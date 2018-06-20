 Канада легализовала производство, употребление и продажу марихуаны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Закон вступит в силу через 8-12 недель.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовал решение парламентариев. "Нашим детям было слишком легко достать марихуану, а преступникам – сорвать прибыль. Сегодня мы меняем ситуацию", - написал Трюдо в сообщении в Twitter. Легализация марихуаны была одним из предвыборных лозунгов премьера.
Противники этого решения настаивают на том, что наркосодержащее растение станет слишком доступным для детей и подростков и последствия такого предсказать трудно. Также, по их словам, оно приведет к легализации криминальных производителей марихуаны.
Как отмечает "Радио Свобода", теперь канадцы смогут законно иметь при себе до 30 граммов марихуаны и выращивать до четырех растений. Это решение было принято после многолетних обсуждений в соответствии с рекомендацией специальной комиссии.
ПОРА ДЕВОЧКАМ НАЛОГИ В БЮДЖЕТ ПЛАТИТЬ!
http://techno.bigmir.net/discovery/1580199-Novoe-issledovanie-LSD-pokazalo-ego-medicinskii-potencial
Так нет же, порохатые лиформы сводятся лишь к ограничению и ограблению.
безвіз тобі в руки.
Я - за легалайз. За легализацию марихуаны, проституции, и свободного ношения оружия.
"Трава - не наркотик", "мое тело - мое дело", "Господь создал всех людей разными, а полковник Кольт уравнял их шансы".
Зато представьте, КАК нас архинакроет.
"Кому суждено быть повешенным - тот не утонет".
А чувак на демотиваторе - под бутиратом. Жоская вещь . Он у кацапов вроде популярный.
Группа "OT VINTA" - "ПОСІЯЛА БАБА КОНОПЕЛЬ-ПЕЛЬ-ПЕЛЬ..."