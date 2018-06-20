 Вратарь сборной Украины Лунин перейдет в мадридский "Реал" за 14 млн евро, - Marca

Испанское издание Marca подтвердила информацию о том, что голкипер луганской "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин подпишет контракт с мадридским "Реалом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По иформации издания, сумма сделки составит 14 миллионов евро.

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По сведениям источников, "Реал" достаточно долго следил за прогрессом Лунина и в итоге опередил другие клубы, которые хотели получить украинца, - "Ливерпуль", "Рому" и "Реал Сосьедад".

19-летний голкипер Андрей Лунин начинал карьеру в "Днепре", а прошлым летом перебрался в "Зарю", за которую провел 36 матчей (10 из них – "на ноль") в минувшем сезоне.