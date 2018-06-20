 Канада легализовала производство, употребление и продажу марихуаны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Закон вступит в силу через 8-12 недель.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовал решение парламентариев. "Нашим детям было слишком легко достать марихуану, а преступникам – сорвать прибыль. Сегодня мы меняем ситуацию", - написал Трюдо в сообщении в Twitter. Легализация марихуаны была одним из предвыборных лозунгов премьера.

Противники этого решения настаивают на том, что наркосодержащее растение станет слишком доступным для детей и подростков и последствия такого предсказать трудно. Также, по их словам, оно приведет к легализации криминальных производителей марихуаны.

Как отмечает "Радио Свобода", теперь канадцы смогут законно иметь при себе до 30 граммов марихуаны и выращивать до четырех растений. Это решение было принято после многолетних обсуждений в соответствии с рекомендацией специальной комиссии.