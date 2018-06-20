EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Спорт
  2605  10
Все про:Заря (16) Испания (474) трансфер (5) футбол (2946) футболист (106) Лунин (1)

 Вратарь сборной Украины Лунин перейдет в мадридский "Реал" за 14 млн евро, - Marca

Луганская "Зоря" и мадридский "Реал" согласовали трансфер 19-летнего голкипера украинской команды Андрея Лунина. Сенсационный трансфер близок к завершению.

Испанское издание Marca подтвердила информацию о том, что голкипер луганской "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин подпишет контракт с мадридским "Реалом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По иформации издания, сумма сделки составит 14 миллионов евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Просматривая трансляцию ЧМ-2108 из России, вспомните глаза этого мальчика, - фотограф Муравский о сыне погибшего в 2014 году летчика Константина Могилко. ФОТО

По сведениям источников, "Реал" достаточно долго следил за прогрессом Лунина и в итоге опередил другие клубы, которые хотели получить украинца, - "Ливерпуль", "Рому" и "Реал Сосьедад".

Вратарь сборной Украины Лунин перейдет в мадридский Реал за 14 млн евро, - Marca 01

19-летний голкипер Андрей Лунин начинал карьеру в "Днепре", а прошлым летом перебрался в "Зарю", за которую провел 36 матчей (10 из них – "на ноль") в минувшем сезоне.

Источник: https://censor.net.ua/n3072442
 
   
VEhrdlVXMDVSMFF3VEROUmRVNURPVXg1TDFKbmRFZEJNRXhFVVhaa1IwSXdXVlJSZEdSSFFXWk9SMFV3V1ZCU1ozUkRlREJNTjFGMU0zcFNhRTVIUkRCWlRGRnpaRU1yTUV4MlVYVk9SMEl3V1VvNE1FcG1VWE5PUjBFd1dUazRNRXBxVW1ka1F5OHdURVJSZG1SRE5EQlpPRDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лучше бы пошел в Ливерпуль. Там бы точно играл. Хотя в Реале можно сидя на скамейке взять кубок Лиги Чемпионов.
 показать весь комментарий
 
 
Странный футбол . Бизнес , деньги , играют миллионеры .
 показать весь комментарий
 
 
19-летний голкипер Андрей Лунин начинал карьеру в "Днепре"

_________
Знаменита футбольна школа Дніпра... За іменами, які починали у Дніпрі, вона навіть крутіша за Динамівську...
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы пошел в Ливерпуль(с). Футболисты, даже имеющие собственных агентов и адвокатов, не могут сами решить, куда пойти лучше. Они как футбольный товар принадлежат клубу, который за них решает куда их продать. И продает тому, кто дал за товар денег больше.
 показать весь комментарий
 
Неправда, сначала согласовываются отступные потом согласовывается и ПОДПИСЫВАЕТСЯ или не подписывается контракт с футболистом. Лунин мог отказаться подписывать контракт с Реалом и сделка бы сорвалась, да только кто от такого откажется.
 показать весь комментарий
 
В современном БАРЫЖНОМ мире всё продаётся и покупается, вопрос только в цене!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортВратарь сборной Украины Лунин перейдет в мадридский "Реал" за 14 млн евро, - Marca
 
 
 
 
 
 вверх