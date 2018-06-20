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Все про:Канада (1105) легализация наркотиков (10) легализация (86) марихуана (72)

 Канада легализовала производство, употребление и продажу марихуаны

Верхняя палата парламента Канады во вторник одобрила пересмотренный законопроект о легализации использования марихуаны в увеселительных целях, в результате чего страна стала первой из числа G7, узаконившей каннабис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Закон вступит в силу через 8-12 недель.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовал решение парламентариев. "Нашим детям было слишком легко достать марихуану, а преступникам – сорвать прибыль. Сегодня мы меняем ситуацию", - написал Трюдо в сообщении в Twitter. Легализация марихуаны была одним из предвыборных лозунгов премьера.

Противники этого решения настаивают на том, что наркосодержащее растение станет слишком доступным для детей и подростков и последствия такого предсказать трудно. Также, по их словам, оно приведет к легализации криминальных производителей марихуаны.

Как отмечает "Радио Свобода", теперь канадцы смогут законно иметь при себе до 30 граммов марихуаны и выращивать до четырех растений. Это решение было принято после многолетних обсуждений в соответствии с рекомендацией специальной комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3072440
 
   
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Лозунґ "даЙОш_гречку" працює надійніше.
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Ну тогда заодно и легализация проституции.
ПОРА ДЕВОЧКАМ НАЛОГИ В БЮДЖЕТ ПЛАТИТЬ!
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Представляете в Украине бы легализовали ! Так половина из полиции сразу бы уволилась!
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Украина сразу стала бы туристской Меккой
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орати - сіяти - обробляти треба,легше ж прийти і спиляти.
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Чтобы спасти ГЕРМАНИЮ от позора в 1 Мировой войне 1918 года Коиорую БРАТСКАЯ Кайзеровская Германия ПРОСРАЛА.. чЛЕНИН придумал уникальный СПОСОБ не Платить РЕПАРАЦИИ АНГЛИИ и ФРАНЦИИ...Падаль РЮССКАЕ любить немцев 300 лет... Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 5314 Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 5314 Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 5314
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Сенатор..Бросай тяжелую наркоту..Переходи на лайт..Ход твоих мыслей никто не улавливает
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Улавливают, не надо судить по себе, просто образование надо иметь больше 4-х классов.
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Ага, в Пиерии возле горы Олимп, путевка "без мордвы", в основном Черновцы, Хмельницкий, чуть чуть Днепр, Харьков, нормалек.
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Сколько тур, на сколько и кто оператор? Если не секрет... Просто поступило предложение распечатать свежеполученую биометрику, поэтому интересуюсь.
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У меня раннее бронирование, заказывал в январе, оператор в Квадрате турфирма, подруга какая то, заплатил 700 евро на троих , я с женой и дочка 10 лет, 10 суток + завтрак + ужин, шезлонги и зонтики бесплатно, дорога своя, я на машине, из плюсов - первая линия завтрак и ужин приемлемые, пообедать в таверне дешевле чем на Халкидики, из минусов - если покупать напитки по барах то можно и за бокал пива 5 евро заплатить.
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Все рекомендуют Албанию, если не осилю на август, то попробую на следующий год. Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 4097
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Название отеля и название города, срочно... Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 6049
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Океана 2, Неос Пантелеймон, так оно в гугле и вылазит.
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Оно, но на счет лежаков не так, поделено пополам, половина вообще бесплатная, половина надо что то заказать в баре, как минимум пиво за 3,5 евро на человека, пляж не песчаный, а ракушняк с галькой. Парковка бесплатная, инернет так себе, в выходные когда подтягиваются греки лучше не включать, а так за эти деньги вполне .
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За Албанию слышал, но не знаю куда ехать конкретно.Пока никто из моих знакомых там не был, спросить не у кого. А агент наш рекомендовал.
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Та же фигня, тут наши черновицкие детей отправили сюда с бабушками а теперь забрали и поехали в какую то Саранду, 200 + км отсюда, настораживает что мусульманская страна...
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Согласен..У Сенатора 3класса .Два раза-на второй год..У Вас сколько классов?
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Не паникуй Женя, у меня все нормально, два выша, один советский исторический, люди с нормальным образованием "рузьке мир" не поддерживают, ваш удел ПТУ в Ухте.
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А при чём тут немецко-русская любовь к легализации канабиса в Канаде? В нормальных сообществах это называется оффтопом.
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Он - флудер. Забивает бессмысленными темы постами, не имеющими никакого отношения к теме обсуждения, это низший класс троллей. Х.е.з. зачем ему, с пожизненной депутатской пенсией депутата Верховной Рады 3-го созыва, подрабатывать еще и троллем в минстеце - может долги карточные ?
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Нет, его предки были соратниками, ВМЕСТЕ с Деникиным воевали против краснопузых. Он никогда не упоминал "Деникина" одним из своих предков, не надо нас обманывать.
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Сорри..Подзабыл ,если так..Помню,что он писал,,и потом они УДРАЛИ через Крым во Францию,,.Славное прошлое
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Удрать с Крыма во Францию це ганьба, а удрать с Нарвы в Самару это всесоюзный праздник 23 февраля. Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 2344
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Сенатор писал именно УДРАЛИ..Ваш пример-достойное отступление..
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Серьезно? Обкурившегося командира ловит ЧК в Самаре за бегство от своих войск это достойное отступление?
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Вот да. Драпануть от немецких войск, чтоб сам Ленин слал Николаю Дыбенко телеграммы с обещанием "лично расстрелять", чухнули ливалюционеры "балДофлотцы", да так, что роняя кал "оторвались от превосходящего противника" аж на 200 верст, и остановиться уже 23 февраля, боясь расстрела - это и есть "высшая доблесть Красной Армии". У совка - все так. Белое названо черным, все события перевраны, перевернуто с ног на голову...
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Я пошутил..Но этот товарищ,про которого пишете,не является исключением в истории и получил свои 9грамм.В украинской истории нет примеров?
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Товарищ получил 9 грамм, а его драп стал всесоюзным праздником, почему тогда Цусима не день флота в россии?
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22 июня 1941 года брат ГИТЛЕР напал на СССР.... Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 8318
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воно ще шолома олександра нєвського ,напевно,не бачило.
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Вы историк?Или есть подлинник летописи тех времен?
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Угу, истфак ЧГУ им Федьковича, 1985 год поступления, а Вы?
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На всякий случай, в 1985 году было всего универа на западе Украины,
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Лингвистический Универ в Иркутске..Хотя Вам ваше образование осталось в виде хобби.Как оно способстсвует бизнесу с орехами?Ну Вы меня поняли..
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Да никак, Tempora mutantur et nos mutantur in illis, но из песни слов не выкинешь, хобби потихоньку превратилось в увлечение, со стажировкой в Саскичеванском университете, я даже дом построил специально с библиотекой, редкая вещь теперь, около 2000 исторических книг на десятке языков.
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Неплохо,если так..Меня скоро забанят..За флаг..Приходится делать несколько манипуляций,чтоб российский был..ВПН не интересно..
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Возможно, хотя именно за флаг тут не банят, режет глаз это да, но банят за антиукраинские высказывания, адекватных, даже врагов не банят.
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И как там сейчас с изучением родного китайского языка?
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Котируется..Изучал англ и китайский одновременно..Насчет родного поспорю и понимаю сарказм..У нас во Владивостоке мало китайцев..На рынках если сотня наберется-хорошо..Это не 90-ые..
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тебе характеризує не те ,що в тебе входить,а те,що з тебе виходить.
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Я теж, сигару, вони чомусь тут дешевше ніж у нас. Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 6856
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У ціаніду та цианістого калію також є медичний потенціал.
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все отрута і все ліки ,залежить від дозування.Навіщо цианід двічі написав,можна було б урізноманітнити твій допис принаймні бджолиними виділеннями.
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Нет чтоб у нас тоже легализовать, вместе с проституцией. Смогли бы стать центром свобод на просторах бывшего СССР и оттуда потянулись бы туристы. И государство денюжку поимело бы.
Так нет же, порохатые лиформы сводятся лишь к ограничению и ограблению.
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прагнеш до публічного дому записатись, усією сім'єю?
безвіз тобі в руки.
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О, традиционалист-христодрочер вылез? О разлагающем влиянии будешь рассказывать, божинька накажет?
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напевно,твою хоче записати,щоб не попи вас драли за ваші ж гроші,а порядні люди,які тобі платитимуть і твої податки давали б вагомий внесок в розбудову держави.
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шугани цих канадців ще ув'язненням за гомосексуалізм.
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Наркомат Обороны СССр и МУДАК Джугашвили приказал Напасть на Брата Гитлера,Договор МОЛОТОВ-Риббентроп РАБОТАЕТ)))))))))))Быдло Рюсскае...вы даже не ТВАРИ... Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 9215 Канада легалізувала виробництво, вживання та продаж марихуани - Цензор.НЕТ 9215
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лигализовали траву в Канаде, а в Украине минстець штырит
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Секс, драгз, и рок-н-рол !
Я - за легалайз. За легализацию марихуаны, проституции, и свободного ношения оружия.
"Трава - не наркотик", "мое тело - мое дело", "Господь создал всех людей разными, а полковник Кольт уравнял их шансы".
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Если у нас сегодня легализовать Марьиванну, то наша ликёро-водочная промышленность понесёт колоссальные убытки, и в бюджете страны нечем будет латать бреши, да и табакокурению придёт конец.
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Це так Канада веде торгівельну війну зі США? Замість американського імпорту - курить маріхуану? Ну, тепер пару мільйонів нариків зі США переїдуть жити в Канаду. А колись Канада приймала українців яки обробляли землю.
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Была бы Канада европейской страной то, я бы спросил: а это по европейски? А так голланские скрепы распространяются по миру.
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хороший урожай. А если какой нибудь украинский фермер вырастит урожай на экспорт?
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Да не дадут нам ничего "экспортитровать", даже если разрешать "выращивать".
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Да и хрен с ним, с экспортом.
Зато представьте, КАК нас архинакроет.


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Да пофиг. Кого накроет, а кто к "траве" будет безразличен, как я например.
"Кому суждено быть повешенным - тот не утонет".
А чувак на демотиваторе - под бутиратом. Жоская вещь . Он у кацапов вроде популярный.
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наши мусора - сертифицированные борцы с наркоманией и проституцией, были бы в шоке: как жЫть дальше?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада легализовала производство, употребление и продажу марихуаны
 
 
 
 
 
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