенами парламента восемь правоохранителей обратились за медпомощью, а в отделение полиции доставили двоих митингующих.
вам ж написали вони проплачені провокатори?!чО він генлінії партії відходимс?
А жлобье с лоснящимися жиром мордами "страдает", но на бухло при этом у них всегда деньги найдутся.
Кончай херней страдать - иди работай. И будет тебе счастье. Даже, шоб в раду попасть, надо хоть шото сделать.
Если тебе самому на себя насрать, то уж остальным и подавно. Но подыхай тихо и без вони. Бо остальные не должны страдать из-за твоей нездебности и лени.
А у меня нормальная работа и доход.
А ты жди шары дальше и сетуй на несправедливость.
Когда и где центробанки были бюджетными?
Читай еще раз и полностью.
Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених Законом України "Про Національний банк України" випадках - також за рахунок Державного бюджету України.
Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Тем более, что этим исторически занимается большая часть населения Украины снизу доверху. Разница только в масштабах. Жлоб-нищеброд ворует меньше, жлоб-депутат ворует больше.
1. Украинцы слишком много едят
2. Пенсионеры слишком долго живут.
Вот и борется наша власть с этими проблемами, и вполне успешно.😨
то не в них проблемы ...
Это у вас на россии принято отдавать все вашему, никак не нажравшемуся, грабящий свой народ, правительству.
-- Это сироты,-ответил Альхен, выжимая плечом инспектора
из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
-- Дети Поволжья? Альхен замялся.
-- Тяжелое наследье царского режима? Альхен развел руками:
мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
-- Совместное воспитание обоих полов по комплексному
методу? (двенадцать стульев)